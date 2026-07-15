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ललिता गौतम हत्याकांड: PAC जवान अंकित चौधरी मुरादाबाद से गिरफ्तार, मेरठ पुलिस ने भेजा जेल

इस अपराध की साजिश और साक्ष्य मिटाने में अंकित चौधरी की संलिप्तता पाई गई है

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ललिता गौतम (फाइल फोटो) (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 15, 2026 at 6:40 PM IST

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मेरठ : टीपी नगर थाना क्षेत्र की रहने वाली बीए तृतीय वर्ष की छात्रा ललिता गौतम की निर्मम हत्या के मामले में पुलिस की तफ्तीश में चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं. पुलिस ने मुख्य आरोपी अंकुश चौधरी के सगे भाई अंकित चौधरी को गिरफ्तार कर लिया है. अंकित चौधरी उत्तर प्रदेश सशस्त्र पुलिस बल का जवान है और मुरादाबाद में तैनात था.

दरअसल, घटना बीते 15 मई की है, जहां थिरोट गांव की मूल निवासी 20 वर्षीय ललिता गौतम (जो गगन एनक्लेव में किराए पर रह रही थी) परीक्षा देने के लिए घर से निकली, लेकिन वापस नहीं लौटी. ​उसके बाद 16 मई को परिजनों ने टीपी नगर थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी.

​17 मई पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें ललिता कल्याणपुर निवासी अंकुश चौधरी के साथ दिखाई दी. अंकुश को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उसने हत्या की बात कबूल की. उसकी निशानदेही पर रोहटा थाना क्षेत्र के उकसिया में गन्ने के खेत से ललिता का शव बरामद किया गया.

पुलिस पूछताछ में मुख्य आरोपी अंकुश चौधरी ने खुलासा किया कि दोनों के बीच प्रेम संबंध था. घटना वाले दिन अंकुश ने ललिता के मोबाइल फोन में कुछ तस्वीरें और किसी अन्य युवक के साथ की गई चैट देख ली थी. इसी शक और गुस्से में आकर उसने ललिता की गला दबाकर हत्या कर दी और साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से शव को गन्ने के खेत में फेंक दिया.

जांच अधिकारी सौम्य अस्थाना ने बताया. "जांच में सामने आया है कि वारदात वाले दिन (15 मई) अंकित चौधरी मुरादाबाद पीएसी से बकायदा छुट्टी लेकर मेरठ आया हुआ था. उसकी लोकेशन और कॉल रिकॉर्ड्स घटना के समय मेरठ में ही होने की पुष्टि करते हैं. इस जघन्य अपराध की साजिश और साक्ष्य मिटाने में उसकी सीधी संलिप्तता के प्रमाण मिलने पर मंगलवार देर रात मुरादाबाद पीएसी मुख्यालय से संपर्क कर उसे हिरासत में लिया गया. बुधवार सुबह आरोपी का मेडिकल कराकर उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से अदालत ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत के तहत जेल भेज दिया है."

फिलहाल ​पुलिस इस मामले में तीसरे संदिग्ध आरोपी की भूमिका की भी जांच कर रही है, ताकि हत्याकांड की कड़ियों को पूरी तरह जोड़ा जा सके. बता दें कि ​इस हत्याकांड के बाद स्थानीय लोगों, परिजनों और विभिन्न संगठनों में भारी रोष है. निष्पक्ष जांच और सभी आरोपियों की त्वरित गिरफ्तारी की मांग को लेकर मेरठ कलेक्ट्रेट के बाहर भारी प्रदर्शन भी हुए तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए रोहटा क्षेत्र के थिरोट गांव में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और पुलिस स्थिति पर पूरी नजर बनाए हुए है.

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