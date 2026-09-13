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मुनाफे वाली मोती की खेती कर बने 'पर्ल किंग', लाखों की कमाई.. जानें कैसे होता है उत्पादन

अजय मेहता ने पर्ल फार्मिंग के व्यवसाय को सच कर दिखाया है. अब तो अन्य किसान भी इसे अपना रहे हैं. रिपोर्ट- सरताज अहमद

Oyster farming In Gaya
मोती उत्पादन से बढ़ी आमदनी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 13, 2026 at 5:00 PM IST

10 Min Read
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गयाजी: बिहार सीप पालन कर मोती उत्पादन में बड़ी सफलता हासिल करने की ओर अग्रसर है. मत्स्य विभाग ने मोती उत्पादन के लिए पायलट प्रोजेक्ट लागू किया है, जिसके तहत राज्य के 100 मास्टर किसानों को चयनित कर उन से मोती का उत्पादन कराया जा रहा है. हालांकि गया जिले के मानपुर प्रखंड क्षेत्र के बरेऊं निवासी अजय मेहता उन लोगों में हैं, जो सरकार की पहल से भी पहले से इस व्यवसाय में सफलता का झंडा गाड़ रहे हैं.

अजय मेहता सफल मोती उत्पादक
अजय कुमार मेहता बिहार में मोती उत्पादन में एक प्रतिष्ठित नाम बन चुके हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों से वो इस का उत्पादन कर रहे हैं. हालांकि इस से पहले वो एक संस्था से कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड उत्पादन में लगे थे लेकिन इस बार उन्हें मत्स्य विभाग ने सीप पालन कर मोती उत्पादन के लिए चयनित किया है. विभाग की ओर से उन्हें अनुदान भी प्रदान किया गया है.

देखें रिपोर्ट (ETV Bharat)

अजय की जिंदगी में आई खुशहाली
अजय कुमार मेहता की सफलता प्रेरणादायक है. जब से उन्होंने सीप पालन और मोती उत्पादन को अपनाया है, उनकी जिंदगी बदल गई है. उन्होंने अपने एक बेटे को एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए यूक्रेन भेजा, जबकि दूसरे बेटे की भी उच्च शिक्षा देश की नामी यूनिवर्सिटी से हो रही है. इतना तो तय है कि धान गेहूं से इतनी आमदनी नहीं हो सकती थी, जिससे वो इतना आगे बढ़ पाते.

"मेरे पास मात्र डेढ़ एकड़ जमीन है. उसी में तालाब के माध्यम से सीप पालन कर रहे हैं. बिहार कृषि रोड मैप में सरकार ने बुलाया थी. उसी में मोती पालन पर सब्सिडी की मैंने मांग की थी. सरकार ने स्वीकार भी किया. नवाचार को अपना कर मैं खेती करता हूं, जिससे आर्थिक रूप से बहुत फायदा होता है. एक तालाब में 7 लाख तक की मछली बेच कर मुनाफा कर लेते हैं, जबकि अब उसी में 8-10 लाख की मोती का भी उत्पादन करेंगे."- अजय कुमार मेहता, सीप पालक और मोती उत्पादक

Oyster farming In Gaya
मोती निकालते अजय मेहता (ETV Bharat)

कैसे होता है सीप पालन?
अजय कुमार मेहता कहते हैं कि उनके अनुभवों से यह तो स्पष्ट है कि मोती उत्पादन सिर्फ सीप पालने का काम नहीं है. सफल ढंग से इसके उत्पादन के लिए कई प्रक्रियाओं को अपनाना अनिवार्य होगा. अगर वैज्ञानिक प्रबंधन नहीं हुआ तो सीप की मृत्य दर बढ़ सकती है, जिस से किसानों को बड़ा आर्थिक नुकसान हो सकता है.

वे बताते हैं कि सीप को पालने के लिए उसके व्यवहार, उसके फीडिंग पैटर्न, पानी की गुणवत्ता, सर्जरी के बाद आईसीयू का प्रबंध (जहां प्राप्त मात्रा में ऑक्सीजन हो), पानी में रहने वाले बैक्टीरिया की जानकारी होना बेहद जरूरी है, क्योंकि पानी का उचित ट्रीटमेंट नहीं होना और वैज्ञानिक प्रबंधन के बिना इस व्यवसाय में नुकसान होना स्वाभाविक है. इसलिए इसके करने से पहले प्रशिक्षित होना जरूरी है.

