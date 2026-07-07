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दो कुत्तों की लड़ाई में भिड़े मालिक, एएसआई और बेटा गंभीर घायल, 11 लोगों पर मुकदमा दर्ज

देहरादून: थाना नेहरू कॉलोनी क्षेत्र के अंतर्गत 6 नंबर पुलिया पर कुत्तों की लड़ाई में एएसआई और उसके बेटे का एक व्यक्ति से विवाद हो गया. विवाद इतना बढ़ गया कि देखते ही देखते मारपीट में बदल गई. आरोप है कि एक पक्ष ने एएसआई और उसके बेटे पर लाठी, डंडे और धारदार हथियार से हमला कर दिया. घायल होने के बाद दोनों घायलों को दून अस्पताल में भर्ती कराया गया. एएसआई की शिकायत के आधार पर एक ही परिवार के पांच सदस्यों समेत 11 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कर लिया गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

बता दें की चमोली जिले में तैनात पलटन बाजार निवासी एएसआई नवीन भारद्वाज ने थाना नेहरू कॉलोनी में शिकायत दर्ज कराई है कि 2 जुलाई को वह अपने पोते के मुंडन में शामिल होने के लिए 6 नंबर पुलिया स्थित आदर्श कॉलोनी में परिवार समेत गए थे. कार्यक्रम खत्म होने के बाद सभी घर लौट रहे थे और वह अपने कुत्ते को चेन से बांधकर कार की तरफ आ रहे थे. रास्ते में ही धर्मेंद्र प्रसाद भट्ट का पिटबुल प्रजाति का कुत्ता अचानक गेट से बाहर आ गया और उनके कुत्ते पर झपट पड़ा.