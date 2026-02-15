2 जिलों के रास्तों पर चौरागढ़ का प्रवेश द्वार, सिंदूर कपूर और त्रिशूल के साथ होती है मन्नत की चढ़ाई
पचमढ़ी में जिस स्थान पर महादेव ने छोड़ा था त्रिशूल, वहां मन्नत के त्रिशूल अर्पित करने आते हैं भक्त, महाशिवरात्रि पर पहुंचे एक लाख श्रद्धालु.
पचमढी: मध्य प्रदेश के एकमात्र हिल स्टेशन और महादेव की नगरी पचमढ़ी की वादियां इस समय हर भोले, बम-बम भोले के जयकारों से गूंज रही हैं. मध्य प्रदेश के सबसे ऊंचे स्थानों में से एक चौरागढ़ में एक लाख से अधिक श्रद्धालु महाशिवरात्रि पर महादेव के दर्शन करने पहुंचे हुए हैं. दो जिलों नर्मदापुरम और छिंदवाड़ा जिले में बने प्रवेश द्वार से सिंदूर, कपूर और त्रिशूल अर्पित करने के बाद चौरागढ़ में मन्नत की चढ़ाई पूरी कर रहे हैं.
चौरागढ़ के साथ बड़ा महादेव और जटाशंकर में भी श्रद्धालुओं की लंबी-लंबी कतारें लगी हुई हैं. प्रशासन में इस ऐतिहासिक महाशिवरात्रि मेले को सफल बनाने के लिए 1500 से अधिक सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाकर व्यवस्था बनाई हुई हैं.
1300 सीढ़ी की खड़ी चढ़ाई में भारी भीड़
प्रसिद्व महाशिवरात्रि मेला चल रहा है. देवों के देव महादेव के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है. भोले बाबा के भक्त 1300 सीढियां चढ़कर सबसे ऊंची चोटी पर चौरागढ मंदिर में विराजमान भगवान महादेव का दर्शन पूजन करने पहुंचे हैं. इस दौरान हर जगह लंबी लाइन और भीड़ लगी हुई है. भक्त अपनी मनोकामना पूरी करने वजनदार त्रिशूल अर्पित कर रहे हैं.
दो स्थानों पर बने हैं प्रवेश द्वार
नर्मदापुरम के पचमढ़ी से 12 किलोमीटर दूर चौरागढ़ का प्रवेश द्वार बना हुआ है. इसके अलावा छिंदवाड़ा जिले की सीमा पर भूरा भगत से बड़ी संख्या में भक्त चौरागढ़ की चढ़ाई पूरी करते हैं. मान्यता के अनुसार, चौरागढ़ की चढ़ाई चढ़ने से पहले भक्त प्रवेश द्वार पर सिंदूर, कपूर, नारियल, खारक, सुपारी के साथ छोटे त्रिशूल भी अर्पित करते हैं.
भूरा भगत ने की थी महादेव की साधना
चौरागढ़ के पुजारी देवीदास महाराज ने बताया, ''16वीं सदी में नागवंशी परिवार में जन्मे संत भूरा भगत ने भगवान महादेव की कठोर साधना की थी. चौरागढ़ पर्वत के पास उनकी साधना स्थली है. उनकी साधना से प्रसन्न होकर भगवान महादेव ने उन्हें दर्शन दिए थे. संत भूरा भगत कतिया और आदिवासी समाज के कुल देवता माने जाते हैं. चौरागढ़ पर्वत की चढ़ाई से पूर्व आदिवासी समाज के लोगों के साथ भगवान महादेव के दर्शन करने वाले सर्वप्रथम संत भूरा भगत के दर्शन करते हैं, इसके बाद ही उनकी चढ़ाई पूरी मानी जाती है.''
चौरागढ़ में त्रिशूल चढ़ाने की परंपरा को लेकर महाराष्ट्र से आए भक्त एक क्विंटल से अधिक वजन के त्रिशूल चढ़ाने निकले. नाचते गाते त्रिशूल 1300 से अधिक सीढ़ियां चढ़कर चौरागढ़ में चढ़ाया जाएगा.