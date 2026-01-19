ETV Bharat / state

युवाओं को विदेश भेजकर करवाता था ठगी, एक गिरफ्तार

ठगी में प्रयुक्त मोबाइल फोन, सिम कार्ड, बैंक खाते और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जब्त कर जांच की जा रही है.

आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया
आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया (ETV Bharat behror)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 19, 2026 at 6:27 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कोटपूतली-बहरोड : जिला पुलिस ने कंबोडिया में नौकरी देने के नाम पर लोगों को विदेश भेजने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. जिला पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार ने साइबर अपराध से जुड़े इस मामले का खुलासा करते हुए कहा कि पुलिस ने इस प्रकरण में एक आरोपी सुरेश सैन पुत्र रामदयाल सैन निवासी रामपुर बानसूर को गिरफ्तार किया है.

बहरोड एसपी देवेंद्र कुमार ने बताया कि जिले में ऑनलाइन ठगी, फर्जी कॉल, ओटीपी फ्रॉड, सोशल मीडिया के माध्यम से ठगी, बैंक खातों के दुरुपयोग और डिजिटल माध्यमों से लोगों को ठगने की लगातार शिकायतें मिल रही थीं. इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए जिला पुलिस ने 'ऑपरेशन साइबर' के तहत विशेष अभियान चलाया. इस अभियान के दौरान जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में दबिश देकर करीब 50 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें साइबर ठगी में संलिप्त संदिग्ध और आरोपी शामिल हैं.

देवेंद्र कुमार, एसपी, बहरोड (ETV Bharat behror)

पढ़ें. पुलिस का साइबर ठगों पर एक्शन, 9 शातिर गिरफ्तार, झांसा देकर यूं करते थे ठगी

एसपी ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पूछताछ में कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आई हैं. पूछताछ के आधार पर पुलिस को साइबर ठगी के नेटवर्क, इस्तेमाल किए जा रहे बैंक खातों, मोबाइल नंबरों और डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ी अहम जानकारियां मिली हैं. पुलिस अब इन सभी पहलुओं की गहन जांच कर रही है, ताकि पूरे गिरोह तक पहुंचा जा सके. अभियान के दौरान तकनीकी साक्ष्यों के साथ-साथ डिजिटल ट्रेल को भी खंगाला जा रहा है. ठगी में प्रयुक्त मोबाइल फोन, सिम कार्ड, बैंक खाते और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जब्त कर जांच की जा रही है.

TAGGED:

CYBER THUG ARRESTED
OPERATION CYBER
IMMIGRATION FRAUD CASE
CYBER FRAUD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.