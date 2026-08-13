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छिजारसी टोल प्लाजा फायरिंग मामले में गवाही देने हापुड़ पहुंचे ओवैसी, कचहरी परिसर में बढ़ाई गई सुरक्षा

फरवरी 2022 को छिजारसी टोल प्लाजा के पास ओवैसी के काफले पर हुआ था हमला.

फायरिंग मामले में गवाही देने हापुड़ पहुंचे ओवैसी
फायरिंग मामले में गवाही देने हापुड़ पहुंचे ओवैसी (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 13, 2026 at 3:56 PM IST

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हापुड़: करीब साढ़े चार साल पहले तीन फरवरी 2022 को छिजारसी टोल प्लाजा के पास हुए फायरिंग मामले में गुरुवार को एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी गवाही देने हापुड़ कोर्ट पहुंचे. ओवैसी के कचहरी पहुंचने की सूचना मिलते ही पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता कोर्ट परिसर में पहुंच गए और ओवैसी के जयजयकार करने लगे.

छिजारसी टोल प्लाजा फायरिंग मामले में गवाही देने हापुड़ पहुंचे ओवैसी (VIDEO Credit; ETV Bharat)

जानकारी के अनुसार, वर्ष 2022 में हापुड़ के पिलखुवा क्षेत्र के छिजारसी टोल प्लाजा के पास असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर फायरिंग की घटना हुई थी, घटना के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर, गौतमबुद्धनगर के दुरियाई बादलपुर निवासी सचिन और सहारनपुर के सापला बेगमपुर, नकुड़ निवासी शुभम को गिरफ्तार किया था.

विवेचना के दौरान पूछताछ में मेरठ के मुंडाली क्षेत्र के राधना गांव निवासी आलीम का नाम भी सामने आया था, पुलिस के अनुसार, सचिन और शुभम ने फायरिंग में इस्तेमाल के लिए हथियार आलीम ने उपलब्ध कराई थी. इसके बाद आलीम को भी मामले में आरोपी बनाया गया था.

पुलिस ने विवेचना पूरी कर करीब 1900 पन्नों की चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की थी. इसमें 60 गवाहों के नाम शामिल है, जिनमें 12 पुलिसकर्मी भी हैं. मामले में तीनों आरोपी वर्तमान में जमानत पर हैं. ओवैसी इससे पहले अक्टूबर 2024 में भी इसी मामले में गवाही देने हापुड़ आए थे.

गवाही की कार्रवाई के दौरान कचहरी परिसर और आसपास अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहा. आने-जाने वाले लोगों पर निगरानी रखी गई. पुलिस ने ओवैसी के कचहरी पहुंचने से लेकर वापस लौटने तक सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष नजर रखी. वहीं इस मामले में न्यायालय की प्रक्रिया आगे जारी है.

ये भी पढ़ें: राज्यसभा के बाद लोकसभा में पास हुआ वंदे मातरम् बिल,अपमान पर 3 साल की जेल, ओवैसी ने जताया एतराज

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OWAISI ARRIVES HAPUR COURT
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AIMIM CHIEF ASADUDDIN OWAISI

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