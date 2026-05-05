चकाचक साफ दिखने लगा हिल स्टेशन पचमढ़ी, यूनिक मॉडिफाई वाहन से पहाड़ों में भी सफाई
मध्य प्रदेश के सबसे शानदार हिल स्टेशन पचमढ़ी को स्वच्छ करने की मुहिम. इससे वन्य प्राणियों को नया जीवन मिलेगा.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 5, 2026 at 1:20 PM IST
नर्मदापुरम: हिल स्टेशन पचमढ़ी में इसानों के साथ ही वन्य प्राणियों को भी कचरे से मुक्ति मिलेगी. पर्यटन स्थलों के आसपास जंगल में साफ-सफाई वाला रहवास भी मिलेगा. पचमढ़ी आने वाले पर्यटकों और लाखों श्रद्धालुओं द्वारा फेंकी गई गंदगी कचरे से वन्यप्राणी भी प्रभावित होते हैं. इसके लिए सतपुड़ा टाइगर रिजर्व (STR) ने यूनिक मॉडिफाई गाड़ी जंगल, पहाड़ों पर कचरा समेटने के लिए उतारी है. यह प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर चलने वाली पहली फोरव्हीलर कचरा गाड़ी है, जो पचमढ़ी के जंगल, पहाड़, पर्यटन स्थलों को साफ और सुंदर बनाने का काम करेगी.
दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में भी वाहन की पहुंच
इस नई व्यवस्था से पर्यटन और दुर्गम मेला क्षेत्रों में सालों से चली आ रही सिर पर कचरा ढोने की प्रथा भी समाप्त हो जाएगी. पचमढ़ी के दुर्गम क्षेत्र से रिजर्व कर्मियों द्वारा कचरे की बोरी सिर पर रखकर 20 किमी दूरी तय करके कचरा हटाने का काम किया जाता था. यह व्यवस्था नाकाफी साबित हो रही थी. अब फोर व्हीलर दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में चली जाएगी और अधिक से अधिक कचरा जंगल से बाहर निकाला जा सकेगा.
पचमढ़ी आते हैं लाखों पर्यटक-श्रद्धालु
हिल स्टेशन पचमढ़ी में नागद्वारी और शिवरात्रि के मेले लगते हैं. जिसमें कुल 11 लाख श्रद्धालु आते हैं. इसके आलावा सालभर में 10 लाख से अधिक देश विदेश के पर्यटक आते हैं. दुर्गम पहाड़ी के 20 किमी क्षेत्रों में सालभर लाखों श्रद्धालुओं और पर्यटकों के आने से पचमढ़ी की वादियां हजारों टन कचरे से भर जाती हैं. पहाड़ी क्षेत्रों में कचरा उठाव की व्यवस्था न होने से पचमढ़ी का प्राकृतिक वातावरण दूषित होता जा रहा है. वही जंगल में बाघ और दूसरे वन्य प्राणियों का रहवास भी प्रभावित हो रहा है. इसी को देखते हुए यूनिक फोर व्हील कचरा गाड़ी की व्यवस्था पर्यटन स्थलों पर लागू की गई है.
पर्यटन स्थलों पर दिखते हैं बाघ
सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के अधिकांश पर्यटक स्थलों पर बाघ, तेंदुआ, बायसन, सांभर, जंगली कुत्ते, जंगली सूअर कई बार पर्यटकों को आसानी से दिखते हैं. लेकिन कचरा और गंदगी बढ़ने पर यही वन्यप्राणी धीरे-धीरे घने जंगल की ओर चले जाते हैं. पर्यटन स्थलों के आसपास जंगल में फैले कचरे और गंदगी के कारण कई बार वन्य प्राणी गंभीर बीमारी का शिकार भी हो जाते हैं. जंगल में पॉलिथीन सबसे ज्यादा समस्या बनती जा रही है. शाकाहारी वन्य प्राणी पॉलीथीन खाने से अपनी जान भी गंवा देते हैं.
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जंगल से 3 ट्रक कपड़े किए एकत्रित
सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के कोर जोन क्षेत्र में नागद्वारी का मेला लगता है. जिसमें 10 दिन के दौरान 5 से 6 लाख श्रद्धालु तक आते हैं. जिनके द्वारा फैलाई गई गंदगी कचरा बड़ी मात्रा में नागद्वारी ट्रैक के आसपास पड़ा रहता है. पिछले साल तीन ट्रक कपड़े नागद्वारी ट्रैक से एकत्रित किए गए थे. इसके अलावा बड़ी मात्रा में प्लास्टिक कचरा भी एकत्रित हुआ था. इस क्षेत्र में बाघ सहित सैकड़ो वन्य प्राणियों की मौजूदगी बड़ी संख्या में है. जो इस कचरे से लगातार प्रभावित हो रहे हैं.
सतपुड़ा टाइगर रिजर्व पचमढ़ी के सहायक संचालक संजीव शर्मा ने बताया "पचमढ़ी के सबसे दुर्गम क्षेत्रों तक हमारी यूनिक फोर व्हीलर कचरा गाड़ी पहुंच सकती है. जिससे वहां पड़ा सैकड़ों टन कचरा उठाकर जंगल से बाहर किया जाएगा. गाड़ी आने से सिर पर कचरा उठाकर जंगल से बाहर करने की व्यवस्था समाप्त हो जाएगी. जब जंगल से कचरा हटेगा तो वन्य प्राणियों का रहवास भी साफ सुथरा और सुरक्षित रहेगा."