संथाल की ‘स्वास्थ्य राजधानी’ का हल! देवघर सदर अस्पताल में लाखों का टैंकर बना शो-पीस
देवघर के सदर अस्पताल में लाखों रुपये का टैंकर जंग खा रहा है. जमीनी स्तर पर कार्रवाई की जरूरत है.
Published : February 6, 2026 at 1:21 PM IST
देवघर: संथाल परगना की पहचान अगर किसी जिले से होती है, तो वह देवघर है. छह जिलों की आबादी देवघर को एक भरोसेमंद हेल्थ सेंटर मानती है. एम्स जैसे बड़े संस्थान और कई निजी अस्पताल यहां मौजूद हैं, लेकिन जिले के सबसे अहम सदर अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक नहीं है.
मशीनें जंग खा रही हैं
सदर अस्पताल परिसर में जमीन पर पड़ा विशाल ऑक्सीजन टैंकर इसकी सबसे बड़ी मिसाल है. कोरोना काल में ऑक्सीजन संकट से निपटने के लिए लाखों रुपये खर्च कर खरीदा गया यह टैंकर वर्षों से यूं ही पड़ा है. हालत यह है कि अब टैंकर पर घास उग आई है, मशीनें जंग खा रही हैं और ऑक्सीमीटर धीरे-धीरे जवाब दे चुके हैं.
लाखों रुपयों का ऑक्सीजन टैंकर हो रहा बेकार
स्थानीय अधिकारियों से पूछने पर साफ कहा गया कि यह ऑक्सीजन टैंकर कई सालों से इसी हालत में पड़ा है. कोरोना जैसी भयावह आपदा के समय लाया गया यह संसाधन आज तक मरीजों के किसी काम नहीं आ सका, यानी कागजों में खरीदी गई सुविधा, जमीन पर सिर्फ कबाड़ बनकर रह गई है.
जल्द टैंकर को दुरुस्त कर इंस्टॉल किया जाएगा- सिविल सर्जन
मामले पर देवघर के प्रभारी सिविल सर्जन डॉ. बच्चा प्रसाद सिंह ने कहा कि पदभार संभालने के बाद उन्होंने इस विषय में जानकारी ली है. उनके अनुसार एक स्टेबलाइजर की कमी के कारण ऑक्सीजन टैंकर का इंस्टालेशन अब तक नहीं हो पाया. उन्होंने संबंधित अधिकारियों और ठेकेदारों को सख्त निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द टैंकर को दुरुस्त कर इंस्टॉल किया जाए, ताकि सदर अस्पताल सहित आसपास के अन्य स्वास्थ्य संस्थानों को भी बिना रुकावट ऑक्सीजन मिल सके.
आश्वासन नहीं, तत्काल कार्रवाई की जरूरत
लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आज के दौर में, जब ऑक्सीजन जीवन और मृत्यु के बीच का फर्क तय करती है, तब संथाल की स्वास्थ्य राजधानी कहे जाने वाले देवघर में करोड़ों के संसाधन यूं ही जंग खा रहे हैं.
अब जरूरत सिर्फ आश्वासन की नहीं, बल्कि तत्काल कार्रवाई की है. जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को चाहिए कि इस ऑक्सीजन टैंकर को जल्द से जल्द चालू कराएं, ताकि यह मशीन शोपीस नहीं, बल्कि मरीजों की सांस बन सके.
