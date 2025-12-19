ETV Bharat / state

कैबिनेट मंत्री संदीप सिंह की सुरक्षा में तैनात पीएसी के जवान की हार्ट अटैक से मौत

डीसीपी सेंट्रल विक्रांत वीर ने बताया गुलजार अली कैबिनेट मंत्री संदीप सिंह की सुरक्षा गार्ड में तैनात थे. उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गयी.

Photo Credit: ETV Bharat
गुलजार अली कैबिनेट मंत्री संदीप सिंह की सुरक्षा में तैनात थे. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 19, 2025 at 7:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: राजधानी में कैबिनेट मंत्री संदीप सिंह की सुरक्षा में तैनात पीएसी के जवान गुलजार अली की हार्ट अटैक से मौत हो गई. मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना निवासी गुलजार अली (28 वर्ष) गुरुवार को अपनी ड्यूटी खत्म कर कमरे में आराम करने गए थे. अगली शिफ्ट में न पहुंचने पर उनके साथियों ने उन्हें बेसुध पाया. पीएसी के जवान गुलजार अली को वो लोग अस्पताल ले गये. वहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

डेढ़ साल पहले हुई थी शादी: डीसीपी सेंट्रल विक्रांत वीर ने बताया कि पीएसी के जवान गुलजार अली की शादी डेढ़ साल पहले हुई थी. उनकी एक छहमीने की बेटी है. गुलजार अली लखनऊ में कैबिनेट मंत्री संदीप सिंह की सुरक्षा गार्ड में तैनात थे.

हार्ट अटैक के कारण हुई मौत: गुरुवार को ड्यूटी पूरी करने के बाद वह अपने कमरे पर आराम करने चले गए थे. जब वह दोबारा ड्यूटी पर नहीं पहुंचे, तो उनके साथी सिपाही वीरेंद्र कमरे में उन्हें बुलाने गए. गुलजार बिस्तर पर बेसुध पड़े थे. उन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया. वहां डॉक्टरों ने बताया कि हार्ट अटैक के कारण उनका निधन हो चुका है.

6 महीने की बेटी के सिर से उठा पिता का साया: गुलजार के निधन की खबर मिलते ही उनके पैतृक कस्बे बुढ़ाना मुजफ्फरनगर में मातम छा गया. गुलजार 2019 में 49वीं वाहिनी पीएससी में भर्ती हुए थे. वह चार भाई-बहनों में एक थे. उनकी मौत की खबर सुनते ही पत्नी बेसुध हो गई. पिता शराफत अली सहित पूरे परिवार पर दुख का पहाड़ टूट गया.

पैतृक गांव में किया जाएगा सुपुर्द-ए-खाक: डीसीपी सेंट्रल विक्रांत वीर ने बताया कि पीएसी के अधिकारियों ने कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद गुलजार अली पार्थिव शरीर को परिजनों के सुपुर्द कर दिया है. गुलजार अली का पार्थिव शरीर शुक्रवार को उनके पैतृक कस्बे बुढ़ाना बड़ौत रोड लाया जा रहा है. वहां राजकीय सम्मान के साथ उन्हें सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा.

यह भी पढ़ें- गोंडा में इंजीनियर ने की खुदकुशी; ब्लैकमेल कर रही थी शादीशुदा गर्लफ्रेंड, कमरे की दीवार पर स्क्रीनशॉट मिले

TAGGED:

PAC JAWAN GULZAR ALI DIED
DEPLOYED CABINET MINISTER SECURITY
CABINET MINISTER SANDEEP SINGH
PAC JAWAN DIED OF HEART ATTACK

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.