Oyster farming In Gaya
तालाब में सीप पालन (ETV Bharat)

सफल उत्पादन से पहले करें ये काम
अजय कुमार मेहता कहते हैं कि पहली प्रक्रिया तो यही है कि जब सीप लाया जाता है तो उसे 15 से 1 महीने तक क्वॉरेंटाइन किया जाता है ताकि वह इनफेक्टेड नहीं हो, क्योंकि नए वातावरण में वो इंफेक्टेड होती है तो कुछ दिनों बाद ही सीप मरने लगती है. जिसकी वजह से पालने से पहले ही आर्थिक संकट आना शुरू हो जाता है. सीप लाने से पहले पूरी प्रक्रिया के तहत अगर कार्य किए जाएं तो मृत्यु दर भी कम हो जाती है.

क्वॉरेंटाइन के बाद होती है सर्जरी
सीप पालन कर मोती उत्पादन करने वाले विशेषज्ञ अजय कुमार मेहता बताते हैं कि सीप कई राज्यों से लाई जाती हैं लेकिन उन्होंने पक्षिम बंगाल से मंगवाया है. सीप को क्वॉरेंटाइन से निकालने के बाद फिर उसको अलग पानी में रखा जाता है. कुछ दिनों बाद उसकी सर्जरी की प्रक्रिया शुरू की जाती है. सर्जरी में पूरा ख्याल रखा जाता है. सर्जरी भी प्रशिक्षित व्यक्ति ही करता है.

Oyster farming In Gaya
मोती निकालते श्रमिक (ETV Bharat)

वह कहते हैं, 'सर्जरी इस तरह से की जाती है कि पहले उसके मुंह को खोला जाता है और फिर उसके एक हिस्से को लकड़ी से फैलाया जाता है. जहां पर न्यूक्लस डाला जाता है, वहां पर चीरा लगाया जाता है लेकिन उस से पहले उस पार्ट को इंसानों की तरह सुन्न किया जाता है.'

100 लीटर पानी का बनाया है आईसीयू
सर्जरी के दौरान उसके अंदर न्यूक्लस डाला जाता है. उसके बाद उस में बीटाडीन (एंटीसेप्टिक) दवा लगाई जाती है. फिर उस के उस हिस्से को बंद कर दिया जाता है. ऑपरेशन के बाद 100 लीटर के बने पानी टैंक में रखा जाता है. टैंक में अरेस्टर रूट के द्वारा ऑक्सीजन दिया जाता है. यह टैंक एक तरह से इसके लिए आइसीयू होता है, जिसमें विशेष रूप से ऑक्सीजन जाता रहता है. उसमें उन सीप को 24 घंटे रखा जाता है. उस पानी में पूरी तरह से दवा और ऑक्सीजन होते हैं.

क्यों जरूरी है ये प्रक्रिया?
अजय कुमार मेहता कहते हैं, 'मानव हो या पशु, सभी को ऑपरेशन के बाद विशेष ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है. इसलिए सीप के लिए भी ऑक्सीजन की व्यवस्था की जाती है. अगर इस पूरी प्रक्रिया को अपनाया गया तो इस में मृत्य दर जीरो प्रतिशत रह जाता है. अगर सर्जरी के 48 घंटे तक ये सर्वाइव कर गई तो फिर कोई दिक्कत नहीं है.'

विशेष वाटर टैंक में कुछ दिन रखने के बाद फिर सीप को प्लास्टिक बास्केट में रखकर तालाब में डाला जाता है. इसके रखरखाव का पूरा ख्याल किया जाता है ताकि इस को नुकसान नहीं पहुंचे.

Oyster farming In Gaya
सीप पालक अजय मेहता (ETV Bharat)

कैसे निकलता है मोती?
मोती असल में सीप के अंदर एक प्राकृतिक सुरक्षा प्रक्रिया के रूप में बनता है, जिसे बाद में सीप का खोल (बाहरी आवरण) खोलकर बाहर निकाल जाता है. अजय कुमार मेहता बताते हैं, 'ये सीप के अंदर प्याज की तरह लेयर बाई लेयर चढ़ता रहता है. सीप एक एंजाइम छोड़ता है और उसी से लेयर बनता है, न्यूक्लस तो अब हर डिजाइन और आकार के होते हैं. जैसे लोग समझते हैं कि मोती सिर्फ एक गोल आकार की होती है, ऐसा नहीं है.'

अब अगर कोई लंबी आकर की मोती, गले में पहनने वाली चपटी मोती या फिर अगर गणेश भगवान की तरह मोती का उत्पादन करना चाहता है तो उस आकार की मोती का उत्पादन होगा.

