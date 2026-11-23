फाइलेरिया की पीड़ा और सामजिक उपेक्षा को दी मात, अब दूसरों के लिए बने मिसाल
63 वर्षीय महेंद्र प्रताप सिंह का संकल्प. फाइलेरिया की जो पीड़ा उन्होंने झेली, वह कभी किसी और के हिस्से न आए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 23, 2026 at 4:52 PM IST
कानपुर: कभी फाइलेरिया के कारण सामाजिक उपेक्षा, भेदभाव और असहनीय शारीरिक पीड़ा झेलने वाले 63 वर्षीय महेंद्र प्रताप सिंह मौजूदा समय में उसी समाज में बदलाव की मिसाल बन चुके हैं. जिस बीमारी ने कभी उनके आत्मविश्वास और जीवन की गति को प्रभावित किया, उसी के खिलाफ लड़ाई में वह दूसरों के लिए प्रेरणा बन रहे हैं.
उनका संकल्प है जिस पीड़ा और सामाजिक तिरस्कार से उन्हें गुजरना पड़ा, उसका सामना किसी दूसरे व्यक्ति को न करना पड़े. इसी संकल्प के साथ महेंद्र प्रताप सिंह 19 नवंबर से सात दिसंबर तक चल रहे सामूहिक दवा सेवन (एमडीए) अभियान में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं.
शहर के चौबेपुर में जागरूकता बैठकों के आयोजन तथा सीएचओ और एएनएम के प्रशिक्षण में उन्होंने सहयोग किया. बिधनू में नोडल शिक्षकों, सीएचओ और एएनएम के प्रशिक्षण में भी उनकी अहम भागीदारी रही. इन दिनों वह लोगों को फाइलेरिया से बचाव, स्वयं देखभाल और फाइलेरिया रोधी दवाओं के सेवन के लिए प्रेरित कर रहे हैं.
1996 में बुखार आने के बाद बीमारी का पता चला, 30 सालों से फाइलेरिया से जूझ रहे: कल्याणपुर के गंगागंज, पनकी निवासी महेंद्र पिछले 30 सालों से फाइलेरिया से जूझ रहे हैं. साल 1996 में बुखार आने के बाद उन्हें इस बीमारी का पता चला. शुरुआत में दाएं पैर में हल्की सूजन थी, जो धीरे-धीरे गंभीर होती गई.
स्थिति यहां तक पहुंच गई उन्हें करीब एक साल तक बिस्तर पर रहना पड़ा. बीमारी की शारीरिक तकलीफ के साथ उन्हें मानसिक पीड़ा और सामाजिक भेदभाव का भी सामना करना पड़ा. वह बताते हैं बीमारी का पता चलने के बाद उन्हें न तो उचित काउंसलिंग मिली और न ही कोई विशेष नैदानिक सहयोग.
महेंद्र बताते हैं, “लोगों ने कभी मेरे सामने कुछ नहीं कहा, लेकिन अपने व्यवहार से बहुत कुछ जता दिया. पंचायत की बैठकों में मैं बैठता तो लोग धीरे से अपनी कुर्सियां दूर कर लेते. कुछ लोगों का कहना था मुझे समारोहों में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मैं अपशकुन हूं. इस व्यवहार ने मुझे अपने ही समुदाय से अलग-थलग महसूस कराया.”
बीमारी ने उनके पारिवारिक और आर्थिक जीवन को भी गहराई से प्रभावित किया. बच्चों को बेहतर शिक्षा देने का उनका सपना आर्थिक संघर्ष के कारण अधूरा रह गया. वह कहते हैं, “मेरा सपना था अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाऊं, लेकिन आर्थिक संघर्ष के कारण ऐसा नहीं कर पाया, पर इसका अफसोस है. हम आर्थिक रूप से कमजोर परिवार नहीं थे, लेकिन बीमारी ने हमें आर्थिक तंगी में धकेल दिया.”
पीड़ा से निकला संकल्प, 2022 में बदली जिंदगी: महेंद्र के जीवन में निर्णायक बदलाव साल 2022 में आया, जब वह रोगी हितधारक मंच (पीएसपी) से जुड़े. इस मंच ने उन्हें बीमारी के प्रबंधन, स्वयं देखभाल और अपने अधिकारों को समझने का अवसर दिया. सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि उन्हें यह एहसास हुआ कि वह अकेले नहीं हैं और बीमारी के बावजूद सम्मानजनक एवं सक्रिय जीवन जी सकते हैं.
वह कहते हैं, “पीएसपी से जुड़ते ही मेरी जिंदगी बदलने लगी. मैंने सही तरीके से स्वयं की देखभाल शुरू की और अपने भीतर के डर को पीछे छोड़ना सीखा. इस मंच ने मुझे एहसास कराया कि मैं अकेला नहीं हूं, जो चीज कभी मेरी कमजोरी थी, वही आज मेरी ताकत बन गई है. अब मैं केवल अपनी समस्या बताने वाला व्यक्ति नहीं, बल्कि उसका समाधान खोजने और दूसरों को रास्ता दिखाने वाला चेहरा हूं.”
अब दूसरों को बीमारी और भेदभाव से बचाना बना जीवन का उद्देश्य: स्वयं देखभाल से मिले आत्मविश्वास ने महेंद्र को अपने जैसे दूसरे फाइलेरिया प्रभावित लोगों के लिए काम करने की प्रेरणा दी. अब वह गांवों और समुदायों में जाकर एएनएम, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, ग्राम प्रधानों और कोटेदारों से संवाद करते हैं.
लोगों को बीमारी के लक्षणों, बचाव, नियमित स्वयं देखभाल और सामूहिक दवा सेवन के महत्व के बारे में बताते हैं.
महेंद्र का संदेश स्पष्ट है, “सरकार फाइलेरिया से बचाव के लिए निशुल्क दवाएं उपलब्ध करा रही है. लोगों को इन दवाओं का सेवन जरूर करना चाहिए. किसी भ्रम या डर के कारण दवा लेने से मना न करें. अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी समझें.”
स्वास्थ्य विभाग ने भी सराहा योगदान: नोडल अधिकारी डा.राजेश्वर सिंह ने कहा महेंद्र प्रताप सिंह जैसे सक्रिय फाइलेरिया योद्धाओं की भागीदारी अभियान को जन-आंदोलन बनाने में महत्वपूर्ण है. अपने जीवन के अनुभव साझा कर वह न केवल दूसरे प्रभावित लोगों का आत्मविश्वास बढ़ा रहे हैं, बल्कि समुदाय में फैली भ्रांतियों और सामाजिक भेदभाव को दूर करने में भी योगदान दे रहे हैं.
जिला मलेरिया अधिकारी ए.के. सिंह ने बताया रोगी हितधारक मंच के माध्यम से फाइलेरिया प्रभावित लोगों को अपनी बात रखने, बीमारी के बेहतर प्रबंधन और उन्मूलन के प्रयासों में सक्रिय भागीदारी का अवसर मिल रहा है. महेंद्र जैसे लोगों का सहयोग समुदाय में विश्वास पैदा करने और एमडीए अभियान के तहत दवा सेवन के लिए लोगों को प्रेरित करने में बेहद महत्वपूर्ण है.