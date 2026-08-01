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नियम ताक पर रख अलवर में दौड़ रहे ओवरलोड स्कूल वाहन, मासूमों की जान दांव पर, 80 वाहन किए सीज

अभियान के दौरान शनिवार को 48 बच्चों की क्षमता वाली एक स्कूल बस में 60 से अधिक बच्चों को ले जाते पकड़ा गया.

Action against 'Bal Vahini' vehicles
बाल वाहिनियों के खिलाफ कार्रवाई (ETV Bharat Alwar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 1, 2026 at 6:53 PM IST

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अलवर: जिले में स्कूली बच्चों की सुरक्षा भगवान भरोसे है. नियमों को ताक पर रखकर क्षमता से कई गुना अधिक बच्चों को स्कूल वाहनों में ठूंस-ठूंसकर बैठाया जा रहा है. बिना फिटनेस, बिना परमिट और कई मामलों में बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चालक मासूमों की जिंदगी को रोज जोखिम में डाल रहे हैं. हर बड़ी दुर्घटना के बाद प्रशासन अवैध स्कूल वाहनों के खिलाफ अभियान तो चलाता है, लेकिन कुछ दिनों बाद कार्रवाई फिर कागजों तक सिमटकर रह जाती है. करीब चार दिन पहले जिले के रेणी क्षेत्र में एक स्कूली वाहन की दुर्घटना में 5 वर्षीय मासूम की मौत के बाद जिला प्रशासन एक बार फिर हरकत में आया. इसके बाद परिवहन, पुलिस और शिक्षा विभाग ने संयुक्त अभियान शुरू किया. कार्रवाई में ही कई चौंकाने वाली अनियमितताएं सामने आईं. कई स्कूल बसें, बाल वाहिनियां और ऑटो बिना फिटनेस, बिना परमिट तथा आवश्यक दस्तावेजों के सड़कों पर दौड़ते मिले. कई चालक ऐसे भी मिले, जिनके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस तक नहीं था.

शपथ पत्र लेकर छोड़ रहे बाल वाहनियां: अलवर एडीएम सिटी अंबालाल मीणा ने बताया कि अलवर जिला कलेक्टर के निर्देश पर जिले में संचालित बाल वाहिनियों के खिलाफ विशेष अभियान शुरू किया गया है. इस अभियान के अंतर्गत परिवहन, पुलिस और शिक्षा विभाग समन्वय बैठाकर जिले में संचालित अवैध बाल वाहिनियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत अब तक नियमों की पालना नहीं करने वाले 80 स्कूल वाहनों का चालान कर 16 बाल वाहिनियों को सीज किया है. उन्होंने बताया कि सीज किए गए स्कूल वाहनों को परिवहन विभाग स्कूल संचालक की ओर से बाल वाहिनी नियमों की पालना करने का शपथ पत्र लेकर ही छोड़ रहे हैं.

कार्रवाई पर क्या बोले जिम्मेदार, देखें वीडियो (ETV Bharat Alwar)

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इस तरह कर रहे थे स्कूल वाहन नियमों का उल्लंघन: एडीएम सिटी अंबालाल मीणा ने बताया कि अलवर जिले में नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूली वाहन व बाल वाहिनियों पर कार्रवाई की गई. इसमें बिना लाइसेंस के वाहन चलाने वाले चालक, बिना बीमित वाहन, बिना सीट बेल्ट वाहन चलाने, वाहन में क्षमता से अधिक सवारी ले जाने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने बताया कि 10 साल से ज्यादा पुराने वाहन (बिना फिटनेस) चलाने पर वाहन जब्ती की कार्रवाई की जा रही है.

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'ग्रामीण क्षेत्रों में कार्रवाई की जरूरत': अंबालाल मीणा ने बताया कि जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में भी बाल वाहिनियों के खिलाफ अभियान चलाने की जरूरत है. ग्रामीण क्षेत्रों में लोग स्कूलों में प्राइवेट व्हीकल से बच्चों को लाने–ले जाने के काम में लेते हैं. ऐसे में दुर्घटना की आशंका रहती है. ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध स्कूल वाहनों के खिलाफ शिकायत पहले से भी मिल रही है. उन्होंने बताया कि जिले में चल रहे इस अभियान का विस्तार कर ग्रामीण क्षेत्रों में भी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि प्रशासनिक कार्रवाई के साथ ही बच्चों के अभिभावकों को भी जागरूक होने की आवश्यकता है. यदि किसी स्कूल की ओर से अनिफट स्कूल वाहन का संचालन कराया जा रहा है, तो उस स्कूल संचालक के खिलाफ शिकायत दी जानी चाहिए.

