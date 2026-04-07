बुलंदशहर के खुर्जा में गन्ने से लदा ओवरलोड ट्रक वैन पर पलटा, दो लोग घायल
स्थानीय लोग, पुलिस और दमकल विभाग की टीम ने काफी मशक्कत करने के बाद वैन में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 7, 2026 at 7:42 PM IST
बुलंदशहर : खुर्जा में गन्ने से लदा एक ओवरलोड ट्रक अनियंत्रित होकर एक इको कार पर पलट गया. ट्रक के भारी वजन से कार पूरी तरह दब गई. हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौक़े पर पहुंची. स्थानीय लोग, पुलिस और दमकल विभाग की टीम ने काफी मशक्कत करने के बाद वैन में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला. कार सवार दो लोगों को मामूली चोट आई हैं. हादसे के बाद लंबा जाम लग गया. जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा.
घटना खुर्जा नगर क्षेत्र के झमका फ्लाईओवर के पास मंगलवार को पहासू मार्ग पर हुई. जानकारी के अनुसार, छतारी थाना क्षेत्र के गांव चौहानपुर निवासी गौरव पुत्र सोनपाल अपनी इको कार से खुर्जा में मार्केटिंग के लिए जा रहे थे. कार में उनके साथ गांव के मुखिया, राजकुमार और बंटी भी सवार थे. झमका फ्लाईओवर के पास पहासू मार्ग पर सामने से आ रहा गन्ने से लदा ट्रक अचानक अनियंत्रित हो गया और सीधे कार के ऊपर पलट गया.
चीख-पुकार मच गई. स्थानीय लोग तुरंत मदद के लिए दौड़े और कार में फंसे चालक गौरव व अन्य सवारियों को सकुशल बाहर निकाला. सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और राहत कार्य में जुट गई. क्रेन की मदद से ट्रक और सड़क पर बिखरे पड़े गन्ने को हटाया गया.
क्षेत्रीय निवासियों का कहना है कि ओवरलोड गन्ने के ट्रकों के कारण इस मार्ग पर आए दिन हादसे होते रहते हैं. उनका आरोप है कि प्रशासन की सख्ती के बावजूद ट्रक चालक नियमों की अनदेखी कर रहे हैं, जिससे आम जनता की जान को खतरा बना हुआ है.
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