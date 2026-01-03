ETV Bharat / state

प्रयागराज के अरैल घाट पर सेल्फी लेते समय यमुना में गिरी किशोरी; PAC जवानों ने बचाई जान

पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण द्वारा पुलिसकर्मियों को निरंतर मानवीय संवेदनशीलता और कर्तव्य निष्ठा के निर्देश दिए जा रहे हैं.

प्रयागराज के अरैल घाट पर सेल्फी लेते समय यमुना में गिरी किशोरी.
प्रयागराज के अरैल घाट पर सेल्फी लेते समय यमुना में गिरी किशोरी. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 3, 2026 at 7:16 AM IST

लखनऊ: माघ मेला-2026 की ड्यूटी में तैनात 32वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ के जवानों ने किशोरी की जान बचाई. नए साल के पहले दिन प्रयागराज के अरैल सेल्फी पॉइंट पर फोटो लेते समय किशोरी का पैर फिसला और वह यमुना नदी गिर गई. किशोरी को डूबता देखकर मौके पर तैनात आरक्षी सुधीर कुमार राय, सौरभ सिंह और रामजग कुमार ने बिना समय गंवाए नदी में छलांग लगाई और किशोरी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया.

DGP कार्यालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार, घटना गुरुवार शाम करीब 5:20 बजे की है. अरैल सेल्फी प्वाइंट के पास एक किशोरी खड़ी होकर फोटो ले रही थी. इसी दौरान अचानक उसका पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में जा गिरी. किशोरी को डूबता देख किनारे पर मौजूद लोगों में चीख-पुकार मच गई. ​पीएसी के जवानों ने बिना पल गंवाए तुरंत रिस्पांस दिया.

अधिकारियों ने बताया कि ​माघ मेले में बाढ़ राहत ड्यूटी के लिए तैनात 32वीं वाहिनी पीएसी के मोबाइल पार्टी के जवानों ने जैसे ही किशोरी को डूबते देखा वह हरकत में आ गए. आरक्षी सुधीर कुमार राय के नेतृत्व में आरक्षी सौरभ सिंह और आरक्षी रामजग कुमार ने अपनी जान की परवाह किए बिना उफनती यमुना में छलांग लगा दी. जवानों ने तत्परता दिखाते हुए डूबती किशोरी को पकड़ लिया और उसे सुरक्षित किनारे तक लेकर आए.

महानिदेशक के निर्देशों का असर: ​पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण द्वारा पुलिसकर्मियों को निरंतर मानवीय संवेदनशीलता और कर्तव्य निष्ठा के निर्देश दिए जा रहे हैं. यह घटना उसी का उदाहरण है. मौके पर मौजूद श्रद्धालुओं और स्थानीय नागरिकों ने पीएसी जवानों के इस अदम्य साहस की जमकर तारीफ की.

