ETV Bharat / state

भस्मासुर से बचने पचमढ़ी के पर्वत शिखर पर छिपे भोलेनाथ, चौरागढ़ मंदिर में जुटे शिवभक्त

श्रद्धालुओं के शिवनाद से गूंजने लगी पचमढ़ी की वादियां. चौरागढ़ मंदिर में 15 फरवरी तक चलेगा महाशिवरात्रि मेला. सुरक्षा के ठोस इंतजाम.

Pachmarhi Chauragarh temple
भस्मासुर से बचने पचमढ़ी के पर्वत शिखर पर छिपे भोलेनाथ (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 6, 2026 at 12:35 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

पचमढ़ी : मध्य प्रदेश के मशहूर हिल स्टेशन पचमढ़ी में महाशिवरात्रि मेला शुरू हो गया है. ये मेला 15 फरवरी तक चलेगा. मेले में 4 से 5 लाख श्रद्धालु आएंगे. खास बात ये है कि श्रद्धालु 4350 फीट ऊंची पहाड़ी पर 1300 से अधिक खड़ी सीढ़ियां चढ़कर चौरागढ़ मंदिर में चौरा बाबा के दर्शन करेंगे.

श्रद्धालु मन्नत के लिए भारी से भारी त्रिशूल भी अर्पित करेंगे. प्रशासन ने 10 दिवसीय आस्था के महोत्सव में श्रद्धालुओं की संख्या देखते हुए सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए हैं.

श्रद्धालुओं के शिवनाद से गूंजने लगी पचमढ़ी की वादियां (ETV BHARAT)

भोलेनाथ ने पचमढ़ी की पहाड़ियों पर ली शरण

शास्त्रों के अनुसार महादेव ने भस्मासुर से बचने के लिए चौरागढ़ में शरण ली थी. भोलेनाथ ने पचमढ़ी की इन पहाड़ियों में शरण ली थी. पचमढ़ी के पंडित राकेश दुबे ने बताया "महादेव ने भस्मासुर की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर उसे सिर के ऊपर हाथ रखने से भस्म होने का वरदान दे दिया. इसके बाद भस्मासुर भगवान को छूने का प्रयास करने लगा. महादेव ने भस्मासुर से बचने के लिए इसी पर्वत पर शरण ली थी."

Pachmarhi Chauragarh temple
पचमढ़ी के पहाड़ पर चौरागढ़ का शिव मंदिर (ETV BHARAT)

शिव को विष्णु ने बचाया भस्मासुर से

भगवान शिव को संकट में देखकर भगवान विष्णु एक सुंजर युवती का रूप धारण करके यहीं आये थे.भगवान विष्णु ने नृत्य करते हुए भस्मासुर का ध्यान भंग कर उसके सिर पर हाथ रखवा कर उसे भस्म करवा दिया. दूसरी किवदंती के अनुसार इस पहाड़ी पर चौरा बाबा ने कई वर्षों तक भगवान महादेव की घोर तपस्या की थी.

इसके बाद महादेव ने उन्हें दर्शन दिए और चौरा बाबा के निवेदन पर अपना त्रिशूल यहां छोड़ा था. तभी से इस पहाड़ी को चौरागढ़ के नाम से जाना गया. इसीलिए यहां श्रद्धालु त्रिशूल चढ़ाकर भगवान भोलेनाथ से मन्नत मांगते हैं.

भक्त अपने कंधों पर ले जाते हैं वजनी त्रिशूल

चौरागढ़ मंदिर पर कई भक्त कई क्विंटल वजन के त्रिशूल चढ़ाते हैं. हजारों श्रद्धालु हर साल कंधों भारी भरकम त्रिशूल लेकर पहुंचते हैं. मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान छत्तीसगढ़ के अलावा अन्य प्रदेशों से लोग पहुंचते हैं. खासतौर से महाराष्ट्र से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं. शिवरात्रि के दिन चौरागढ़ में सबसे अधिक श्रद्धालु पहुंचते हैं. इसके अलावा बड़ा महादेव, जटाशंकर, गुप्त महादेव में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर भोलेनाथ के दर्शन करते हैं.

Pachmarhi Chauragarh temple
भक्त अपने कंधों पर ले जाते हैं वजनी त्रिशूल (ETV BHARAT)

बड़ी बसों पर लगाया प्रतिबंध

श्रद्धालुओं की सुरक्षा एवं सुगम यातायात व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए मेला अवधि में अधिक व्हीलबेस वाली लंबे आकार की स्लीपर कोच यात्री बसों के संचालन को प्रतिबंधित किया गया है. मटकुली से पचमढ़ी जाने वाला मार्ग पर रोक लगाई गई है. मेला अवधि में होटल हाइलैंड के सामने मैदान में अस्थाई पार्किंग तैयार की गई है. इसके अतिरिक्त सांदीपनि विद्यालय पर भी अस्थाई पार्किंग तैयार की गई. साथ ही न्यू होटल के समीप मैदान में पार्किंग स्थल को रिजर्व भी रखा गया है.

मेला स्थल पर आपदा मित्र भी तैनात रहेंगे

किसी भी संभावित आपदा से त्वरित रूप से निपटने के लिए होमगार्ड, एसडीआरएफ तथा आपदा मित्रों की विशेष रूप से तैनाती की जा रही है. होमगार्ड के 20 जवान, एसडीआरएफ के 20 सदस्य एवं 40 से अधिक प्रशिक्षित आपदा मित्रों को मेला क्षेत्र के विभिन्न संवेदनशील एवं भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर तैनात किया जाएगा. अलग-अलग स्थानों पर फायर ब्रिगेड भी तैनात की गई हैं.

कार्यपालिक मजिस्ट्रेटों की भी तैनाती

लगभग 700 जवानों का पुलिस बल तैनात किया गया है. शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से कार्यपालिक मजिस्ट्रेटों की भी तैनाती की गई है. मेला क्षेत्र के प्रमुख स्थानों पर चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ, एंबुलेंस वाहन चालकों सहित स्वास्थ्य विभाग के अन्य अमले की ड्यूटी लगाई गई है.

TAGGED:

CHAURAGARH TEMPLE MAHASHIVRATRI
PACHMARHI MAHASHIVRATRI MELA
STORY GOD SHIV AND BHASMASUR
PACHMARHI NEWS
PACHMARHI CHAURAGARH TEMPLE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.