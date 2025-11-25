ETV Bharat / state

पी डी नित्या ने संभाला चार्ज, कार्यभार संभालते ही गिनाई प्राथमिकताएं

जोधपुर : आईपीएस पीडी नित्या ने जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट में जिला ईस्ट के डीसीपी पद का कार्यभार आज ग्रहण कर लिया. इससे पहले वो AGMUT कैडर के तहत जम्मू कश्मीर में पोस्टेड थीं. राजस्थान आईं नित्या की यह पहली फिल्ड पोस्टिंग है. उन्होंने बताया कि मेरा पहला अनुभव जम्मू कश्मीर मैं कार्य करने का है जो राजस्थान से काफी अलग जगह है. जोधपुर मेरा पहला जिला है जिसकी जिम्मेदारी मुझे मिली है. मेरा प्रयास होगा कि लोगों को बेहतर और प्रोफेशनल पुलिसिंग मिले. उन्होंनें खास तौर से ड्रग्स के अगेंस्ट काम करने पर अपनी प्राथमिकता गिनाई.

नित्या ने बताया कि क्राइम अगेंस्ट वूमेन भी मेरी प्राथमिकता में रहेगा. उन्होंने बताया कि पुलिसिंग हर जगह की अलग रहती है और चुनौती पूर्ण ही होती है. उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर से राजस्थान अलग है. यह काफी रिच कल्चर वाली जगह है. जोधपुर उसका प्रतिनिधित्व करता है मैं उम्मीद करती हूं कि जैसा सहयोग पूर्व के अधिकारियों को लोगों ने दिया है, वैसा ही हमें मिलेगा, जिससे हम बेहतर पुलिसिंग दे सके. मूलतः छत्तीसगढ़ की पी डी नित्या के पति आईपीएस पंकज यादव हैं जो राजस्थान कैडर से हैं. इसी आधार पर उनका यहां ट्रांसफर हुआ है. आज पदभार ग्रहण करने पहुंची नित्या को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया साथ ही सभी अधिकारियों से उनका परिचय करवाया गया.