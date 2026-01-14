खौफ में जी रहे एआरटीओ, बोले- अमेठी में मेरी जान को खतरा
परिवहन अधिकारी महेश बाबू गुप्ता ने अपनी जान को खतरा बताया है. वहीं सरकार को लाखों रुपये के राजस्व का नुकसान उठाना पड़ रहा है.
Published : January 14, 2026 at 9:34 AM IST
अमेठी: अमेठी में ओवरलोड वाहनों पर शिकंजा कसना प्रशासन के लिए चुनौती बन गया है. प्रवर्तन की कार्यवाही के लिए निकलते ही टीम की सूचना लोकेटर गैंग तक पहुंच जाती है, जिससे ओवर लोड वाहन चालक मार्ग बदल कर अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते है.
ऐसे में हालात इतने गंभीर हैं कि खुद परिवहन अधिकारी महेश बाबू गुप्ता ने अपनी जान को खतरा बताया है, जबकि सरकार को हर दिन लाखों रुपये के राजस्व का नुकसान उठाना पड़ रहा है. आइए इस रिपोर्ट में हम जानेंगे लोकेटर गैंग कैसे काम कर रहा है.
अमेठी जिला इन दिनों ओवरलोड वाहनों का सुरक्षित ठिकाना बनता जा रहा है. नियमों को ताक पर रखकर दौड़ रहे भारी ट्रक और डंपर न सिर्फ सड़कों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बल्कि आम लोगों की जान पर भी खतरा बन गए हैं.
हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि परिवहन विभाग की चेकिंग से पहले ही कार्रवाई की सूचना लीक हो जाती है और ओवरलोड वाहन मौके से फरार हो जाते हैं. इसकी सबसे बड़ी वजह जिले में सक्रिय तथाकथित लोकेटर गैंग को माना जा रहा है.
कैसे काम कर रहा लोकेटर गैंग
एआरटीओ विभाग के अनुसार यह गैंग चेकिंग टीमों की हर गतिविधि पर नजर रखता है. जैसे ही प्रवर्तन दल किसी रूट पर निकलता है. तत्काल मोबाइल कॉल और मैसेज के जरिए वाहन चालकों को अलर्ट कर दिया जाता है. नतीजा यह होता है कि जब तक टीम पहुंचती है, तब तक ओवरलोड वाहन रास्ता बदल चुके होते हैं. या फिर सुरक्षित ठिकानों पर छिपा दिए जाते हैं.
हमारे घर से ही नजर रखते हैं लोकेटर
एआरटीओ अमेठी महेश बाबू गुप्ता ने कहा कि प्रवर्तन की कार्यवाही बेहद संवेदनशील और चुनौतीपूर्ण हो गई है. जैसे ही हम कार्रवाई के लिए निकलते हैं, लोकेटर वहीं सक्रिय हो जाते हैं. जहां हम रहते हैं या जहां से हमारी सरकारी गाड़ियां मूव करती हैं. वहीं से वे हमारी लोकेशन ट्रैक करने लगते हैं.
रूट बदलने का भी नहीं मिलता फायदा
उनके पास लोगों के मोबाइल नंबर होते हैं और वे तुरंत सूचना दे देते हैं कि किस रूट पर परिवहन विभाग की टीम निकल चुकी है. उन्होंने बताया कि कई बार हमें खुद आश्चर्य होता है कि जैसे ही हम निकलते हैं, पूरी सड़क खाली मिलती है, जबकि आगे-पीछे सिर्फ उन्हीं की गाड़ियां चल रही होती हैं. जब हमें अंदाजा हो जाता है कि लोकेटर ने हमें ट्रैक कर लिया है, तो हम चोरी के रास्तों से रूट बदल कर आगे बढ़ते हैं. हम लोग खुद को छुपाकर रास्ता बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह नहीं पता होता कि उनकी नजर कहां तक हमारे ऊपर है.
पुलिस और सर्विलांस भी फेल
पुलिस और सर्विलांस की मदद के सवाल पर एआरटीओ ने कहा कि पुलिस को इस स्थिति से अवगत कराया गया है. पुलिस भी गाड़ियों के माध्यम से सर्चिंग करती है, लेकिन लोकेटर अपने अलग-अलग रास्तों से निकल जाते हैं. उन्होंने कहा कि रात के समय इन लोकेटरों की संख्या बहुत ज्यादा होती है. वे पूरी रात सक्रिय रहते हैं. सुबह तक इस नेटवर्क को सफलतापूर्वक चलाते रहते हैं. फिर भी हम लोग अपने टारगेट पर लगे रहते है.
एआरटीओ ने बताया जान का खतरा
खतरे के सवाल पर उन्होंने कहा कि खतरा एक परसेंट नहीं, बहुत ज्यादा है. मुझे हर समय खतरा बना रहता है. उन्होंने एक घटना का जिक्र करते हुए बताया कि एक शनिवार को जब वे प्रवर्तन की कार्यवाही के लिए निकले थे. अमेठी की एक इंडिगो गाड़ी से एक लोकेटर बेहद तेज रफ्तार में उनके आगे-पीछे मूव कर रहा था. वह इस तरह ड्राइव कर रहा था कि डराने की कोशिश की जा सके. गाड़ी को नुकसान भी पहुंचाया जा सके, लेकिन हम लोग उन सब बातों को नजरअंदाज कर अपने टारगेट पर आगे बढ़ते रहे.
चालक भी लोकेटरों का कर रहे दावा
उन्होंने बताया कि कई बार जब हम ओवरलोड गाड़ियों को पकड़ लेते हैं, तो उनके ड्राइवर हमसे कहते हैं. साहब, आप हमारी गाड़ी कैसे पकड़ लिए? हमें तो लोकेटर से सूचना मिली थी कि रास्ता बिल्कुल खाली है, कोई चेकिंग नहीं है.
एआरटीओ ने कहा कि वे ट्रांसपोर्टरों से लगातार अपील कर रहे हैं कि ओवरलोड गाड़ियां न चलाएं, क्योंकि इससे कानून व्यवस्था और सड़क सुरक्षा दोनों पर गंभीर खतरा पैदा हो रहा है.
