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दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर ओवरसाइज वाहन बने मुसीबत, स्ट्रक्चर में फंसकर पहुंचा रहे नुकसान, हादसों का भी डर

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर ओवरसाइज और ओवरलोड वाहनों की बेतहाशा आवाजाही से हादसों का खतरा बढ़ गया है.

DELHI MUMBAI EXPRESSWAY
ओवरलोड ट्रक, ओवरब्रिज के नीचे फंसा ट्रक (ETV Bharat Kota)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 4, 2026 at 7:25 PM IST

4 Min Read
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कोटा: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर ओवरलोड और ओवरसाइज वाहनों की बेतहाशा दौड़ ने पूरे हाईवे को जोखिम भरा बना दिया है. एक्सेस कंट्रोल सिस्टम होने के बावजूद इन वाहनों को टोल प्लाजा और विभिन्न इंटरचेंज पर चढ़ने से नहीं रोका जा रहा है. परिणामस्वरूप एक्सप्रेसवे पर बने स्ट्रक्चर्स, अंडरपास, फ्लाईओवर और ऊपरी पुलों में ये भारी-भरकम वाहन बार-बार फंस जा रहे हैं. कई बार इन्हें फंसने से निकालने में घंटों लग जाते हैं. इस दौरान पीछे से तेज गति से आ रहे अन्य वाहनों को अचानक ब्रेक लगाना पड़ता है, जिससे चेन रिएक्शन वाली दुर्घटनाओं का गंभीर खतरा पैदा हो गया है. स्थानीय ट्रक चालकों और आम यात्रियों में भी इसको लेकर काफी आक्रोश है.

ट्रक ड्राइवरों का आरोप है कि एक्सप्रेसवे पर चढ़ने के लिए कुछ लोगों द्वारा अवैध वसूली की जा रही है, जो चालक पैसे दे देता है, उसे वाहन समेत बिना किसी रोक-टोक के एक्सप्रेसवे पर भेज दिया जाता है, वहीं जो ड्राइवर इस अवैध मांग को मानने से इनकार कर देता है, उसे ऊपर चढ़ने नहीं दिया जाता. इस प्रकार की शिकायतें लगातार बढ़ रही हैं.

कोटा से संवाददाता मनीष गौतम की रिपोर्ट (ETV Bharat Kota)

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एनएचएआई अधिकारियों के बयान: नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) के कोटा प्रोजेक्ट डायरेक्टर संदीप अग्रवाल ने स्पष्ट किया कि ज्यादातर समस्या ओवरसाइज वाहनों की है, ओवरलोड की नहीं, उन्होंने कहा कि “एनएचएआई के पास इन वाहनों पर सीधे कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है. यह परिवहन विभाग का काम है.”

स्ट्रक्चर्स की ऊंचाई 5.5 मीटर: हालांकि, स्ट्रक्चर को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए एनएचएआई सक्रिय है. अग्रवाल ने बताया कि पूरे एक्सप्रेसवे पर सभी स्ट्रक्चर्स में 5.5 मीटर ऊंचाई का क्लीयरेंस रखा गया है. सामान्य ट्रक 4 मीटर से कम ऊंचे होते हैं, जबकि किसानों के हार्वेस्टर की अधिकतम ऊंचाई 5.3 मीटर तक होती है, फिर भी कई ओवरसाइज वाहन इस सीमा को पार कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि अब पूरे दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर हाइट बैरियर लगाए जा रहे हैं। साथ ही साइज गेज भी लगवाए जाएंगे, ताकि ऊंचे वाहन एंट्री लेते ही रुक जाएं.

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर निकलता ओवरसाइज ट्रक
दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर निकलता ओवरलोड ट्रक (ETV Bharat Kota)

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बरती जा रही है सख्ती: दौसा जिले के एनएचएआई प्रोजेक्ट डायरेक्टर गजेंद्र सिंह ने सकारात्मक रुख दिखाते हुए कहा कि अब सख्ती बरती जा रही है. उन्होंने कहा कि "पहले कुछ वाहन चढ़ गए होंगे, लेकिन अब निर्देश जारी कर दिए गए हैं. सवाई माधोपुर इंटरचेंज पर बुधवार को ही कई ओवरसाइज और ओवरलोड वाहनों को रोका गया और पुलिस की मदद से वापस भेजा गया." उन्होंने आश्वासन दिया कि भविष्य में ऐसे वाहनों को किसी भी इंटरचेंज से चढ़ने नहीं दिया जाएगा.

दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर स्ट्रक्चर में फंसा हुआ ट्रक.
दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर स्ट्रक्चर में फंसा हुआ ट्रक (ETV Bharat Kota)

परिवहन विभाग का रुख: कोटा के प्रादेशिक परिवहन अधिकारी मनीष शर्मा ने समस्या की जटिलता स्वीकार की. उन्होंने कहा कि एक्सप्रेसवे पर वाहनों को अचानक रोकने से दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए सीधे रोकना संभव नहीं है. शर्मा ने बताया कि उनके क्षेत्र में इंटरचेंज कम होने के कारण वाहन दूसरे जिलों से चढ़कर एक्सप्रेसवे पर आ जाते हैं. टोल प्लाजा पर भी उन्हें रोकना मुश्किल होता है क्योंकि पीछे से तेज गति वाले वाहन आते रहते हैं.

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दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से गुजरता ओवरलोड ट्रक
दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से गुजरता ओवरलोड ट्रक (ETV Bharat Kota)

पेट्रोलिंग से लगाएंगे लगाम: आरटीओ शर्मा का कहना है कि हम एक नई योजना के तहत अब काम शुरू कर दिया हैं, जिसमें एक्सप्रेसवे पर हमारी गाड़ी केवल पेट्रोलिंग के लिए जाएगी. टीम वाहन को रोकेगी नहीं, बल्कि ओवरलोड या ओवरसाइज चलते हुए वाहनों के फोटो लेगी. उनके आधार पर चालान कार्रवाई की जाएगी. इसी तरह से एक्सप्रेस वे पर साइड में खड़े हुए वाहनों पर भी इसी तरह फोटो खींचकर कार्रवाई की जाएगी.

टोल डाटा का भी लेंगे उपयोग: आरटीओ मनीष शर्मा का यह भी कहना है कि आने वाले दिनों में जिस तरह से अभी रजिस्ट्रेशन और फिटनेस पर डिजिटल तकनीक का उपयोग करते हुए चालान बन रहे हैं, जिसमें एक्सप्रेसवे या टोल से डाटा लिया जाता है. इन वाहनों के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर कार्रवाई की जा रही है. ऐसे ही कार्रवाई ओवर साइज या ओवरलोड व्हीकल पर भी टोल के डाटा के आधार पर की जाएगी.

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