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दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर ओवरसाइज वाहन बने मुसीबत, स्ट्रक्चर में फंसकर पहुंचा रहे नुकसान, हादसों का भी डर

ओवरलोड ट्रक, ओवरब्रिज के नीचे फंसा ट्रक ( ETV Bharat Kota )