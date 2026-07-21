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डॉग करेगा बाइट तो मालिक पर लगेगा जुर्माना, कांकेर के एक पंचायत का फैसला

कांकेर के एक ग्राम पंचायत ने डॉग बाइट केसों को लेकर बड़ा फैसला लिया है. पढ़िए पूरी रिपोर्ट

Panchayat Decision In Kanker Dog Bite Case
कांकेर डॉग बाइट केस में पंचायत का फैसला (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 21, 2026 at 8:20 PM IST

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कांकेर: छत्तीसगढ़ के वनांचल जिले कांकेर के एक गांव में बड़ा फैसला लिया गया है. जिले के बागोड़ गांव में अब कुत्ते के काटने की कीमत उसके मालिक को चुकानी पड़ेगी. लगातार हो रही डॉग बाइट की घटनाओं से परेशान ग्रामीणों ने अनोखा फैसला लिया है. अब अगर किसी का पालतू कुत्ता किसी राहगीर या ग्रामीण को काटता है या नुकसान पहुंचाता है, तो उसके मालिक पर 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. इसके साथ ही सभी पालतू कुत्तों का टीकाकरण और उन्हें बांधकर रखने की भी अनिवार्यता तय की गई है.

बागोड़ गांव में कुत्तों का आतंक

कांकेर जिले के बागोड़ गांव में कुत्तों के बढ़ते आतंक ने ग्रामीणों को सख्त कदम उठाने पर मजबूर कर दिया है. पिछले कुछ महीनों में गांव में डॉग बाइट के कई मामले सामने आए हैं. बीते 10 जुलाई को वार्ड पंच रंजीता सलाम की 8 वर्षीय बेटी को एक पालतू कुत्ते ने काट लिया. अगले ही दिन उसी कुत्ते ने रमशीला कुरेटी को भी अपना शिकार बना लिया. इससे पहले एक बुजुर्ग, एक 10 वर्षीय बालक और करीब पांच महीने पहले एक अन्य बच्चे को भी कुत्तों ने काटा था. इनमें से एक कुत्ता रेबीज से संक्रमित भी पाया गया था.

कुत्ते के काटने पर मालिक भरेगा जुर्माना

लगातार हो रही घटनाओं से चिंतित ग्रामीणों ने बैठक कर सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि गांव में पालतू कुत्तों को खुला छोड़ने पर रोक रहेगी. यदि किसी का कुत्ता किसी व्यक्ति को काटता है या नुकसान पहुंचाता है, तो उसके मालिक से 5 हजार रुपये का अर्थदंड वसूला जाएगा. जिसके बाद 2 दिन पहले फिर से एक कुते ने एक ग्रामीण के ऊपर हमला किया है. जिससे ग्रामीणों में दहशत बनी हुई है.ग्रामीणों ने पशु चिकित्सा विभाग से गांव में टीकाकरण शिविर लगाने की भी मांग की थी. तब विभाग की टीम ने शिविर लगाकर गांव में करीब 7 से 9 कुत्तों का वैक्सीनेशन किया, जबकि गांव में 20 से अधिक कुत्ते हैं.

हमारे गांव में डॉग बाइट के केस लगातार बढ़ रहे थे. लोग काफी परेशान थे. इस वजह से ग्राम पंचायत ने फैसला लिया है अगर पालतू कुत्ते ने किसी को काटा तो उसके मालिक पर 5 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा- टेश्वर जैन, उप सरपंच, बागोड़ गांव

बीते काफी दिनों से हमारे गांव में डॉग बाइट के केसों में इजाफा हो रहा था. इसे रोकने के लिए अब पालतू कुत्तों के मालिक पर फाइन का प्रावधान किया गया है- देवचंद जैन, ग्राम पटेल, बागोड़ गांव

कुत्ते में अगर वायरस है और वह अगर काटता है. तो इससे खतरनाक बीमारी रैबीज हो सकती है. इसलिए पीड़ित लोगों को एंटी रैबीज का वैक्सीन लगवाना होगा- डॉ धर्मेंद्र कुर्रे, पशु चिकित्सक

इस फैसले के बाद बागोड़ गांव के लोगों को उम्मीद जगी है कि लोग अपने पालतू कुत्तों की देख रेख करेंगे. उनका समया पर टीकाकरण करवाएंगे और उन्हें बाहर खुला छोड़ने से बचेंगे. जिससे भविष्य में डॉग बाइट के केसों पर लगाम लग सके.

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कांकेर पशु चिकित्सा विभाग
FINES IN DOG BITE CASES

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