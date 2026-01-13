ETV Bharat / state

उन्नाव के कान्हा गौशाला में भूख-प्यास और ठंड से गोवंशों की मौत, पार्षदों ने डीएम से की शिकायत, टीम गठित

उन्नाव : नगर पंचायत अचलगंज स्थित कान्हा गौशाला की डीएम से शिकायत की गई है. आरोप है कि गौशाला में भूख, ठंड और इलाज के अभाव में लगातार गोवंशों की मौत हो रही है. मृत पशुओं का न तो विधिवत पंचनामा किया जा रहा है और न ही पोस्टमॉर्टम. आनन-फानन में गौशाला परिसर या आसपास दफन किया जा रहा है.

शिकायत करने वाले पार्षद अनुभव गुप्ता ने बताया, तीन जनवरी को नगर पंचायत के सभासदों ने गौशाला का औचक निरीक्षण किया था. उस समय कई गौवंश मृत अवस्था में मिले. एक गोवंश की आंख से खून निकल रहा था, जबकि दो गर्भवती गायें भी मृत पाई गईं. एसडीएम की मौजूदगी में गोवंशों का पोस्टमॉर्टम कराया गया. हैरानी की बात यह रही कि एक गोवंश के पेट में बिल्कुल चारा नहीं था, जबकि दूसरी के पेट में केवल पानी पाया गया.

निरीक्षण में कम मिले गोवंश : एसडीएम ने जांच की तो रजिस्टर में दर्ज संख्या की तुलना में मौके पर मौजूद गौवंशों की संख्या लगभग 80 कम पाई गई. इसके अलावा आधे से अधिक गोवंशों के गले में न तो पहचान चिप थी और न ही टैग, जिससे उनके रिकॉर्ड पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं. पार्षद अनुभव गुप्ता का आरोप है कि महज दो दिनों के भीतर दर्जनों गोवंशों की मौत हुई है. गौशाला में न तो भूसा है, न चोकर. सर्दी से बचाव की भी कोई व्यवस्था नहीं है. अनुभव गुप्ता ने बताया, हम लोग धरने पर बैठ गए, तब जाकर प्रशासन ने आनन-फानन में भूसा और चोकर मंगवाया.

पशुओं को भूखे छोड़ दिया जाता है : अनुभव गुप्ता का आरोप है कि गौशाला में महीनों से अनियमित तरीके से चारा डाला जा रहा है और कई बार पशुओं को भूखे ही छोड़ दिया जाता है. पार्षद आजाद खान ने कहा, गौशाला के नाम पर भारी कमीशनखोरी चल रही है, जिसकी वजह से घटिया या अपर्याप्त चारा सप्लाई किया जा रहा है. इस पूरे मामले में पहले भी जिलाधिकारी उन्नाव को लिखित शिकायत दी थी, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई.