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मेरठ में गरजे ओवैसी; कहा- सामाजिक परिवर्तन मोर्चा को जिताएं, दलित-मुस्लिम लाएंगे बदलाव

मेरठ में गरजे ओवैसी. ( Photo Credit: AIMIM X Handle )

मेरठ: AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मेरठ के नौचंदी मैदान में चुनावी रैली की. ओवैसी ने मेरठ से लखनऊ में सत्ता परिवर्तन की हुंकार भरी. उन्होंने सामाजिक परिवर्तन मोर्चा को बीजेपी का विकल्प बताते हुए वोट की अपील दोहराई. ओवैसी ने युवाओं से मोबाइल की टॉर्च जलाकर समर्थन मांगा.

AIMIM प्रमुख ओवैसी के मंच पर पहुंचते ही पूरा मैदान 'देखो-देखो कौन आया, शेर आया-शेर आया' और 'ओवैसी जिंदाबाद' के नारों से गूंज उठा. समर्थकों में इस कदर उत्साह देखा गया कि ओवैसी के आगमन से पहले ही मंच के नीचे नकली नोट हवा में उछाले गए. कई जगह कार्यकर्ताओं ने कुर्सियां उठाकर जश्न मनाया.

AIMIM प्रमुख ओवैसी, (Video Credit: ETV Bharat) नौचंदी मैदान के मंच से असदुद्दीन ओवैसी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ-साथ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर तीखे प्रहार किए. दलित-मुस्लिम समीकरण को साधने की पुरजोर कोशिश की. ओवैसी ने साफ संदेश दिया कि यह गठबंधन केवल चुनाव लड़ने के लिए नहीं, बल्कि सत्ता में हिस्सेदारी के लिए बना है. उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर इस मोर्चे को कामयाब बनाएंगे और चंद्रशेखर आजाद के मुख्यमंत्री बनने के बाद ही उत्तर प्रदेश में असली बदलाव आएगा. ओवैसी ने विपक्षी 'इंडिया' गठबंधन और खासकर अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि तथाकथित सेक्युलर पार्टियों ने दशकों तक मुसलमानों और दलितों का सिर्फ डर दिखाकर वोट लिया, लेकिन जब हक और हिस्सेदारी देने की बात आई तो उन्हें दरकिनार कर दिया. मेरठ की ऐतिहासिक धरती का जिक्र करते हुए ओवैसी ने कहा कि 1857 में आजादी की पहली चिंगारी यहीं से भड़की थी. अब 2027 में सियासी बदलाव की शुरुआत भी मेरठ से ही होगी. उन्होंने मुस्लिम और दलित समाज से अपील की कि वह किसी के बहकावे में न आएं और अपनी खुद की सियासी ताकत खड़ी करें ताकि विधानसभा में उनकी आवाज बुलंद हो सके. मेरठ में ओवैसी की रैली. (Photo Credit: AIMIM X Handle)