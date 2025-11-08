किशनगढ़ में ओवरलोड ट्रेलर ने उखाड़ा टोल बूथ, बाहर भागा ऑपरेटर, देखिए वीडियो...
गनीमत रहा था कि बूथ पर बैठा ऑपरेटर समय रहते बाहर निकलने से बच गया. हालांकि हल्की चोटें आई.
Published : November 8, 2025 at 9:47 AM IST
किशनगढ़ (अजमेर): पत्थरों से भरे बेकाबू ट्रेलर ने अरांई-किशनगढ़ मार्ग पर टोल बूथ को टक्कर मारकर तोड़ दिया. गनीमत रहा था कि बूथ पर बैठा ऑपरेटर समय रहते बाहर निकलने से बच गया. स्थानीय ग्रामीणों ने इस मार्ग पर ओवरलोड वाहन दौड़ने की शिकायत की है. साथ ही परिवहन और पुलिस प्रशासन पर ओवरलोड वाहनों के मालिकों से मिलीभगत का आरोप लगाया है.
अरांई-किशनगढ़ मार्ग स्थित टोल के मैनेजर बालूराम ने बताया कि शुक्रवार शाम हादसा तब हुआ, जब पत्थरों से लदा ओवरलोड ट्रेलर तेजी से टोल बूथ की ओर आया. चालक ने वाहन से नियंत्रण खो दिया. ट्रेलर बूथ से जा टकराया. टक्कर से टोल बूथ उखड़ गया. गनीमत रही कि जनहानि नहीं हुई. हादसे के वक्त बूथ का कर्मचारी अंदर बैठा हुआ था. उसे कुछ हल्की चोटें आई. प्राथमिक उपचार के बाद उसे छुट्टी दे दी गई. टोल मैनेजर ने किशनगढ़ थाना पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने ट्रेलर जब्त कर थाने में खड़ा करा दिया. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
पढ़ें: टोल प्लाजा पर कार को ट्रेलर ने मारी टक्कर, एक की मौत, 5 घायल
इधर, स्थानीय ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि पुलिस और परिवहन विभाग की सांठगांठ से ओवरलोड वाहन गुजरते हैं. इस क्षेत्र में पांच थाने लगते हैं, लेकिन ओवरलोड वाहनों को कोई नहीं रोकता.
बड़े खतरे का अंदेशा: ग्रामीणों ने टोल बूथ को टक्कर मारने की घटना पर रोष जताया. लोगों ने बताया कि स्टेट हाईवे पर पत्थर भरे ओवरलोड ट्रेलर पहले भी कई बार पलट चुके हैं. हर बार जनहानि टल गई. पत्थरों के भारी ब्लॉक किसी वाहन पर गिर जाएं तो उसे चकनाचूर कर सकते हैं. ओवरलोड वाहनों से बड़ी जनहानि का अंदेशा हरदम रहता है. ग्रामीणों ने परिवहन विभाग और पुलिस विभाग से ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई की मांग की.