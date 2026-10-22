Pachayat Chuanv 2026: जोधपुर में पंचायत चुनाव प्रथम चरण मतदान जारी, ये मुद्दे हैं ग्रामीणों के बीच चर्चा में
मतदाताओं का कहना था कि वे क्षेत्र में पीने का पानी, सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं को ध्यान में रखकर मतदान कर रहे हैं.
Published : October 22, 2026 at 2:25 PM IST|
Updated : October 22, 2026 at 3:21 PM IST
जोधपुर/ केकड़ी : जिले में प्रथम चरण के पंचायतीराज चुनाव के तहत मतदान सुबह 7 बजे से शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है. पहले चरण में जिले की शेरगढ़, चाबा, अगोलाई, चामू, सेखाला और बालेसर सहित छह पंचायत समितियों के सदस्य और जिला परिषद के 9 वार्डों के लिए मतदान हो रहा है. मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी-लंबी कतारें नजर आईं. सुबह 10 बजे तक जिले में 12 प्रतिशत मतदान हुआ है. सभी मतदान केंद्रों पर कानून व्यवस्था बनी हुई है. इधर केकड़ी के सावर पंचायत समिति में दोपहर एक बजे तक 28.73 प्रतिशत मतदान हुआ
एसीपी राजेंद्र सिंह उज्ज्वल ने बताया कि क्रिटिकल केंद्रों पर अधिक जाप्ता लगाया गया है. कुल 354 मतदान केंद्रों में से 84 संवेदनशील केंद्रों पर अतिरिक्त पुलिस बल, सुरक्षा जाप्ता और वीडियोग्राफर्स की विशेष तैनाती की गई है. सीनियर आरएएस व आईएएस अधिकारियों को एरिया मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त किया गया है. प्रत्येक पोलिंग दल में छह-छह सदस्य शामिल रहे, जिनके साथ रिटर्निंग ऑफिसर और पुलिस बल मौजूद हैं.
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बुनियादी सुविधाओं को लेकर डाल रहे वोट: अगोलाई पंचायत समिति क्षेत्र में सुबह से ही मतदाताओं में भारी जोश देखा गया. यहां बनाए गए आदर्श मतदान केंद्रों पर लोगों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. मतदान करने पहुंचे नागरिकों ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्होंने पानी, सड़क और शिक्षा जैसी बुनियादी और लंबे समय से लंबित समस्याओं के आधार पर मतदान किया है. मतदाताओं का कहना था कि गांव का विकास करने वाले, पढ़े-लिखे और योग्य जनप्रतिनिधि को चुनना उनकी प्राथमिकता है.
सावर पंचायत समिति में 28.73 प्रतिशत मतदान : केकड़ी क्षेत्र की सावर पंचायत समिति क्षेत्र में पंचायती राज चुनाव के पहले चरण का मतदान सुबह 7 बजे से जारी है. मतदान केंद्रों पर सुबह से ही मतदाताओं की कतारें नजर आ रही हैं. पुलिस और प्रशासन की ओर से मतदान केंद्रों पर सुरक्षा एवं व्यवस्थाओं को लेकर व्यापक इंतजाम किए गए हैं. वहीं, ग्राम पंचायत घटियाली के बूथ नंबर 33, जसवंतपुरा में मतदान के दौरान EVM में वायरिंग की खराबी आने से मशीन करीब पांच से दस मिनट तक बंद रही. इसके चलते मतदाताओं को कुछ देर इंतजार करना पड़ा. जांच के बाद EVM को दोबारा चालू कर दिया गया और मतदान प्रक्रिया फिर शुरू हो गई. सावर पंचायत समिति के बूथों पर दोपहर 1 बजे तक 28.73 प्रतिशत मतदान हुआ.