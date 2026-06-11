गोरखपुर में पीएसी के ट्रक ने दो युवकों को रौंदा, आक्रोशित ग्रामीणों का हंगामा, कई थानों की फोर्स तैनात
बाइक सवार रॉन्ग साइड से आ रहे ट्रक की चपेट में आ गए. उनकी मोटरसाइकिल भी ट्रक के नीचे फंस गई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 11, 2026 at 10:11 PM IST
गोरखपुर : गीडा थाना क्षेत्र के नौसढ़ चौकी के पास पीएसी ट्रक ने दो युवकों को रौंद दिया. हादसे में दोनों युवकों की मौत हो गई. इससे आक्रोशित लोगों ने नौसढ़ चौराहे पर शव को रखकर हंगामा शुरू कर दिया. भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कई थानों की पुलिस फोर्स बुलानी पड़ी. पुलिस दोनों घायलों को बीआरडी मेडिकल कॉलेज ले गई, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है.
मृतकों की पहचान राज पुत्र रामधारी निवासी बहरामपुर, अमित पुत्र महेंद्र अमरुद् मंडी के रूप में हुई है. दोनों की उम्र लगभग 17 वर्ष बताई जा रही है. दोनों एक ही मोटरसाइकिल से गोरखपुर-राजघाट पुल होते हुए नौसढ़ की ओर आ रहे थे. हादसा इतना भीषण था कि दोनों किशोर ट्रक के नीचे आ गए और उनकी मोटरसाइकिल भी ट्रक के नीचे फंस गई. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्र हो गए.
घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने हंगामा शुरू कर दिया और शवों को उठाने से रोक दिया. ग्रामीणों का आरोप है कि ट्रक चालक की लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ है. मौके पर स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कई थानों की पुलिस फोर्स तैनात की गई है. पुलिस अधिकारियों ने ग्रामीणों को समझा-बुझाकर हालात को काबू में किया. पुलिस ने हालात सामान्य करने के लिए दोनों युवकों को घायल बता कर मेडिकल कॉलेज ले गई.
घटनास्थल पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, ताकि किसी प्रकार की अनहोनी ना हो पाए. एसपी साउथ गोरखपुर दिनेशपुरी ने बताया, पीएसी का बस रॉन्ग साइड से जा रहा था, जिसके टक्कर से दो मोटरसाइकिल सवार युवा घायल हो गए. इससे ग्रामीण उत्तेजित हो गए. सभी को समझा-बुझा कर शांत कराया गया है. घायलों को बीआरडी मेडिकल कॉलेज भेजा गया है. पीएसी की बस को कब्जे में लिया गया है.
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