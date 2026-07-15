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ललिता गौतम हत्याकांड: PAC जवान अंकित चौधरी मुरादाबाद से गिरफ्तार, मेरठ पुलिस ने भेजा जेल

मेरठ : टीपी नगर थाना क्षेत्र की रहने वाली बीए तृतीय वर्ष की छात्रा ललिता गौतम की निर्मम हत्या के मामले में पुलिस की तफ्तीश में चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं. पुलिस ने मुख्य आरोपी अंकुश चौधरी के सगे भाई अंकित चौधरी को गिरफ्तार कर लिया है. अंकित चौधरी उत्तर प्रदेश सशस्त्र पुलिस बल का जवान है और मुरादाबाद में तैनात था.



दरअसल, घटना बीते 15 मई की है, जहां थिरोट गांव की मूल निवासी 20 वर्षीय ललिता गौतम (जो गगन एनक्लेव में किराए पर रह रही थी) परीक्षा देने के लिए घर से निकली, लेकिन वापस नहीं लौटी. ​उसके बाद 16 मई को परिजनों ने टीपी नगर थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी.

​17 मई पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें ललिता कल्याणपुर निवासी अंकुश चौधरी के साथ दिखाई दी. अंकुश को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उसने हत्या की बात कबूल की. उसकी निशानदेही पर रोहटा थाना क्षेत्र के उकसिया में गन्ने के खेत से ललिता का शव बरामद किया गया.

पुलिस पूछताछ में मुख्य आरोपी अंकुश चौधरी ने खुलासा किया कि दोनों के बीच प्रेम संबंध था. घटना वाले दिन अंकुश ने ललिता के मोबाइल फोन में कुछ तस्वीरें और किसी अन्य युवक के साथ की गई चैट देख ली थी. इसी शक और गुस्से में आकर उसने ललिता की गला दबाकर हत्या कर दी और साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से शव को गन्ने के खेत में फेंक दिया.

