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SOG Action : आठवीं पास फर्जी डिग्री से बना डॉक्टर, 50 बेड के अस्पताल का मालिक, ऑपरेशन भी करता

जयपुर: राजस्थान मेडिकल काउंसिल (आरएमसी) में धांधली के एक बड़े मामले का खुलासा करते हुए राजस्थान स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने एमबीबीएस की फर्जी डिग्री के जरिए आरएमसी में रजिस्ट्रेशन करवाने के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनमें से एक आरोपी नानजी राम चौधरी आठवीं पास है, जो निजी अस्पताल में पर्ची काटता था. उसने हॉस्पिटल खरीद लिया और एमबीबीएस की फर्जी डिग्री हासिल कर उस अस्पताल में गायनेकोलॉजिस्ट बन गया.

जांच में सामने आया है कि उसने कई ऑपरेशन भी किए हैं. जालोर जिले के रानीवाड़ा में उसका खुद का 50 से 100 बेड का अस्पताल है. इस अस्पताल का नाम भास्कर हॉस्पिटल है. उसकी नवीं से लेकर एमबीबीएस और डिप्लोमा इन गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्ट्रेटिक्स फर्जी पाया गया है. वहीं, विदेश से एमबीबीएस करने के बाद फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट परीक्षा पास नहीं कर पाने के चलते बिहार की एक यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस की फर्जी डिग्री हासिल करने वाले युवक पंकज यादव को भी एसओजी ने गिरफ्तार किया है.

इस मामले की जांच एसओजी को सौंपी गई. एसओजी ने इस मामले में दहीपुर (जालोर) निवासी नानजीराम चौधरी और कालियावास (सीकर) निवासी पंकज यादव को गिरफ्तार किया है. इनके अलावा, शांतनु कुमार चारण, दीपक चौधरी, देवेंद्र नेहरा, गीता कुमारी, महेश कुमार गुर्जर, सरीमूल मजूमदार और रामकिशोर महावर की तलाश जारी है.

रजिस्ट्रार ने दर्ज करवाया मामला, एसओजी को जांच : उन्होंने बताया कि राजस्थान मेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रार डॉ. गिरिधर गोपाल ने अशोक नगर थाने में 6 अक्टूबर, 2026 को एक मुकदमा दर्ज करवाया था. जिसमें आठ लोगों के खिलाफ फर्जी दस्तावेज और एमबीबीएस की फर्जी डिग्री के आधार पर पंजीयन करवाने का आरोप है.

एसओजी के एडीजी विशाल बंसल और आईजी अजयपाल लांबा ने शुक्रवार को एसओजी मुख्यालय में प्रेस वार्ता कर यह जानकारी दी है. इस मामले में सात अन्य आरोपियों की तलाश में एसओजी जुटी है.

मुंबई के इंस्टीट्यूट का फर्जी प्रमाण पत्र लगाया : एसओजी की जांच में सामने आया है कि नानजीराम चौधरी ने The College of Physician and Surgeons, Mumbai का डिप्लोमा इन गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्ट्रेटिक्स का दस्तावेज लगाकर आरएमसी में पंजीयन करवाया. जांच में प्रमाण पत्र, अलॉटमेंट लेटर, पासिंग सर्टिफिकेट और अटेम्प्ट सर्टिफिकेट फर्जी पाए गए. उसे रानीवाड़ा से हिरासत में लेकर जयपुर लाया गया. जहां पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया. पड़ताल में सामने आया कि वह रानीवाड़ा स्थित भास्कर अस्पताल का मालिक है, जो 50 बेड का अस्पताल है.

कानपुर की निजी यूनिवर्सिटी की फर्जी MBBS डिग्री : पड़ताल में खुलासा हुआ है कि नानजीराम महज आठवीं पास है. उसने दसवीं और 12 की मार्कशीट आंध्र प्रदेश सेकेंडरी बोर्ड की, एमबीबीएस की यूनिवर्सिटी रामा यूनिवर्सिटी, कानपुर की और डिप्लोमा इन गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्ट्रेटिक्स The College of Physician and Surgeons, Mumbai का पेश कर आरएमसी में पंजीयन करवाया. जांच में उसके दस्तावेज फर्जी पाए गए. उसने दसवीं से लेकर गायनेकोलॉजी में डिप्लोमा के दस्तावेज कहां-कहां से और कैसे हासिल किए. इसे लेकर एसओजी जांच कर रही है.

ऑपरेशन थिएटर में बिना मास्क मौजूद आरोपी नानजीराम (ETV Bharat Jaipur)

जिस अस्पताल में पर्ची काटी, उसे खरीदकर नाम बदला : जांच में यह भी सामने आया है कि साल 2010 के आसपास उसने रानीवाड़ा में एक निजी डॉक्टर के क्लिनिक पर ओपीडी काउंटर पर पर्चियां काटने का काम किया. उसके बाद रानीवाड़ा में रेडीमेड कपड़ों की दुकान पर काम किया. वह साल 2014 में रानीवाड़ा के राजदेव अस्पताल में ओपीडी काउंटर पर पर्चियां काटने का काम करने लगा. अगले साल 2015 में उसने अस्पताल के मालिक से अस्पताल खरीद लिया. इसके बाद साल 2016 में अस्पताल का नाम बदलकर भास्कर अस्पताल रख दिया. पहले अस्पताल में जनरल मेडिसिन का एक डॉक्टर रखा और साल 2019 में एक स्त्री रोग विशेषज्ञ को रखा.

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RMC में मिलीभगत कर पंजीयन करवाया : अस्पताल के कामकाज के सिलसिले में नानजीराम को बार-बार जयपुर में राजस्थान मेडिकल काउंसिल के ऑफिस आना पड़ता था. इस दौरान उसने काउंसिल के तत्कालीन पदाधिकारियों और कुछ कर्मचारियों से संपर्क बनाए. इसके बाद मिलीभगत कर 2023 में खुद का डॉक्टर के रूप में रजिस्ट्रेशन करवा लिया. संबंधित संस्था से सत्यापन के दौरान उसके दस्तावेज फर्जी पाए गए. इस पूरे मामले में राजस्थान मेडिकल काउंसिल के तत्कालीन पदाधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका की जांच की जा रही है. इसके साथ ही फर्जी दस्तावेजों से पंजीयन करवाने वाले अन्य लोगों के बारे में भी एसओजी जानकारी जुटा रही है.

6 बार में FMGE पास नहीं, फर्जी डिग्री लाया पंकज : इसी मामले में एसओजी ने पंकज यादव को गिरफ्तार किया है. उसने साल 2013 से 2018 तक कजाकिस्तान में एमबीबीएस की पढ़ाई की. इसके बाद उसने छह बार फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम दिया, लेकिन पास नहीं कर पाया. इसके बाद उसने बिहार की श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज की फर्जी डिग्री और मार्कशीट तैयार की. बिहार मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन का फर्जी प्रमाण पत्र भी तैयार करवा लिया. इस प्रमाण पत्र के आधार पर उसने राजस्थान मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवाया. सत्यापन में उसके दस्तावेज फर्जी होने की पुष्टि हुई. गिरफ्तारी से बचने के लिए वह हरियाणा के कैथल में रह रहा था. उसे वहीं से पकड़ा है.