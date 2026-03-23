ETV Bharat / state

दिल्ली विधानसभा में CAG की हेल्थ रिपोर्ट पर PAC की रिपोर्ट पेश, अस्पताल में स्टाफ की कमी और सुविधाओं की बदहाली हुई उजागर

रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2022 तक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में करीब 21% स्टाफ की कमी पाई गई. विशेषज्ञ डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिकल कर्मचारियों के पद बड़ी संख्या में खाली हैं, जिससे मरीजों के देखभाल प्रभावित हो रही है. समिति ने सरकार को निर्देश दिया है कि खाली पदों को जल्द भर जाए और भर्ती प्रक्रिया तेज की जाए.

नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा में लोक लेखा समिति की ओर से पेश की गई हेल्थ रिपोर्ट में राजधानी की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कई गंभीर कमियां सामने आई हैं. रिपोर्ट में सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों और स्टाफ की कमी, दवाइयों की उपलब्धता में गड़बड़ी, स्वास्थ्य ढांचे की धीमी प्रगति और बजट के सही उपयोग न होने जैसी कई खामियों का खुलासा किया गया है.

समिति द्वारा अस्पतालों की स्थिति की जांच में पाया गया कि कई बड़े अस्पतालों में मरीजों की संख्या अधिक होने के कारण डॉक्टरों को एक मरीज को देखने के लिए 5 मिनट से भी कम समय मिल रहा है. कुछ अस्पताल में ऑपरेशन के लिए मरीजों को कई महीनो तक इंतजार करना पड़ रहा है. जबकि दूसरी ओर कुछ ऑपरेशन थिएटर स्टाफ की कमी के कारण खाली पड़े हैं.

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कई अस्पतालों में दवाइयों और जरूरी उपकरणों की कमी देखी गई. दवाइयों की खरीद व्यवस्था पर भी रिपोर्ट में सवाल उठाए गए हैं. रिपोर्ट के मुताबिक कई बार केंद्रीय खरीद एजेंसी समय पर दवाइयां उपलब्ध नहीं करा सकी जिसके कारण अस्पतालों को स्थानीय स्तर पर खरीद करनी पड़ी. कुछ मामलों में दवाइयों की गुणवत्ता जांच से पहले ही मरीजों को दे दी गई, जिसे गंभीर लापरवाही माना गया.

स्वास्थ्य ढांचे को लेकर भी रिपोर्ट में कहा गया है सरकार ने हजारों नए बेड बढ़ाने की घोषणा की थी, लेकिन तय लक्ष्य के मुकाबले बहुत कम ही बेड बढ़ पाए. कई नए अस्पतालों का निर्माण वर्षों से अधूरा पड़ा है और जमीन मिलने के बाद भी परियोजनाएं शुरू नहीं हो सकीं. समित ने सरकार को निर्देश दिया है कि 23 जून 2026 तक सभी कमियों को दूर करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं ताकि राजधानी के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें.



ये भी पढ़ें: