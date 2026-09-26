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छुट्टियों को लेकर हुआ था 1973 में PAC का हिंसक विरोध, तत्कालीन सीएम कमलापति को भी गंवानी पड़ी थी कुर्सी...जानें पूरा डिटेल

उत्तरप्रदेश में 1973 में हुए लीव को लेकर हुए पीएसी के हिंसक आंदोलन पर अनिल कुमार पाण्डेय के संपादन में प्रशांत मिश्र की स्पेशल रिपोर्ट...

PAC VIOLENT PROTEST OVER HOLIDAYS
पुलिस विभाग में अवकाश के नियमों से लेकर अन्य मुद्दों पर रिटायर्ड आईपीएस अशोक कुमार धर द्विवेदी ने रखी बात. (ETV Bharat/ UP POLICE)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 26, 2026 at 12:49 PM IST

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लखनऊ: पुलिस विभाग में अवकाश के नियमों को लेकर बहस चल रही है. इसी मुद्दे पर ETV भारत ने रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी अशोक कुमार धर द्विवेदी से ख़ास बातचीत की.

उन्होंने बताया कि 1973 में पीएसी जवानों ने वेतन और छुट्टी सहित कई मांगों को लेकर बड़ा आंदोलन किया था, जो हिंसक हो गया था. हालात काबू करने के लिए सेना तक बुलानी पड़ी थी और संघर्ष में कई लोगों की जान चली गई थी.

इसी पर हमारी ख़ास बातचीत में पूर्व आईपीएस अशोक कुमार धर द्विवेदी ने अपना भावनात्कम अनुभव साझा करते हुए बताया कि उनकी मां की तेरहवीं के दिन ईद पड़ गई थी.

रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी अशोक कुमार धर द्विवेदी. (ETV Bharat)

उन्होंने छुट्टी के लिए आवेदन किया, लेकिन डीआईजी और आईजी स्तर से छुट्टी मंजूर नहीं हुई थी. इसके बाद उन्होंने मां की तेरहवीं में शामिल होने के लिए इस्तीफा देने तक का मन बना लिया था. हालांकि बाद में डीजीपी ने उन्हें छुट्टी दे दी.

पूर्व आईपीएस अशोक कुमार धर द्विवेदी ने ईटीवी से बात करते हुए बतया कि पुलिस की नौकरी में छुट्टी सिर्फ आराम का नाम नहीं है. कई बार यही छुट्टी किसी जवान के लिए बीमारी का इलाज, परिवार के साथ कुछ समय बिताने या लगातार ड्यूटी के बाद खुद को संभालने का मौका होता है. लेकिन अगर यही छुट्टी मुश्किल हो जाए और जवान लगातार काम करता रहे, तो उसके भीतर असंतोष भी पैदा हो सकता है.

उत्तर प्रदेश पुलिस के इतिहास में 1973 का पीएसी आंदोलन हुआ था, उस समय मामला सिर्फ छुट्टी का नहीं था. कम वेतन, लंबे समय तक ड्यूटी, रहने-खाने की परेशानी, वाहन और मेस की कमी, अधिकारियों के निजी काम कराने और अपनी बात रखने के लिए संगठन या एसोसिएशन की सुविधा न होने जैसी कई शिकायतें जवानों के भीतर जमा हो रही थीं. इसके बाद मई 1973 में यह नाराज़गी ऐसी स्थिति तक पहुंच गई कि राज्य की अपनी सशस्त्र पुलिस और सेना आमने-सामने आ गई थी.

PAC VIOLENT PROTEST OVER HOLIDAYS
पुलिस विभाग में अवकाश के नियम. (ETV Bharat)

पूर्व आईपीएस अशोक कुमार धर द्विवेदी के मुताबिक उस दौर को केवल एक दिन की घटना मानकर समझना मुश्किल है. इसके पीछे लंबे समय से चल रहा असंतोष कारण था. पुलिसकर्मी लगातार ड्यूटी कर रहे थे, लेकिन उन्हें लगता था कि उनकी सेवा परिस्थितियों और रोजमर्रा की परेशानियों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा था. समय पर छुट्टी न मिलना इसी बड़े असंतोष का एक हिस्सा था.

मार्च से मई तक अंदर ही अंदर बढ़ रहा था असंतोष

1973 में पीएसी के जवानों में असंतोष अचानक पैदा नहीं हुआ था. पूर्व आईपीएस अशोक कुमार धर द्विवेदी ने बताया कि न्यायिक रिकॉर्ड में भी 22 मई 1973 के घटनाक्रम को पीएसी विद्रोह के रूप में दर्ज किया गया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसलों में उस समय के मुकदमों, बर्खास्तगी और बाद की न्यायिक प्रक्रिया का विस्तृत उल्लेख दर्ज है.

