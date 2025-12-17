ऑक्सीजन थेरेपी पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत कोरबा से, सांस संबंधी रोग से परेशान मरीजों को मिलेगा फायदा
कोरबा एंडस्ट्रियल एरिया होने के चलते सांस की परेशानी से जुड़े मरीज ज्यादा है. ऑक्सीजन थेरेपी से मरीजों को उनके घर पर ही राहत मिलेगी.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : December 17, 2025 at 1:59 PM IST
कोरबा. स्वास्थ्य विभाग और मेडिकल कॉलेज प्रबंधन के सहयोग से विलियम जे क्लिंटन फाउंडेशन की ओर से लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरेपी पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है. इंडस्ट्रियल जिला कोरबा में धूल, धुएं के कारण प्रदूषण बहुत ज्यादा है. इसके चलते सांस संबंधी मरीजों की संख्या भी बढ़ी है.
24 फीसदी मरीज सांस से जुड़ी बीमारी के: एक अनुमान के मुताबिक मेडिकल कॉलेज अस्पताल, कोरबा के ओपीडी में आने वाले सभी मरीजों में से 25 से 30 फीसदी फेफड़े या सांस संबंधी बीमारी से ग्रसित रहते हैं. यही कारण है कि इस पायलट प्रोजेक्ट के लिए कोरबा को चुना गया.
इन बीमारियों से मिलेगी राहत: सामान्यतौर पर सीओपीडी, निमोनिया, हार्ट फेल्योर या चोट में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है. इसके तहत ऐसे मरीज, जिन्हें लंबे समय से अतिरिक्त ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, उन्हें जागरूक करते हुए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन भी उपलब्ध कराई जाएगी और नियमित रूप से फॉलो-अप लिया जाएगा.
राज्य शासन और स्वास्थ्य विभाग की मदद से लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरेपी की शुरुआत हुई है. माइनिंग एरिया और ट्राइबल बेल्ट में आने की वजह से यहां फेफड़े से संबंधित केस ज्यादा है. यहां के लोग तंबाकू का उपयोग भी काफी अधिक करते हैं ऐसे में उन लोगों को थेरेपी से मदद मिलेगी- डॉ. रोहित बघेल, स्टेट हेड, विलियम जे क्लिंटन फाउंडेशन
स्वास्थ्य विभाग और एनजीओ के सहयोग से पायलट प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश में सबसे पहले कोरबा को चुना गया है. इंडस्ट्रियल एरिया के चलते फेफड़ों की समस्या रहती है. निश्चित तौर पर इस प्रोजेक्ट के शुरू होने के बाद लोगों को इसका लाभ मिलेगा. -मेडिकल कॉलेज अस्पताल के डीन केके सहारे
40 मरीजों को मिला कंसंट्रेटर: इस प्रोजेक्ट के तहत जिन मरीजों को लंबे समय से ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ रही है और अस्पताल पहुंचने में देरी या अन्य किसी तरह की परेशानी होती है, उन्हें निशुल्क ऑक्सीजन कंस्ट्रेटर दिया जाएगा. कोरबा में 40 मरीज हैं जिन्हें कंसंट्रेटर दिया गया है.
छाती रोग विशेषज्ञ भी करेंगे मदद: मेडिकल कॉलेज अस्पताल के स्पेशलिस्ट डॉक्टर के परामर्श और उनकी देखरेख में मरीजों को सुविधा दी जाएगी. जिससे सांस की समस्याओं से ग्रसित मरीजों को परेशानी ना हो. मेडिकल कॉलेज अस्पताल के छाती-सांस रोग विशेषज्ञ डॉ. शशीकांत भास्कर लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरेपी के पायलट प्रोजेक्ट में एक्सपर्ट के तौर पर मदद कर रहे हैं.