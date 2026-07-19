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बिहार में 35-40 लोग सवार नाव पलटी..देखें LIVE VIDEO

सीतामढ़ी में 35-40 लोग सवार नाव नदी में पलट गयी. लोगों ने तैरकर किसी तरह अपनी जान बचायी.

boat capsized in sitamarhi
सीतामढ़ी में नाव हादसा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 19, 2026 at 1:20 PM IST

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सीतामढ़ी: बिहार के सीतामढ़ी में नाव पलटने की घटना सामने आयी है. रुन्नीसैदपुर प्रखंड स्थित बागमती नदी के खड़का घाट पर रविवार को एक बड़ा नाव हादसा टल गया. क्षमता से अधिक करीब 35 से 40 यात्रियों को लेकर नदी पार कर रही एक नाव बीच धारा में अचानक असंतुलित होकर पलट गई. नाव पलटते ही यात्रियों में चीख-पुकार मच गई और घाट पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

ग्रामीणों की बहादुरी से बची कई जिंदगियां: हादसे के तुरंत बाद घाट पर मौजूद स्थानीय युवकों और ग्रामीणों ने बिना समय गंवाए नदी में छलांग लगा दी. कई लोग तैरकर किनारे पहुंचे, जबकि तैरना न जानने वाले यात्रियों को ग्रामीणों ने सुरक्षित बाहर निकाला. राहत की बात यह रही कि स्थानीय लोगों की तत्परता और सूझबूझ के कारण इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ.

रोजाना हजारों लोगों का सहारा है खड़का घाट: खड़का घाट बागमती नदी के दोनों किनारों के गांवों को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग है. पुल नहीं होने की वजह से बड़ी संख्या में ग्रामीण, किसान, छात्र और व्यापारी प्रतिदिन नाव से आवागमन करते हैं. पर्याप्त संख्या में बड़ी और सुरक्षित नावें उपलब्ध न होने के कारण नाविक अधिक कमाई के चक्कर में अक्सर ओवरलोडिंग करते हैं.

नाव हादसा का वीडियो (ETV Bharat)

सुरक्षा व्यवस्था पर पहले भी उठे हैं सवाल: स्थानीय लोगों का कहना है कि खड़का घाट पर सुरक्षा मानकों की अनदेखी को लेकर कई बार प्रशासन का ध्यान आकर्षित कराया गया है. इसके बावजूद नावों पर न तो यात्रियों की संख्या की नियमित निगरानी होती है और न ही कोई सुरक्षा उपकरण रहते हैं. समय रहते व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ, तो भविष्य में बड़ा हादसा हो सकता है.

सुरक्षित नाव और सख्ती बरतने की मांग: इस हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने प्रशासन से सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है. उनका कहना है कि खड़का घाट पर बड़ी क्षमता वाली सुरक्षित नावें चलाई जाएं. साथ ही, ओवरलोडिंग करने वाले चालकों पर सख्त कार्रवाई हो और सभी नावों पर लाइफ जैकेट तथा लाइफ बॉय जैसे आपातकालीन सुरक्षा संसाधन अनिवार्य किए जाएं.

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