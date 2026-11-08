शाहजहांपुर में अनोखा उल्लू पूजन; जानें क्या है डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू से कनेक्शन
पिछले 18 वर्षों से समाज की कुरीतियों और मानवीय चेतना को जगाने के लिए उल्लू पूजन की परंपरा निभाई जा रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 8, 2026 at 10:29 AM IST
शाहजहांपुर: हिंदू धर्म में वैसे तो उल्लू पूजन को अशुभ माना जाता है, लेकिन शाहजहांपुर में दीपावली पर उल्लू की खास पूजा की जाती है. इस बार उल्लू पूजा में चुनाव आयोग की बुद्धि शुद्ध करने और शहर की खस्ताहाल सड़कों को ठीक करने की मन्नत मांगी गई है. उल्लू पूजन में यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी शामिल होते हैं
पृथ्वी नाम की संस्था पिछले एक दशक से हर साल दीपावली से पहले उल्लू पूजन करती है. यह उल्लू पूजन हर साल देश-दुनिया या प्रदेश से में हो रही किसी बड़ी समस्या को समर्पित होता है. गर्रा नदी के घाट पर गांधी पार्क में यूनिवर्सिटी के तमाम प्रोफेसर यहां इकठ्ठा होते हैं.
इसके बाद वह उल्लू की पूजा और उल्लू की आरती गाते हैं. इस बार चुनाव आयोग, नगर निगम में भ्रष्टाचार और शहर की टूटी हुई सड़क को लेकर उल्लू पूजन किया गया. उल्लू पूजा करने वाले लोगों का मानना है कि इन सभी की बुद्धि पर उल्लू बैठ गया है. इस पूजा के जरिए उल्लू को उड़ाया जाएगा.
पिछले साल इसी संगठन ने डोनाल्ड ट्रंप और टैरिफ को लेकर उल्लू पूजा की थी. पृथ्वी संस्था का कहना है कि वह जिस मुद्दे पर उल्लू पूजा करते हैं, अगली बार वह समस्या खत्म हो जाती है.
इस बार ट्रंप को करारी हार मिली है और इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी हार की कगार पर हैं. उनका विश्वास है कि इस बार भी जिस मुद्दे के लिए उल्लू पूजा की है वह समस्या जरूर दूर होगी.
शुकदेवानंद यूनिवर्सिटी के इतिहासकार डॉ. विकास खुराना ने बताया कि हम लोग पिछले 18 वर्षों से समाज की कुरीतियों और मानवीय चेतना को जगाने के लिए उल्लू पूजन की परंपरा निभा रहे हैं. यह देखा गया है कि जिस भी समस्या के लिए उल्लू की पूजा की जाती है, उसे अगले साल भारी शिकस्त मिलती है.
पिछले साल हमने डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ और नीतियों के खिलाफ उल्लू पूजा की थी, जिसके बाद उनकी स्थिति कमजोर हुई. इस बार हमने स्थानीय भ्रष्टाचार, टूटी सड़कों, अंतरराष्ट्रीय शांति और चुनाव आयोग से जुड़े गंभीर मुद्दों को आधार बनाकर यह पूजन किया है.
उनका यह भी कहना है कि समाज में फैली बुराइयों और इंसान की सोई हुई अंतरात्मा को जगाने के लिए शाहजहांपुर में पिछले 18 सालों से एक बहुत ही अनोखी परंपरा निभाई जा रही है. इसमें विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर और कई सामाजिक कार्यकर्ता मिलकर हिस्सा लेते हैं.
इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि समाज में जो गलत चीजें फैल रही हैं, उनके खिलाफ आवाज उठाई जा सके और लोगों को उनके कर्तव्यों की याद दिलाई जा सके.
यह भी पढ़ें: दिवाली पर क्यों जरूरी है सूरन की सब्जी? जानें यूपी की इस अनोखी परंपरा का धार्मिक और वैज्ञानिक रहस्य