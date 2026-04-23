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सरकारी अस्पताल से चोरी हो गये ऑक्सीजन सिलिंडर, स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप

रुद्रपुर: काशीपुर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां एलडी भट्ट उप जिला राजकीय चिकित्सालय से ऑक्सीजन सिलिंडरों की चोरी हो गई. इस घटना के सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है. हालांकि सिलिंडरों की संख्या को लेकर अलग-अलग दावे किए जा रहे हैं, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने चोरी की पुष्टि करते हुए पुलिस में मामला दर्ज करा दिया है.

जानकारी के अनुसार, अस्पताल के स्टोर में रखे ऑक्सीजन सिलेंडर अचानक गायब पाए गए. जैसे ही यह खबर सामने आई, अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया. मामले की सूचना तुरंत उच्च अधिकारियों और पुलिस को दी गई.

सूत्रों की मानें तो अस्पताल से करीब 100 ऑक्सीजन सिलेंडर चोरी होने की आशंका जताई जा रही है. हालांकि, अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (सीएमएस) संदीप कुमार दीक्षित ने इस दावे की पुष्टि नहीं की है. उनका कहना है कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार 3 से 4 सिलिंडर चोरी हुए हैं. इस संबंध में अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया गया है.

बताया जा रहा है कि इससे पहले भी इस अस्पताल में चोरी की घटनाएं हो चुकी हैं. पूर्व में यहां से बाइक और एयर कंडीशनर भी चोरी हो चुके हैं. जिससे अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि अस्पताल परिसर के आसपास अक्सर नशेड़ियों का जमावड़ा लगा रहता है, जो इस तरह की घटनाओं का एक बड़ा कारण हो सकता है.