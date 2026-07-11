बूंदी में उधार सिगरेट के लिए खूनी वार: पान केबिन संचालक पर चाकू से हमला, 5 से ज्यादा घाव, कोटा रेफर
पुलिस ने पीड़ित की रिपोर्ट के आधार पर नामजद रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी.
Published : July 11, 2026 at 5:32 PM IST
बूंदी: शहर में नैनवा रोड स्थित अलगोजा रिसॉर्ट के पास शनिवार दोपहर एक पान केबिन संचालक को उधार सिगरेट नहीं देना भारी पड़ गया. तीन लोगों ने उस पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर गंभीर घायल कर दिया. घटना के बाद राहगीरों ने घायल को तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां ड्यूटी चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद कोटा रेफर कर दिया. उधर घटना की सूचना पर डीएसपी अनिल जोशी, सदर थाना प्रभारी भंवर सिंह सहित अन्य अधिकारी अस्पताल पहुंचे और घटना की जानकारी ली. पूरे शहर में चाकू से हमले की खबर आग की तरह फैल गई. अस्पताल में लोगों की भीड़ जमा हो गई. घायल के परिजन भी अस्पताल पहुंचे.
पुलिस उपाधीक्षक जोशी ने बताया कि बहादुर मीणा नामक युवक नैनवा रोड अलगोजा रिसॉर्ट के पास पान की केबिन लगाता है. शनिवार दोपहर वह केबिन पर बैठा हुआ था. इसी बीच तीन —चार युवक आए, जिनमें रवि भट्टा नामक युवक ने बहादुर मीणा से उधार में सिगरेट का पैकेट मांगा. उसने उधार देने से मना कर दिया. इसी बात पर रवि भट्टा और उसके साथियों ने बहादुर पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया. पुलिस को दिए बयान में भी घायल ने यही बात बताई है.
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पुलिस जांच में जुटी: घटना के बाद अस्पताल में अफरा-तफरी का माहौल हो गया. घायल बहादुर मीणा की गंभीर हालत होने पर उसे प्राथमिक उपचार के बाद कोटा अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया. सदर थाना प्रभारी भंवर सिंह का कहना है कि पीड़ित की ओर से रिपोर्ट के आधार पर रवि भट्टा सहित तीन-चार हमलावरों पर मामला दर्ज किया जा रहा है.