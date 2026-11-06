पचमढ़ी में बंदर ने छीना पैसों से भरा बैग, वापस लेने वक्त खाई में गिरा ग्रुप लीडर, मौत
हिल स्टेशन पचमढ़ी में बंदर की वजह से गई शख्स की जान, खाई में गिरकर ग्रुप लीडर की मौत, पैसों के बैग छीनने के दौरान हादसा. अभिषेक श्रोती की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 6, 2026 at 7:53 PM IST|
Updated : November 6, 2026 at 8:28 PM IST
पचमढ़ी: मध्य प्रदेश के एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी में बंदरों के आतंक के कारण नागपुर के एक ग्रुप लीडर की मौत हो गई. पचमढ़ी के प्रसिद्ध प्रियदर्शिनी व्यू पॉइंट में स्कूली बच्चों को भ्रमण कराने आए ग्रुप लीडर के पास रखा पैसों से भरा बैग बंदर ने छीन लिया. बंदर भागकर व्यू प्वाइंट पर लगी रेलिंग के पास आकर बैठ गया. मौके पर मौजूद बच्चों के साथ दूसरे पर्यटकों ने शोर मचाया, लेकिन बंदर ने बैग नहीं छोड़ा तो ग्रुप लीडर ने कोशिश करके बंदर के हाथ में रखा बैग पकड़ लिया. एक दूसरे से बैग छीनने के प्रयास में ग्रुप लीडर रेलिंग के पार हो गए और उनका बैलेंस बिगड़ गया. अचानक वह गहरी खाई में गिर गए. करीब 150 फीट गहरी खाई में गिरने से ग्रुप लीडर विजय नायक की मौके पर ही मौत हो गई.
पिता के सामने खाई में गिरा बेटा
नागपुर से 20 बच्चों के एक ग्रुप के साथ आई शिक्षिका ने बताया "हम पचमढ़ी भ्रमण पर आए थे. ग्रुप का नेतृत्व विजय नायक कर रहे थे. उनके साथ उनके पिताजी भवानी नायक भी मौजूद थे. ग्रुप प्रियदर्शिनी व्यू प्वाइंट पर घूम रहा था और बच्चे फोटो खिंचवा रहे थे. बैग में जरूरी पैसे और कागज रखे हुए थे. बंदर ने जैसे ही बैग उठाया ग्रुप लीडर बैग वापस लेने के लिए उसके पास पहुंचे, लेकिन रेलिंग के पार होने के कारण पैर स्लिप हुआ और वह खाई में गिर गए.
मृतक के पिता भवानी नायक ने बताया कि "विजय के पास रखा बैग एकदम से बंदर उठाने आया और लेकर भागने लगा. बैग वापस लेने के प्रयास में विजय का पैर स्लिप हो गया और वह गहरी खाई में गिर गया. यह सब हमारी आंखों के सामने हुआ और हम कुछ नहीं कर पाए."
मशक्कत के बाद खाई से निकाला शव
हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस और स्थानीय लोग घटनास्थल पर पहुंचे. सुबह 7 बजे हुए हादसे के बाद 11 बजे तक रेस्क्यू चलाया गया. कड़ी मशक्कत के बाद शव को खाई से बाहर निकाला गया. इस दौरान ग्रुप के साथ आए बच्चे और ग्रुप लीडर के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया.
बंदरों के आतंक से पर्यटकों में आक्रोश
हिल स्टेशन पचमढ़ी के अधिकांश पर्यटक स्थलों पर बंदरों का आतंक लंबे समय से है. पचमढ़ी में प्रतिदिन 5 से 10 पर्यटक बंदरों के हमले में घायल होकर इलाज कराने अस्पताल भी पहुंचते हैं, लेकिन पर्यटन स्थलों से बंदरों को हटाने के लिए सतपुड़ा टाइगर रिजर्व प्रबंधन और स्थानीय प्रशासन द्वारा किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाती है. इससे हमेशा पर्यटकों की सुरक्षा पर खतरा बना रहता है. स्थानीय लोगों का कहना है कि यहां रेलिंग कमजोर है और बंदरों का आतंक लगातार बढ़ रहा है.
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खाई में 3 किलोमीटर चलना पड़ा
पचमढ़ी थाना प्रभारी गोपाल घासले ने बताया कि "हादसे की सूचना के बाद पुलिस टीम और कुछ स्थानीय लोगों की टीम 150 फीट गहरी खाई में उतरी थी. इस दौरान करीब 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा. खाई में से शव निकालने के दौरान करीब 4 घंटे का समय लगा. शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है. जो उसे लेकर नागपुर रवाना हो गए हैं. मामला दर्ज करने के बाद जांच में दिया गया है."