युवाओं को विदेश भेजकर करवाता था ठगी, एक गिरफ्तार

कोटपूतली-बहरोड : जिला पुलिस ने कंबोडिया में नौकरी देने के नाम पर लोगों को विदेश भेजने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. जिला पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार ने साइबर अपराध से जुड़े इस मामले का खुलासा करते हुए कहा कि पुलिस ने इस प्रकरण में एक आरोपी सुरेश सैन पुत्र रामदयाल सैन निवासी रामपुर बानसूर को गिरफ्तार किया है.

बहरोड एसपी देवेंद्र कुमार ने बताया कि जिले में ऑनलाइन ठगी, फर्जी कॉल, ओटीपी फ्रॉड, सोशल मीडिया के माध्यम से ठगी, बैंक खातों के दुरुपयोग और डिजिटल माध्यमों से लोगों को ठगने की लगातार शिकायतें मिल रही थीं. इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए जिला पुलिस ने 'ऑपरेशन साइबर' के तहत विशेष अभियान चलाया. इस अभियान के दौरान जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में दबिश देकर करीब 50 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें साइबर ठगी में संलिप्त संदिग्ध और आरोपी शामिल हैं.