बुलंदशहर में ट्रांसफार्मर लदी पिकअप और बाइक की टक्कर; PAC जवान की मौत, चालक मौके से फरार
सीओ प्रखर पांडे के मुताबिक, घायल को सीएचसी में भर्ती कराया गया था, जहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 9, 2026 at 8:45 PM IST
बुलंदशहर : औरंगाबाद थाना क्षेत्र के गांव रतनपुर में एक पीएसी जवान की सड़क हादसे में मौत हो गई. गुरुवार को छुट्टी लेकर गांव लौटते समय पीएसी जवान की बाइक ट्रांसफार्मर से लदी पिकअप से टकरा गई. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और एंबुलेंस मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है. हादसे के बाद पिकअप चालक मौके से फरार हो गया.
सीओ प्रखर पांडे के मुताबिक, डॉयल-112 के माध्यम से पिकअप और बाइक के बीच एक्सीडेंट की सूचना प्राप्त हुई थी. तत्काल थाना औरंगाबाद पुलिस द्वारा मौके पर जाकर घायल को सीएचसी लखावटी में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सक द्वारा घायल को मृत घोषित कर दिया गया. मृतक की पहचान प्रशान्त कुमार के रूप में हुई है. वह थाना खानपुर के निवासी थे.
उन्होंने बताया कि वह जनपद गाजियाबाद में 41वीं वाहिनी पीएसी बटालियन में आरक्षी के पद पर तैनात थे जो ड्यूटी के बाद खानपुर के लिए जा रहे थे. शव को पोस्टमार्टम के लिये भेजा गया है. पुलिस द्वारा पिकअप को कब्जे में लिया गया है. अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है.
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पिकअप गाड़ी में लदे ट्रांसफार्मर सड़क किनारे गहरी खाई में गिर गये. पिकअप गाड़ी पेड़ से टकराकर पलटने से बच गई. पुलिस ने मृतक के परिजनों को फोन कर घटना की सूचना दी. सूचना पाकर रोते बिलखते हुए परिजन मौके पर पहुंचे. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है.
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