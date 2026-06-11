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गढ़वा सदर अस्पताल में पड़ा है लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन, प्रक्रिया पूरी लेकिन इंस्टॉलेशन अधूरा

अस्पताल परिसर में पड़ा लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन ( Etv Bharat )