पूर्व आईपीएस अशोक कुमार धर द्विवेदी बताते हैं कि पीएसी एक सशस्त्र बल था और सामान्य सरकारी कर्मचारियों की तरह यूनियन बनाने की आजादी उसको नहीं थी. इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक फैसले में साफ दर्ज है कि पीएसी अनुशासित सशस्त्र बल था और उसके सदस्यों को यूनियन बनाने की अनुमति नहीं थी.

इसी वज़ह से जवानों की शिकायतों को औपचारिक रूप से सामने लाने का रास्ता भी सीमित था. एक अन्य न्यायिक रिकॉर्ड में यह भी दर्ज है कि 22 मई 1973 के विद्रोह की पृष्ठभूमि में पीएसी में यूनियन बनाने की अनुमति न मिलना भी एक मुद्दा था.

PAC VIOLENT PROTEST OVER HOLIDAYS
पुलिस विभाग में अवकाश के नियम. (ETV Bharat)

जवानों की ये थी शिकायत

पूर्व आईपीएस अशोक कुमार धर द्विवेदी बताते हैं कि उस समय जवान कम वेतन की बात कर रहे थे. लंबे समय तक ड्यूटी करने के बावजूद छुट्टी नहीं मिलने की शिकायत थी. रहने के लिए पर्याप्त क्वॉर्टर नहीं थे, मेस की सुविधा नहीं थी. वाहनों की कमी थी. इतना ही नहीं, कुछ जवानों ने सीनियर अधिकारियों के यहां कपड़े धोने या बर्तन साफ करने जैसे निजी काम कराए जाने की शिकायत भी की थी.

पूर्व आईपीएस ए के घर द्विवेदी की बात पुलिस और पीएसी में छुट्टियों को लेकर बस्ती सहित कई जिलों की घटनाओं के संदर्भ में महत्वपूर्ण हो जाती है. उनका कहना है कि "पुलिस की नौकरी में ड्यूटी का दबाव हमेशा रहेगा, लेकिन जवान की मूलभूत ज़रूरतों को नज़रअंदाज़ करने का असर व्यवस्था पर भी पड़ता है. अगर किसी कर्मचारी को लगातार काम करना पड़े और उसे लगे कि बीमारी, परिवार या आराम के लिए भी उसके पास पर्याप्त गुंज़ाइश नहीं है, तो असंतोष पैदा होना स्वाभाविक है."

1973 में यही असंतोष धीरे-धीरे इतना बढ़ा कि अनुशासन की सीमा टूट गई थी. हालांकि ईटीवी भारत फोर्स के जवानों के किसी भी तरह से प्रदर्शन का समर्थन नहीं करता है.

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पुलिस विभाग में अवकाश के नियम. (ETV Bharat)

मई 1973 की रात से मामला गंभीर हो गया था

पूर्व आईपीएस अशोक कुमार धर द्विवेदी ने बताया कि न्यायिक रिकॉर्ड में 21 और 22 मई 1973 की रात का जिक्र बेहद महत्वपूर्ण तरीके से आता है. बाराबंकी के जहांगीराबाद स्थित पीएसी की एक बटालियन में हालात बिगड़ गए थे. सरकार ने अलग-अलग पीएसी यूनिटों के हथियारों और गोला-बारूद वाले क्वॉर्टर गार्ड को सेना के नियंत्रण में देने का फैसला लिया था. इसका मकसद यह था कि बढ़ती बगावत के बीच हथियारों पर विद्रोही जवानों का नियंत्रण न रहे. लेकिन जहांगीराबाद में पीएसी के जवानों ने इसका विरोध किया.

न्यायिक रिकॉर्ड के मुताबिक अधिकारियों को बंधक बनाए जाने, हथियारों के भंडार तक पहुंच बनाने और जवानों के हथियार लेकर मोर्चा संभालने जैसे गंभीर आरोप सामने आए.

मामला बातचीत से भी सुलझाने की कोशिश हुई. जिलाधिकारी और एसपी ने जवानों को समझाने की कोशिश की. बाद में आईजी भी पहुंचे. अदालत में दर्ज विवरण के मुताबिक 24 मई को आईजी के समझाने के बाद जवान हथियार जमा करने को तैयार हुए और 25 मई को हथियार जमा किए गए.

