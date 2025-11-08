ETV Bharat / state

किशनगढ़ में ओवरलोड ट्रेलर ने उखाड़ा टोल बूथ, बाहर भागा ऑपरेटर, देखिए वीडियो...

किशनगढ़ (अजमेर): पत्थरों से भरे बेकाबू ट्रेलर ने अरांई-किशनगढ़ मार्ग पर टोल बूथ को टक्कर मारकर तोड़ दिया. गनीमत रहा था कि बूथ पर बैठा ऑपरेटर समय रहते बाहर निकलने से बच गया. स्थानीय ग्रामीणों ने इस मार्ग पर ओवरलोड वाहन दौड़ने की शिकायत की है. साथ ही परिवहन और पुलिस प्रशासन पर ओवरलोड वाहनों के मालिकों से मिलीभगत का आरोप लगाया है.

अरांई-किशनगढ़ मार्ग स्थित टोल के मैनेजर बालूराम ने बताया कि शुक्रवार शाम हादसा तब हुआ, जब पत्थरों से लदा ओवरलोड ट्रेलर तेजी से टोल बूथ की ओर आया. चालक ने वाहन से नियंत्रण खो दिया. ट्रेलर बूथ से जा टकराया. टक्कर से टोल बूथ उखड़ गया. गनीमत रही कि जनहानि नहीं हुई. हादसे के वक्त बूथ का कर्मचारी अंदर बैठा हुआ था. उसे कुछ हल्की चोटें आई. प्राथमिक उपचार के बाद उसे छुट्टी दे दी गई. टोल मैनेजर ने किशनगढ़ थाना पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने ट्रेलर जब्त कर थाने में खड़ा करा दिया. पुलिस मामले की जांच कर रही है.