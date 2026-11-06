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पचमढ़ी में बंदर ने छीना पैसों से भरा बैग, वापस लेने वक्त खाई में गिरा ग्रुप लीडर, मौत

पचमढ़ी में बंदर ने छीना पैसों से भरा बैग ( ANI )

पचमढ़ी: मध्य प्रदेश के एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी में बंदरों के आतंक के कारण नागपुर के एक ग्रुप लीडर की मौत हो गई. पचमढ़ी के प्रसिद्ध प्रियदर्शिनी व्यू पॉइंट में स्कूली बच्चों को भ्रमण कराने आए ग्रुप लीडर के पास रखा पैसों से भरा बैग बंदर ने छीन लिया. बंदर भागकर व्यू प्वाइंट पर लगी रेलिंग के पास आकर बैठ गया. मौके पर मौजूद बच्चों के साथ दूसरे पर्यटकों ने शोर मचाया, लेकिन बंदर ने बैग नहीं छोड़ा तो ग्रुप लीडर ने कोशिश करके बंदर के हाथ में रखा बैग पकड़ लिया. एक दूसरे से बैग छीनने के प्रयास में ग्रुप लीडर रेलिंग के पार हो गए और उनका बैलेंस बिगड़ गया. अचानक वह गहरी खाई में गिर गए. करीब 150 फीट गहरी खाई में गिरने से ग्रुप लीडर विजय नायक की मौके पर ही मौत हो गई.

पिता के सामने खाई में गिरा बेटा