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पुलिस विभाग में अवकाश के नियम. (ETV Bharat)

23 मई को लखनऊ विश्वविद्यालय बना आंदोलन का केंद्र बिंदु

23 मई 1973 की सुबह लखनऊ विश्वविद्यालय में परीक्षाएं चल रही थीं. लेकिन अचानक छात्र परीक्षा कक्षों में पहुंचने लगे और परीक्षा रद्द करने के नारे लगाए जाने लगे. कुछ ही देर में विश्वविद्यालय परिसर में आग और हिंसा की खबरें फैल गईं. रजिस्ट्रार कार्यालय और ऐतिहासिक टैगोर लाइब्रेरी में आग लग गई. हालात इतने बिगड़ गए कि विश्वविद्यालय परिसर पुलिस के नियंत्रण से बाहर दिखाई देने लगा. उस समय विश्वविद्यालय में तैनात पीएसी के कुछ जवान भी आंदोलन से जुड़ गए थे.

यहीं से आंदोलन का स्वरूप और खतरनाक हो गया. छात्रों और असंतुष्ट पीएसी जवानों के बीच संपर्क बना और दोनों तरफ से आंदोलन को ताकत देने की गई.

सिर्फ लखनऊ ही नहीं, कई शहरों तक पहुंच चुका था विद्रोह

लखनऊ विश्वविद्यालय की घटना अकेली नहीं थी. पीएसी के अलग-अलग हिस्सों में बगावत और आदेश न मानने की घटनाएं सामने आने लगी थीं. कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर और जहांगीराबाद सहेत कई स्थानों पर हालात बिगड़े.

संसद में जुलाई 1973 में हुई चर्चा के दौरान केंद्र सरकार ने भी उत्तर प्रदेश के हालात का उल्लेख करते हुए कहा था कि सिविल पुलिस और पीएसी के कुछ हिस्सों में गंभीर अनुशासनहीनता हुई और लखनऊ विश्वविद्यालय में पीएसी के एक हिस्से ने उपद्रवी तत्वों के साथ मिलकर आगजनी और लूट जैसी घटनाओं को जन्म दिया, जिसके बाद सेना को बुलाना पड़ा.

फिर मैदान में उतरी सेना

पूर्व आईपीएस अशोक कुमार धर द्विवेदी के अनुसार 1973 की घटना का सबसे असाधारण पहलू यही था कि राज्य की अपनी सशस्त्र पुलिस को नियंत्रित करने के लिए भारतीय सेना को बुलाना पड़ा था. लखनऊ में सेना पहुंची, तो विश्वविद्यालय परिसर को घेर लिया गया. सेना ने स्थिति को अपने नियंत्रण में लिया और हथियारबंद पीएसी जवानों को काबू करने की कार्रवाई शुरू की.

23 मई की शाम तक सेना विश्वविद्यालय क्षेत्र के आसपास पहुंच चुकी थी. कानपुर में स्थिति और ज्यादा गंभीर बताई गई है, वहां सेना और पीएसी के बीच गंभीर टकराव हुआ और करीब 150 पीएसी जवानों के भाग जाने की बात निकल के सामने आई थी. कुछ जगहों पर दोनों तरफ से फायरिंग भी हुई थी.

जहांगीराबाद का मामला, तो और भी गंभीर था. वहां पीएसी जवानों ने हथियारों वाले परिसर पर कब्जा बनाए रखा था और अधिकारियों को भी अंदर रोक रखा था. लेकिन वहां बातचीत की कोशिश जारी रही. आईजी के पहुंचने और समझाने के बाद जवान हथियार डालने के लिए तैयार हुए. 25 मई को हथियार जमा किए गए. यानी हर जगह सेना ने सिर्फ गोली चलाकर मामला खत्म नहीं किया था. कई जगह बातचीत, दबाव और आत्मसमर्पण कराने की रणनीति भी अपनाई गई थी और कामयाबी भी मिली थी.

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रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी अशोक कुमार धर द्विवेदी. (ETV Bharat)

नतीजा क्या रहा

पूर्व आईपीएस अशोक कुमार धर द्विवेदी ने बताया कि इस हिंसक कार्रवाई में बड़ी संख्या में लोग मारे गए और सैकड़ों गिरफ्तार भी हुए थे. इसके बाद बड़े पैमाने पर मुकदमे चले. लगभग 795 पुलिसकर्मियों पर 65 मामलों में मुकदमे चलाए गए और करीब 500 जवानों को सेना पर फायरिंग के आरोप में बर्खास्त किया गया था. बाद के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसलों से भी पता चलता है कि 1973 की घटना के बाद बड़ी संख्या में पीएसी जवानों के खिलाफ आपराधिक मुकदमे और सेवा समाप्ति की कार्रवाई की गई थी.

