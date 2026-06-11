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गढ़वा सदर अस्पताल में पड़ा है लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन, प्रक्रिया पूरी लेकिन इंस्टॉलेशन अधूरा

गढ़वा सदर अस्पताल के परिसर में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट घनी आबादी की वजह से नहीं लग पाया है.

Liquid medical oxygen lying in hospital premises
अस्पताल परिसर में पड़ा लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 11, 2026 at 4:26 PM IST

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गढ़वा: कोरोना काल के समय पूरे देश में हुई ऑक्सीजन की कमी की वजह से कइयों की मौत हो गई थी. जिसके बाद केंद्र सरकार ने 112 आकांक्षी जिलों में ऑक्सीजन प्लांट लगाया था ताकि मरीजों की ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौत ना हो लेकिन गढ़वा सदर अस्पताल में कोरोना के समय में लगे दो प्रेशर स्विंग एडसॉर्प्शन ऑक्सीजन प्लांट बंद जैसी स्थिति में हैं.

फाउंडेशन तैयार होने के बावजूद नहीं लग पाया प्लांट

दरअसल, सरकार द्वारा अस्पताल को भेजा गया उच्च गुणवत्तायुक्त ऑक्सीजन तैयार करने वाला लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट तीन साल से निष्क्रिय है. गढ़वा सदर अस्पताल के पीछे जमीन पर पड़े लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन, जिसे शॉट में (LMO) भी कहते हैं. यह लगभग तीन साल से इसी तरह से जमीन पर पड़ा है लेकिन अब तक स्थापित नहीं हो पाया है जबकि इसका फाउंडेशन भी बनकर तैयार है लेकिन फिर भी नहीं लग सका है.

जानकारी देते सिविल सर्जन डॉ. जॉन एफ कनेडी (Etv bharat)

प्रक्रिया पूरी लेकिन इंस्टॉलेशन अधूरा

इस प्लांट की कीमत की बात की जाए तो इसकी कीमत लाखों रुपये में है. यह LMO प्लांट आधुनिक तरीके से निर्मित है, जिसमें 99% शुद्ध ऑक्सीजन तैयार होता है, जो मेडिकल क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी यह नहीं लग पाया है क्योंकि यह प्लांट घने क्षेत्र से बाहर लगाया जा सकता है जबकि सदर अस्पताल घनी आबादी वाले क्षेत्र में है. इसी वजह से यह प्लांट चालू नहीं है. इस प्लांट की खासियत है कि प्लांट से छोटे-छोटे सिलेंडर में भी ऑक्सीजन भरा जा सकता है.

उपलब्धता होते हुए भी सुविधा विहीन

इधर, सदर अस्पताल की बात की जाए तो कोरोना काल में दो प्रेशर स्विंग एडसॉर्प्शन ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए थे, जो बंद पड़े हैं हालांकि सिविल सर्जन का कहना है कि यह चालू है लेकिन सत्य ये है कि दोनों ऑक्सीजन प्लांट बंद पड़े हुए हैं जबकि सदर अस्पताल गढ़वा की बात करें तो यहां मरीजों की संख्या अधिक देखने को मिलती है लेकिन हाल फिलहाल में सुविधा की उपलब्धता होते हुए भी सुविधा विहीन होता दिख रहा है.

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गढ़वा का सदर अस्पताल
ऑक्सीजन प्लांट सक्रिय नहीं
OXYGEN PLANT COULD NOT INSTALLED
OXYGEN PLANT INACTIVE IN GARHWA

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