Team taking action against illegal school transport vehicles
अवैध बाल वाहिनियों पर कार्रवाई करती टीम (ETV Bharat Alwar)

'अनफिट वाहनों की स्कूल प्रबंधन करे जांच': मीणा ने बताया कि जिले में संचालित स्कूलों के प्रबंधन को भी यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि वह अपने स्कूल के अधीन चलने वाले वाहनों की जांच करें. यदि कोई अनफिट वाहन है, तो उनकी जगह दूसरे वैध वाहनों का उपयोग करें. स्कूल प्रबंधन भी वाहनों से संबंधित डाटा का रिकॉर्ड रखें, जिसकी जांच जिला प्रशासन द्वारा की जाएगी. अभियान के दौरान शनिवार को 48 बच्चों की क्षमता वाली एक स्कूल बस में 60 से अधिक बच्चों को ले जाते पकड़ा गया. आरटीओ रविंद्र जोशी ने बताया कि बाल वाहिनियों के खिलाफ शिकायत मिलने पर समय-समय पर भी कार्रवाई की जाती है.

पढ़ें: नियमों को ताक में रख सड़कों पर दौड़ रही सैंकड़ों बाल वाहिनियां, 450 की आरसी निरस्त

परिवहन विभाग के आंकड़ों में 767 स्कूल वाहिनी: परिवहन विभाग के आंकड़ों पर गौर करें, तो जिले में स्कूली बच्चों के लिए करीब 767 वाहन संचालित किए जा रहे हैं. वहीं सड़कों पर इससे कई गुना अधिक स्कूल वाहन बच्चों दिखाई पड़ते हैं. इनमें प्राइवेट बस, मिनी बस, टेम्पो, आटो, वैन सहित अन्य वाहन शामिल हैं. ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे वाहनों की संख्या ज्यादा दिखाई पड़ती है. इन निजी वाहनों में बच्चों को क्षमता से अधिक भरकर लाने ले जाने का कार्य किया जा रहा है, जिससे दुर्घटनाओं की आशंका रहती है. वहीं शिक्षा विभाग के अनुसार अलवर जिले में 322 स्कूल संचालित हैं.

यह है बाल वाहिनियों के लिए नियम: परिवहन विभाग के इंस्पेक्टर अमित कुमार ने बताया कि बाल वाहिनियों के लिए 14 साल से पुरानी गाड़ियों का संचालन पूरी तरह प्रतिबंधित है. वहीं स्कूल वाहन पीले रंग का होना चाहिए. वाहनों पर स्कूल बस कैब व ऑन स्कूल ड्यूटी लिखा होना जरूरी है. उन्होंने बताया कि स्कूल वाहन में सुरक्षा उपकरण, फर्स्ट एड बॉक्स, अग्निशमन यंत्र और आपातकालीन खिड़की होना जरूरी है. बस में 2 और कैब में 1 योग्य महिला अटेंडेंट होना अनिवार्य है. साथ ही स्कूल वाहन चालक के पास 5 साल पुराना ड्राइविंग अनुभव, खाकी वर्दी और पुलिस वेरिफिकेशन होना जरूरी है.

दुर्घटनाओं में स्कूली बच्चों को गंवानी पड़ी जान: प्रशासन की ओर से अवैध स्कूल वाहनों के खिलाफ अभियान की शुरुआत करने के पीछे प्रमुख कारण जिले में लगातार होती दुर्घटना है. गत 28 जुलाई को रैणी थाना क्षेत्र में एक अनिफट टेम्पो में क्षमता से ज्यादा 15 से ज्यादा बच्चे बैठे थे. इस दौरान टेम्पो के अनियंत्रित होने से बच्चा गिर गया और उसी टेम्पो का टायर बच्चे के सिर पर चढ़ने से उसकी मौत हो गई. वहीं गत 2 मई को अलवर शहर में स्कीम नं. 10 में ई–रिक्शा पलटने से एक बच्ची की मौत हो गई. गत 28 अप्रेल को राजगढ़ क्षेत्र में एक बाल वाहिनी के पलटने से 11 बच्चे घायल हो गए. इसके अलावा गत 27 अप्रेल को खेरली क्षेत्र में एक बाल वाहिनी में अचानक धुंआ उठने लगा. इस वाहन में 15 बच्चे बैठे थे. अचानक धुंआ उठने से बड़ी दुर्घटना की आशंका थी. इसके पूर्व में टहला व रामगढ़ क्षेत्र में स्कूल वाहन से उतरने के बाद उन्हीं वाहनों की चपेट में आने से कुछ बच्चों की मौत हो गई.

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