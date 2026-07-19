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बिहार में 35-40 लोग सवार नाव पलटी..देखें LIVE VIDEO

सीतामढ़ी: बिहार के सीतामढ़ी में नाव पलटने की घटना सामने आयी है. रुन्नीसैदपुर प्रखंड स्थित बागमती नदी के खड़का घाट पर रविवार को एक बड़ा नाव हादसा टल गया. क्षमता से अधिक करीब 35 से 40 यात्रियों को लेकर नदी पार कर रही एक नाव बीच धारा में अचानक असंतुलित होकर पलट गई. नाव पलटते ही यात्रियों में चीख-पुकार मच गई और घाट पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

ग्रामीणों की बहादुरी से बची कई जिंदगियां: हादसे के तुरंत बाद घाट पर मौजूद स्थानीय युवकों और ग्रामीणों ने बिना समय गंवाए नदी में छलांग लगा दी. कई लोग तैरकर किनारे पहुंचे, जबकि तैरना न जानने वाले यात्रियों को ग्रामीणों ने सुरक्षित बाहर निकाला. राहत की बात यह रही कि स्थानीय लोगों की तत्परता और सूझबूझ के कारण इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ.

रोजाना हजारों लोगों का सहारा है खड़का घाट: खड़का घाट बागमती नदी के दोनों किनारों के गांवों को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग है. पुल नहीं होने की वजह से बड़ी संख्या में ग्रामीण, किसान, छात्र और व्यापारी प्रतिदिन नाव से आवागमन करते हैं. पर्याप्त संख्या में बड़ी और सुरक्षित नावें उपलब्ध न होने के कारण नाविक अधिक कमाई के चक्कर में अक्सर ओवरलोडिंग करते हैं.