ETV Bharat / state

लाइन में लगे किसानों ने बताई खाद की हकीकत, पचमढ़ी में जीतू पटवारी ने सरकार को घेरा

जीतू पटवारी ने खाद्य वितरण करने वाले अधिकारियों से किसानों को बिना किसी परेशानी के खाद देने को कहा. इसके बाद जीतू पटवारी पचमढ़ी पहुंचे और वहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक ली.

इस दौरान पटवारी ने लाइन में लगे किसानों से उनकी समस्या पूछी. किसानों ने कहा एक एकड़ के लिए दो बोरी खाद लेने के लिए टोकन लेना पड़ता है. इसके लिए लंबी लाइन लगाकर धूप में खड़े रहना पड़ता है, लेकिन इसके बाद भी खाद मिलेगी कि नहीं यह पक्का नहीं है. किसानों की समस्या सुनकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा की "प्रदेश सरकार के किसानों को सुविधा देने के सभी दावे झूठे हैं. उन्होंने सांसद दर्शन सिंह चौधरी का नाम लेकर कहा कि किसानों की नेतागिरी करने वाले सांसद भी किसानों की परेशानी नहीं समझ पा रहे."

नर्मदापुरम: हिल स्टेशन पचमढ़ी में 2 नवंबर से कांग्रेस नेताओं का जमावड़ा लगेगा. यहां कांग्रेस का 10 दिवसीय शिविर आयोजित किया जाएगा. जिसकी तैयारी देखने के लिए सोमवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी पचमढ़ी पहुंचे. हालांकि तैयारियों से पहले वे पिपरिया के डबल लॉक गोदाम में भीड़ देखकर किसानों के बीच पहुंच गए. यहां प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने किसानों की समस्या सुनी और सीधे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री मोहन यादव को सोशल मीडिया के माध्यम से लाइव संबोधित कर परेशान किसानों की वास्तविकता बताई.

पचमढ़ी में 2 नवंबर से लगने वाले 10 दिवसीय शिविर में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी आएंगे. जो प्रदेश के 71 जिला कांग्रेस अध्यक्षों को प्रशिक्षण देंगे. इसके अलावा इस 10 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेता संगठन मजबूत करने के तरीके सिखाएंगे. इस शिविर में राहुल गांधी संगठन सर्जन अभियान की शुरुआत करेंगे. जिसके माध्यम से वह जिला अध्यक्षों को उनका पावर बताएंगे.

हालांकि दोनों राष्ट्रीय नेताओं के आने की तिथि अभी निश्चित नहीं हुई है, लेकिन शिविर की तैयारी तेजी से चल रही है. इस हाई प्रोफाइल कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर की तैयारी का जायजा लेने के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी पचमढ़ी पहुंचे थे. उन्होंने पचमढ़ी के होटल हाइलैंड में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक ली. इस दौरान उन्होंने पचमढ़ी में होने वाली बैठक को लेकर सभी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी.

लोकसभा विधानसभा की तैयारी

पूर्व लोकसभा कांग्रेस महासचिव शैंकी जायसवाल ने बताया कि "कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रशिक्षण शिविर को लेकर सभी व्यवस्थाएं करने की जिम्मेदारी सौंपी है. उन्होंने बताया है कि राहुल गांधी एक रात रुक कर प्रशिक्षण शिविर में शामिल होंगे और एक-एक जिला अध्यक्षों से चर्चा करेंगे. हम सभी कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर उन्होंने संगठनात्मक सृजन के बारे में जानकारी दी है. शैंकी जायसवाल ने बताया कि लोकसभा व विधानसभा चुनावों की तैयारी को लेकर आगामी दिनों में पचमढ़ी में जिला कांग्रेस अध्यक्षों का प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है.

प्रशिक्षण में 71 कांग्रेस जिला अध्यक्ष शामिल होंगे. उनको प्रशिक्षण देने राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष मलिकार्जुन खड़के, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ ही अन्य नेता एक-एक करके पचमढ़ी पहुंचेगे."

'किसानों से नफरत करती है बीजेपी'

पचमढ़ी जाते समय प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी पिपरिया में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मिले. इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि एक बीजेपी नेता ने अपनी थार गाड़ी से एक किसान को कुचल दिया. यह महसूस करता है कि भारतीय जनता पार्टी किसानों से नफरत करती है. भाव की जगह भावांतर की बात करते हैं, सिर्फ किसानों को धोखा देने की बात की जा रही है. शिवराज सिंह चौहान ने पिछले 20 साल में 1 लाख बार किसानों से झूठ बोला है. शिवराज सिंह ने कहा था कि मैं डबल इनकम करूंगा, खेती को लाभ का धंधा बनाऊंगा, किसान मेरे भगवान हैं, मैं किसान का पुत्र हूं यह सब सारा झूठ है. सारा प्रदेश देख रहा है, शिवराज जी से सवाल पूछ रहा है, यह सब भावनाएं महसूस कराती है कि भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी है.