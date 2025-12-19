ETV Bharat / state

कैबिनेट मंत्री संदीप सिंह की सुरक्षा में तैनात पीएसी के जवान की हार्ट अटैक से मौत

लखनऊ: राजधानी में कैबिनेट मंत्री संदीप सिंह की सुरक्षा में तैनात पीएसी के जवान गुलजार अली की हार्ट अटैक से मौत हो गई. मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना निवासी गुलजार अली (28 वर्ष) गुरुवार को अपनी ड्यूटी खत्म कर कमरे में आराम करने गए थे. अगली शिफ्ट में न पहुंचने पर उनके साथियों ने उन्हें बेसुध पाया. पीएसी के जवान गुलजार अली को वो लोग अस्पताल ले गये. वहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

डेढ़ साल पहले हुई थी शादी: डीसीपी सेंट्रल विक्रांत वीर ने बताया कि पीएसी के जवान गुलजार अली की शादी डेढ़ साल पहले हुई थी. उनकी एक छहमीने की बेटी है. गुलजार अली लखनऊ में कैबिनेट मंत्री संदीप सिंह की सुरक्षा गार्ड में तैनात थे.

हार्ट अटैक के कारण हुई मौत: गुरुवार को ड्यूटी पूरी करने के बाद वह अपने कमरे पर आराम करने चले गए थे. जब वह दोबारा ड्यूटी पर नहीं पहुंचे, तो उनके साथी सिपाही वीरेंद्र कमरे में उन्हें बुलाने गए. गुलजार बिस्तर पर बेसुध पड़े थे. उन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया. वहां डॉक्टरों ने बताया कि हार्ट अटैक के कारण उनका निधन हो चुका है.