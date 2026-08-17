कानपुर में ट्रक की टक्कर से दिव्यांग पान विक्रेता की मौत, बिठूर में स्टंटबाज बाइकर्स ने इंजीनियर को रौंदा
दिव्यांग पान विक्रेता की मौत से नाराज परिजनों और ग्रामीणों ने जाम लगा दिया. पुलिस ने समझाबुझाकर शव को कब्जे में लिया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 17, 2026 at 10:18 PM IST
कानपुर : घाटमपुर थाना क्षेत्र स्थित मठ पंप के पास सोमवार देर शाम एक तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने ट्राई साइकिल (स्कूटी) को जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में पैर से दिव्यांग पान विक्रेता की मौके पर ही मौत हो गई. आक्रोशित ग्रामीणों और परिजनों ने विरोध जताते हुए कानपुर-सागर हाईवे पर जाम लगा दिया, जिससे करीब आधे घंटे तक वाहनों का आवागमन पूरी तरह ठप्प रहा. सूचना पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को समझाकर शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. वहीं रामा कॉलेज के पास एलीवेटेड हाईवे पर सड़क हादसे में एक इंजीनियर की मौत हो गई.
घाटमपुर थाना क्षेत्र में हुए हादसे में जान गंवाने वाले की पहचान शास्त्री नगर निवासी 45 वर्षीय कल्लू पुत्र रामदीन के रूप में हुई है. वह पुरानी चौकी के पास पान की दुकान चलाकर अपने परिवार का पालन-पोषण करते थे. सोमवार देर शाम वह अपनी ट्राई साइकिल से सामान खरीदने मंडी की तरफ जा रहे थे, तभी सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें रौंद दिया.
घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझा-बुझाकर जाम खुलवाया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. घाटमपुर इंस्पेक्टर मनोज सिंह भदौरिया ने बताया कि दुर्घटना में दिव्यांग व्यक्ति की मौत हुई है. परिजनों की ओर से प्राप्त तहरीर के आधार पर अग्रिम कानूनी कार्रवाई की जाएगी और फिलहाल पुलिस फरार ट्रक चालक की तलाश में जुटी है.
स्टंटबाज बाइकर्स ने इंजीनियर को रौंदा : शिवराजपुर के खेरेश्वर मंदिर से दर्शन कर दोस्त अभिनय के साथ लौट रहे पनकी निवासी 26 वर्षीय इंजीनियर शैलेंद्र सिंह उर्फ मोहित की रामा कॉलेज के पास एलीवेटेड हाईवे पर भीषण सड़क हादसे में मौत हो गई. पीछे से आ रहे बाइकर्स गैंग के सदस्यों ने ओवरटेक करने के दौरान शैलेंद्र की बाइक में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक करीब 50 मीटर घिसटते हुए डिवाइडर से टकरा गई.
सिर में गंभीर चोट आने के कारण अस्पताल में डॉक्टरों ने शैलेंद्र को मृत घोषित कर दिया, जबकि साथी अभिनय की हालत गंभीर बनी हुई है. आरोपी मौके से फरार हो गए. बिठूर थाना पुलिस तहरीर के आधार पर सीसीटीवी फुटेज के जरिए मामले की जांच कर रही है. शैलेंद्र इकलौता बेटा था.
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