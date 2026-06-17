वाराणसी में मिशन वन के तहत पीपल, बरगद जैसे ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे
योगी सरकार ने विशिष्ट वन बसाने का प्लान तैयार किया है, जो बढ़ते तापमान और हीट वेव की चुनौती से लड़ने में मदद करेगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 17, 2026 at 7:15 PM IST
वाराणसी: जिले की चिलचिलाती धूप ने आमजन को परेशान कर रखा है. लोग घरों में कैद होने को मज़बूर हैं. बढ़ती गर्मी की वजह, शहर से हरियाली का गायब होना भी है. हरियाली न होंने से पर्यावरण में ग्लोबल वार्मिंग के खतरे तेजी से बढ़े हैं. ऐसे में पर्यावरण संरक्षण के लिए योगी सरकार ने विशिष्ट वन बसाने का प्लान तैयार किया है, जो बढ़ते तापमान और हीट वेव की चुनौती से लड़ने में मदद करेगा.
जानकारी के अनुसार, पौधरोपण महाभियान-2026 के तहत “विशिष्ट वन” मिशन छाया" प्रस्तावित किया गया है, जिसका उद्देश्य केवल पौधे लगाना नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित, हरित और शीतल वातावरण तैयार करना है. वाराणसी जिले में वर्ष 2026-27 के लिए कुल पौधरोपण लक्ष्य 15,33,240 निर्धारित किया गया है. इसकी शुरुआत भी हो चुकी है. वहीं विशिष्ट वनों की श्रृंखला जुलाई में शुरू होना प्रस्तावित है.
इस बारे में वाराणसी की प्रभागीय वन अधिकारी स्वाति श्रीवास्तव ने बताया कि मिशन छाया के तहत सड़कों के किनारे, सार्वजनिक स्थलों, पार्कों, विद्यालयों, सरकारी परिसरों और अन्य उपयुक्त स्थानों पर छाया प्रदान करने वाले पौध लगाए जाएंगे. इसके साथ ही आम नागरिकों को भी अपने घरों आदि में उपलब्ध खाली स्थानों पर छायादार पौधे लगाने के लिए प्रेरित किया जाएगा.
उन्होंने बताया कि वन विभाग द्वारा पीपल, बरगद, पाकड़, गुलर, आम, नीम, सिरस, कदम आदि प्रजातियों के पौधों को प्राथमिकता दी जाएगी. ये वृक्ष न केवल घनी छाया प्रदान करते हैं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता संवर्धन और वायु शुद्धिकरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. इनके माध्यम से स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र को भी मजबूती मिलेगी.
आपको बता दें कि बड़े और छायादार वृक्ष शहरी क्षेत्रों में तापमान को नियंत्रित करने में प्रभावी साबित होते हैं. वृक्षों की हरियाली वातावरण में नमी बनाए रखने, धूल और प्रदूषण को कम करने तथा लोगों को प्राकृतिक ठंडक प्रदान करने का कार्य करती हैं. यही कारण है कि मिशन छाया को जलवायु परिवर्तन और हीट वेव के प्रभावों को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.