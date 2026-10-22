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Pachayat Chuanv 2026: जोधपुर में पंचायत चुनाव प्रथम चरण मतदान जारी, ये मुद्दे हैं ग्रामीणों के बीच चर्चा में

वोट डालने के बाद स्याही का निशान दिखाती बुजुर्ग महिला ( ETV Bharat Jodhpur )

जोधपुर/ केकड़ी : जिले में प्रथम चरण के पंचायतीराज चुनाव के तहत मतदान सुबह 7 बजे से शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है. पहले चरण में जिले की शेरगढ़, चाबा, अगोलाई, चामू, सेखाला और बालेसर सहित छह पंचायत समितियों के सदस्य और जिला परिषद के 9 वार्डों के लिए मतदान हो रहा है. मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी-लंबी कतारें नजर आईं. सुबह 10 बजे तक जिले में 12 प्रतिशत मतदान हुआ है. सभी मतदान केंद्रों पर कानून व्यवस्था बनी हुई है. इधर केकड़ी के सावर पंचायत समिति में दोपहर एक बजे तक 28.73 प्रतिशत मतदान हुआ

एसीपी राजेंद्र सिंह उज्ज्वल ने बताया कि क्रिटिकल केंद्रों पर अधिक जाप्ता लगाया गया है. कुल 354 मतदान केंद्रों में से 84 संवेदनशील केंद्रों पर अतिरिक्त पुलिस बल, सुरक्षा जाप्ता और वीडियोग्राफर्स की विशेष तैनाती की गई है. सीनियर आरएएस व आईएएस अधिकारियों को एरिया मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त किया गया है. प्रत्येक पोलिंग दल में छह-छह सदस्य शामिल रहे, जिनके साथ रिटर्निंग ऑफिसर और पुलिस बल मौजूद हैं.