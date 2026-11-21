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सहारनपुर मस्जिद ध्वस्तीकरण पर एडीएम से मिले ओवैसी और चंद्रशेखर, कहा- एक समुदाय को निशाना बनाया जा रहा

सहारनपुर: आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने सहारनपुर में धार्मिक स्थलों के खिलाफ हो रहे प्रशासनिक कार्रवाई पर सवाल उठाया है. उन्होंने आरोप लगाया कि मस्जिदों के ध्वस्तीकरण और धार्मिक स्थलों को नोटिस जारी करने के नाम पर एक विशेष समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है.

उनका आरोप है कि मस्जिद के ध्वस्तीकरण के बाद प्रभावित पक्ष को न्याय के लिए उच्च न्यायालय तक पहुंचने में जिस तरह की कानूनी और व्यावहारिक परेशानियों का सामना करना पड़ा, वह बेहद गंभीर है. अपने जीवन में उन्होंने पहली बार किसी मामले में न्याय पाने के रास्ते में इस तरह की कठिनाइयों का अनुभव किया है. सांसद ने बताया कि वह खुद सहारनपुर जाकर इस मामले का आवाज उठाना चाहते थे. इस संबंध में उनकी एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी से भी बातचीत हुई थी. दोनों नेताओं के बीच सहारनपुर आने और एक साथ इस मुद्दे को उठाने को लेकर चर्चा हुई थी. ओवैसी ने भी साथ आने की बात कही थी, लेकिन प्रशासन की ओर से अनुमति नहीं मिलने के कारण वह नही आ सके.

चंद्रशेखर ने कहा कि वह संवैधानिक पद पर हैं और अपने अधिकारों को समझते हैं, लेकिन उनकी प्राथमिकता यह भी है कि उनके किसी कदम से कानून व्यवस्था प्रभावित न हो. इसलिए उन्होंने परिस्थितियों को देखते हुए अन्याय के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखने का निर्णय लिया.



चंद्रशेखर आजाद ने देवबंद में मस्जिदों को जारी किए गए नोटिस का मामला भी उठाया. उन्होंने बताया कि उनके अधिवक्ताओं के माध्यम से जानकारी मिली है कि देवबंद में 18 मस्जिदों को नोटिस जारी किए गए हैं. इसके अलावा मेरठ और दूसरे स्थानों पर भी मस्जिदों तथा मदरसों को नोटिस दिए जाने की जानकारी सामने आई है. उन्होंने सवाल उठाया कि धार्मिक स्थलों को लेकर इस तरह की कार्रवाई का आधार क्या है और प्रशासन इन मामलों में किस तरह की प्रक्रिया अपना रही है.



उन्होंने आरोप लगाया कि नोटिस जारी करने के बाद आगे कार्रवाई नहीं करना और इस स्थिति को लंबे समय तक बनाए रखना भी अपने आप में चिंता का विषय है. उनके अनुसार, इससे धार्मिक संस्थानों से जुड़े लोगों में अनिश्चितता और भय का माहौल पैदा होता है. उन्होंने पुलिस और प्रशासनिक स्तर पर कथित अवैध वसूली का माहौल बनने की आशंका भी जताई.



सांसद ने कहा कि किसी भी धार्मिक स्थल से संबंधित शिकायत या नियमों के उल्लंघन का मामला सामने आता है तो प्रशासन को कानून के मुताबिक निष्पक्ष जांच और कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई की प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए, जिसमें किसी समुदाय के साथ भेदभाव की आशंका पैदा न हो. उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारी बताते हुए कहा कि संविधान सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है और सरकारी मशीनरी से भी उसी भावना के अनुरूप काम करने की अपेक्षा की जाती है.



चंद्रशेखर के इस बयान से सहारनपुर में कलेक्ट्रेट परिसर की मस्जिद के ध्वस्तीकरण और देवबंद की 18 मस्जिदों को जारी नोटिस का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में आ गया है. उन्होंने साफ संकेत दिया कि धार्मिक स्थलों से जुड़े इन मामलों को लेकर उनकी लड़ाई जारी रहेगी और वह संवैधानिक दायरे में रहकर प्रभावित पक्षों की आवाज उठाते रहेंगे.

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