नो एंट्री में घुसा ओवरलोड हाइवा, नगर निगम कर्मचारी की दर्दनाक मौत
कटनी के माधवनगर क्षेत्र में ह्रदय विदारक घटना, परिजनों ने शव रखकर किया चक्काजाम
कटनी: माधवनगर थाना क्षेत्र के नो एंट्री एरिया में घुसे एक ओवरलोड हाइवा ने नगर निगम में सफाई कर्मचारी को कुचल दिया. शांति नगर क्षेत्र में हुए इस भयानक हादसे में निगम कर्मचारी की मौके पर ही मौत हो गई. हाइवा कैल्डरीज इंडिया रिफ्रैक्टरीज लिमिटेड फैक्ट्री की ओर जा रहा था. इसी दौरान डंफर ने सफाई कार्य में लगे कर्मचारी भैया लाल को जोरदार टक्कर मार दी.
परिजनों ने शव रखकर किया चक्काजाम
हादसा इतना भीषण था कि कर्मचारी की मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद देखते ही देखते लोगों का हुजूम लग गया और मौके पर पहुंचे परिजनों के साथ राहगीरों ने सड़क पर शव रखकर चक्का जाम कर दिया. काफी देर तक चले हंगामा के दौरान परिजनों की मांग थी कि आरोपी को तत्काल अरेस्ट कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए साथ ही मुआवजे की राशि भी दिखाई जाए.
नो एंट्री जोन में कैसे घुसा डंपर
सूचना पर पहुंची पुलिस ने 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद समझा बुझाकर भीड़ को अलग कराया और परिजनों को आश्वस्त किया तब जाकर मामला शांत हुआ. भीड़ के मन में यही सवाल था कि नो एंट्री होने के बावजूद भी ट्रक शहर की और कैसे अंदर आ गया. जबकि जगह-जगह पर ट्रैफिक पुलिस निगरानी के लिए खड़ी रहती है.
चालक की तलाश में जुटी पुलिस
कटनी एसपी अभिनय विश्वकर्मा ने बताया, '' हादसे के बाद गुस्साए परिजनों और स्थानीय लोगों ने सड़क पर शव रखकर चक्का जाम कर दिया और आरोपी वाहन चालक पर कार्रवाई की मांग की. सूचना मिलते ही माधवनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की. फिलहाल पुलिस ने हाइवा को जब्त कर लिया है और चालक की तलाश में जुट गई है.
पुलिस के मुताबिक इस बात की जानकारी भी जुटाई जा रही है कि डंपर नो एंट्री जोन में कैसे घुस गया. डंपर को शासन से कोई विशेष अनुमति थी या नहीं इसकी भी जांच की जा रही है.