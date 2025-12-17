पीएसी का 78वां स्थापना दिवस: सीएम योगी के हाथों सम्मानित हुए कमांडेंट, कार्यों को सराहा
उत्तम वाहिनी, अति उत्तम वाहिनी और सर्वोत्तम वाहिनी पीएसी के कमांडेंट सम्मानित.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 17, 2025 at 2:18 PM IST
लखनऊ: यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज (बुधवार) को पीएसी की 78वें स्थापना दिवस के मौके लखनऊ के पीएसी ग्राउंड पहुंचे. इस दौरान सीएम ने बेहतरीन कार्य करने वाले पीएसी कमांडेंट को सम्मानित किया. मुख्यमंत्री योगी ने उत्तम वाहिनी के तौर पर 32वीं वाहिनी, अति उत्तम वाहिनी के तौर पर 32वीं वाहिनी पीएसी और सर्वोत्तम वाहिनी के तौर पर 37वीं वाहिनी कमांडेंट को सम्मानित किया.
पीएससी ने अपनी निभाई: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पीएससी का 48 वर्ष का लंबा सफल रहा है. इस दौरान समर्पण व त्याग से पीएससी ने अपनी सभी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया. उत्तर प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने में पीएससी का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रहा है. किसी भी आपातकाल जैसे कि प्राकृतिक आपदा, दंगा या मुख्य स्थान की सुरक्षा में पीएससी का महत्व रहा है.
यह भी पढ़ें: भारत-साउथ अफ्रीका टी 20; 2200 से अधिक जवान संभालेंगे सुरक्षा का जिम्मा, 3 SP, 6 ASP और 16 DSP करेंगे निगरानी
यह भी पढ़ें: SDRF स्थापना दिवस; ध्वस्त इमारत में फंसे लोगों को बचाया, बोरवेल से किया रेस्क्यू, जवानों ने किया हुनर का प्रदर्शन