सरकार ने आंदोलन कैसे शांत किया

पूर्व आईपीएस अशोक कुमार धर द्विवेदी ने बताया कि आंदोलन को शांत करने के लिए तीन स्तर पर कार्रवाई हुई. पहला, जिन जगहों पर पीएसी जवान हथियार लेकर डटे थे, वहां सेना और प्रशासन ने हथियारों पर नियंत्रण करने की कोशिश की गई. दूसरा, जिन जवानों ने आत्मसमर्पण किया या हथियार जमा किए, उन्हें अलग किया गया. तीसरा, जिन पर गंभीर आरोप थे, उनके खिलाफ मुकदमे और विभागीय कार्रवाई की गई.

राजनीतिक असर इतना बड़ा कि मुख्यमंत्री की कुर्सी चली गई थी

इस पूरे घटनाक्रम का असर सिर्फ पुलिस विभाग तक सीमित नहीं रहा. मुख्यमंत्री कमलापति त्रिपाठी की सरकार पर गंभीर सवाल उठे कि आखिर राज्य की अपनी सशस्त्र पुलिस में इतना बड़ा असंतोष कैसे पैदा हुआ और सरकार हालात को समय रहते क्यों नहीं संभाल सकी. 12 जून 1973 को कमलापति त्रिपाठी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था. इसके अगले दिन, 13 जून 1973, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ. इसके बाद नवंबर 1973 में हेमवती नंदन बहुगुणा मुख्यमंत्री बने. इस तरह एक पुलिस आंदोलन ने उत्तर प्रदेश की सत्ता के समीकरण को सीधे प्रभावित किया था.

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रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी अशोक कुमार धर द्विवेदी. (ETV Bharat)

आईपीएस ने बना लिया था इस्तीफे का मन

पूर्व आईपीएस अधिकारी एके धर द्विवेदी बताते हैं कि छुट्टी पुलिसकर्मी के लिए बेहद संवेदनशील विषय है और इसका अनुभव उन्होंने खुद अपने सेवाकाल में किया है. उन्होंने बताया कि वर्ष 1999 में वह लखनऊ के एसएसपी थे. इसी दौरान उनकी माताजी का निधन हो गया था और उनकी तेरहवीं का संस्कार अयोध्या में होना था. मां के तेरहवीं संस्कार में शामिल होने के लिए उन्होंने एक दिन की छुट्टी के लिए आवेदन किया, लेकिन उसी दिन ईद का त्योहार भी था. लिहाज़ा तत्कालीन डीआईजी और आईजी स्तर से उन्हें छुट्टी नहीं दी गई. अधिकारियों की ओर से यह कहे जाने पर कि उनकी छुट्टी की एप्लीकेशन आगे बढ़ा दी गई है, वह बेहद निराश और भावनात्मक रूप से कमजोर हो गए. इसी दौरान उन्होंने मन बना लिया था कि यदि उन्हें छुट्टी नहीं मिली तो वह नौकरी से इस्तीफा दे देंगे. हालांकि, बाद में तत्कालीन डीजीपी केएल गुप्ता ने उनकी छुट्टी मंजूर कर दी और वह अयोध्या पहुंच कर अपनी मां के तेरहवीं संस्कार में शामिल हुए.

एके धर द्विवेदी का कहना है कि शासकीय व्यवस्था और नियमों में छुट्टी को लेकर कोई गड़बड़ी नहीं है, समस्या कई बार संबंधित अधिकारी के स्तर पर संवेदनशीलता की कमी से पैदा होती है. उनका कहना है कि यदि कोई कॉन्स्टेबल या सब-इंस्पेक्टर छुट्टी मांगता है तो संबंधित थाना प्रभारी को उसकी परिस्थितियों और आवश्यकता को समझते हुए संवेदनशीलता के साथ निर्णय लेना चाहिए. इसी तरह सीओ और एसपी स्तर के अधिकारियों को भी छुट्टी के आवेदनों पर मानवीय संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए विचार करना चाहिए. हालांकि जनता की सुरक्षा और पुलिस व्यवस्था से किसी भी स्थिति में समझौता नहीं किया जा सकता, लेकिन ज़रूरतमंद कर्मचारियों को समय-समय पर परिवार और निजी जिम्मेदारियों के लिए छुट्टी का अवसर देना भी उतना ही ज़रूरी है. यदि अधिकारी संवेदनशीलता के साथ छुट्टी के आवेदनों पर विचार करें और वास्तविक ज़रूरत के मामलों में समय रहते छुट्टी दें, तो न केवल पुलिस व्यवस्था सुचारु बनी रहेगी, बल्कि कर्मचारियों में असंतोष की स्थिति भी पैदा नहीं होगी.

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