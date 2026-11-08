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शाहजहांपुर में अनोखा उल्लू पूजन; जानें क्या है डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू से कनेक्शन

शाहजहांपुर में अनोखा उल्लू पूजन. ( Photo Credit: ETV Bharat )

शाहजहांपुर: हिंदू धर्म में वैसे तो उल्लू पूजन को अशुभ माना जाता है, लेकिन शाहजहांपुर में दीपावली पर उल्लू की खास पूजा की जाती है. इस बार उल्लू पूजा में चुनाव आयोग की बुद्धि शुद्ध करने और शहर की खस्ताहाल सड़कों को ठीक करने की मन्नत मांगी गई है. उल्लू पूजन में यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी शामिल होते हैं

पृथ्वी नाम की संस्था पिछले एक दशक से हर साल दीपावली से पहले उल्लू पूजन करती है. यह उल्लू पूजन हर साल देश-दुनिया या प्रदेश से में हो रही किसी बड़ी समस्या को समर्पित होता है. गर्रा नदी के घाट पर गांधी पार्क में यूनिवर्सिटी के तमाम प्रोफेसर यहां इकठ्ठा होते हैं.

इसके बाद वह उल्लू की पूजा और उल्लू की आरती गाते हैं. इस बार चुनाव आयोग, नगर निगम में भ्रष्टाचार और शहर की टूटी हुई सड़क को लेकर उल्लू पूजन किया गया. उल्लू पूजा करने वाले लोगों का मानना है कि इन सभी की बुद्धि पर उल्लू बैठ गया है. इस पूजा के जरिए उल्लू को उड़ाया जाएगा. शाहजहांपुर में अनोखा उल्लू पूजन. (Video Credit: ETV Bharat) पिछले साल इसी संगठन ने डोनाल्ड ट्रंप और टैरिफ को लेकर उल्लू पूजा की थी. पृथ्वी संस्था का कहना है कि वह जिस मुद्दे पर उल्लू पूजा करते हैं, अगली बार वह समस्या खत्म हो जाती है. इस बार ट्रंप को करारी हार मिली है और इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी हार की कगार पर हैं. उनका विश्वास है कि इस बार भी जिस मुद्दे के लिए उल्लू पूजा की है वह समस्या जरूर दूर होगी.