8-24 महीने का होता है चक्र
उत्पादन का चक्र 8 महीने से 24 महीने का होता है. 8 महीने से ज्यादा बीत जाने के बाद सीप निकाली जाए तो मोती की क्वालिटी और भी अच्छी होगी. जिला मत्स्य पदाधिकारी पंकज कुमार ने बताया कि इस बार गया जिले में 2 यूनिट ही मोती उत्पादन हो रहा है. 2000 सीप का एक यूनिट होता है. सरकार मोती उत्पादन पर 50 प्रतिशत तक अनुदान दे रही है. एक यूनिट पर लागत 284800 रुपये निर्धारित है और इसी राशि पर 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है.

जिला मत्स्य पदाधिकारी इसे विस्तार से समझाते हुए कहते हैं, 'बिहार में 100 यूनिट का पालन व उत्पादन हो रहा है. एक यूनिट का उत्पादन वही किसान कर सकता है, जिसके पास 5 एकड़ भूमि पर तालाब हो. एक यूनिट पर 284800 रुपये की लागत आती है. ऐसे में 100 यूनिट पर कुल लागत 28480000 रुपये है. सरकार की ओर से 14240000 रुपये अनुदान की राशि दी जाएगी.'

400 से 2000 तक बिकेगा मोती
स्थानीय स्तर पर व्यापारी पहुंचकर मोती खरीद लेते हैं. कीमत 400 से लेकर 2000 तक होती है. हालांकि इसी मोती की अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में 2000 से लेकर 5000 से भी अधिक तक कीमत हो जाती है. अगर कोई किसान एक मोती 400 रुपये की कीमत पर भी बेचता है तो उसे एक मोती पर 250 रुपये का मुनाफा होगा, जबकि अगर इसी की कीमत बढ़ जाती है यानी के अगर 2000 रुपये में एक मोती बिकता है तो सीधे एक मोती पर 1850 रुपये का मुनाफा होगा.

एक यूनिट यानी कि 2000 सीप में उत्पादन होता है तो कुल 4000 मोती निकलेगा. अगर किसान 2000 पर मोती बेचते हैं तो 4000 मोती की कुल आय 8000000 रुपये तक होगी.

Oyster farming In Gaya
सीप से मोती उत्पादन (ETV Bharat)

मोती के विक्रेता फैजान अली कहते हैं कि मोती की दुनिया में असली और नकली मोती की पहचान बेहद जरूरी है. बाजार में तीन प्रकार का मोती होता है. पहला नेचुरल मोती, जो प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होता है. फार्मिंग कल्चर मोती जो सीप में वैज्ञानिक तरीके से उत्पन्न मोती निकलती है. नकली मोती मछली की हड्डियों को तोड़कर कैल्शियम कार्बोनेट में दबाकर बनाया जाता है.

कैसे करें असली-नकली की पहचान?
नकली मोती को हथौड़े से तोड़ने पर यह पूरी तरह चूर-चूर हो जाता है, जबकि नेचुरल और कल्चर मोती परत दर परत टूटते हैं. यही पहचान उन्हें बाजार में अलग बनाती है और खरीदारों को गुणवत्ता सुनिश्चित करती है.

प्रशिक्षण दिलाने की है व्यवस्था
जिला मत्स्य पदाधिकारी ने बताया कि विभाग की ओर से कृषकों के लिए प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की जाती है. बिहार में 100 किसानों को प्रशिक्षित किया गया है. इसमें किसानों को सीप का चयन, फीडिंग, पानी की गुणवत्ता, रोग प्रबंधन और डिजाइन वाले मोती के उत्पादन की तकनीक सिखाई जाती है.

"सीप पालन कर मोती का उत्पादन कृषकों के लिए अतिरिक्त मुनाफा और लाभ वाला कृषि है. ये वही किसान ज्यादा करेंगे जो पहले से मछली का उत्पादन करते हैं, एक ही तालाब में मछली उत्पादन और सीप पालन से किसानों की कई गुना अधिक मुनाफा राशि बढ़ जाती है, बिहार सरकार ने किसानों के लिए ये पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरुआत की है. आने वाले समय में बिहार मोती उत्पादन का हब होगा."- पंकज कुमार, जिला मत्स्य पदाधिकारी, गया

आर्थिक प्रभाव
मोती उत्पादन से बिहार के किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. शुरुआती दौर में 1 यूनिट पर 5 लाख से 6 लाख तक के फायदे के साथ हर साल कीमत बढ़ जाती है, क्योंकि अनुभव के कारण उत्पादन में भी इजाफा होता है और गुणवत्ता वाले मोती का उत्पादन होता है. अगर कोई बड़ा किसान 10.15 यूनिट का पालन उत्पादन करता है तो ये सालाना 1.2 करोड़ के टर्न ओवर का प्रोजेक्ट हो जाएगा.

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