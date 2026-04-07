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बुलंदशहर के खुर्जा में गन्ने से लदा ओवरलोड ट्रक वैन पर पलटा, दो लोग घायल

बुलंदशहर : खुर्जा में गन्ने से लदा एक ओवरलोड ट्रक अनियंत्रित होकर एक इको कार पर पलट गया. ट्रक के भारी वजन से कार पूरी तरह दब गई. हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौक़े पर पहुंची. स्थानीय लोग, पुलिस और दमकल विभाग की टीम ने काफी मशक्कत करने के बाद वैन में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला. कार सवार दो लोगों को मामूली चोट आई हैं. हादसे के बाद लंबा जाम लग गया. जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा.

घटना खुर्जा नगर क्षेत्र के झमका फ्लाईओवर के पास मंगलवार को पहासू मार्ग पर हुई. जानकारी के अनुसार, छतारी थाना क्षेत्र के गांव चौहानपुर निवासी गौरव पुत्र सोनपाल अपनी इको कार से खुर्जा में मार्केटिंग के लिए जा रहे थे. कार में उनके साथ गांव के मुखिया, राजकुमार और बंटी भी सवार थे. झमका फ्लाईओवर के पास पहासू मार्ग पर सामने से आ रहा गन्ने से लदा ट्रक अचानक अनियंत्रित हो गया और सीधे कार के ऊपर पलट गया.