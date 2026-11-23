ETV Bharat / state

फाइलेरिया की पीड़ा और सामजिक उपेक्षा को दी मात, अब दूसरों के लिए बने मिसाल

फाइलेरिया पर जीत हासिल करने वाले महेन्द्र प्रताप अपनी जानकारी साझा करते हुए. ( मीडिया सेल, कानपुर जिला प्रशासन )

कानपुर: कभी फाइलेरिया के कारण सामाजिक उपेक्षा, भेदभाव और असहनीय शारीरिक पीड़ा झेलने वाले 63 वर्षीय महेंद्र प्रताप सिंह मौजूदा समय में उसी समाज में बदलाव की मिसाल बन चुके हैं. जिस बीमारी ने कभी उनके आत्मविश्वास और जीवन की गति को प्रभावित किया, उसी के खिलाफ लड़ाई में वह दूसरों के लिए प्रेरणा बन रहे हैं.

उनका संकल्प है जिस पीड़ा और सामाजिक तिरस्कार से उन्हें गुजरना पड़ा, उसका सामना किसी दूसरे व्यक्ति को न करना पड़े. इसी संकल्प के साथ महेंद्र प्रताप सिंह 19 नवंबर से सात दिसंबर तक चल रहे सामूहिक दवा सेवन (एमडीए) अभियान में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं.

शहर के चौबेपुर में जागरूकता बैठकों के आयोजन तथा सीएचओ और एएनएम के प्रशिक्षण में उन्होंने सहयोग किया. बिधनू में नोडल शिक्षकों, सीएचओ और एएनएम के प्रशिक्षण में भी उनकी अहम भागीदारी रही. इन दिनों वह लोगों को फाइलेरिया से बचाव, स्वयं देखभाल और फाइलेरिया रोधी दवाओं के सेवन के लिए प्रेरित कर रहे हैं. फाइलेरिया पर जीत हासिल करने वाले महेन्द्र प्रताप अपनी जानकारी साझा करते हुए. (मीडिया सेल, कानपुर जिला प्रशासन) 1996 में बुखार आने के बाद बीमारी का पता चला, 30 सालों से फाइलेरिया से जूझ रहे: कल्याणपुर के गंगागंज, पनकी निवासी महेंद्र पिछले 30 सालों से फाइलेरिया से जूझ रहे हैं. साल 1996 में बुखार आने के बाद उन्हें इस बीमारी का पता चला. शुरुआत में दाएं पैर में हल्की सूजन थी, जो धीरे-धीरे गंभीर होती गई. स्थिति यहां तक पहुंच गई उन्हें करीब एक साल तक बिस्तर पर रहना पड़ा. बीमारी की शारीरिक तकलीफ के साथ उन्हें मानसिक पीड़ा और सामाजिक भेदभाव का भी सामना करना पड़ा. वह बताते हैं बीमारी का पता चलने के बाद उन्हें न तो उचित काउंसलिंग मिली और न ही कोई विशेष नैदानिक सहयोग. महेंद्र बताते हैं, “लोगों ने कभी मेरे सामने कुछ नहीं कहा, लेकिन अपने व्यवहार से बहुत कुछ जता दिया. पंचायत की बैठकों में मैं बैठता तो लोग धीरे से अपनी कुर्सियां दूर कर लेते. कुछ लोगों का कहना था मुझे समारोहों में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मैं अपशकुन हूं. इस व्यवहार ने मुझे अपने ही समुदाय से अलग-थलग महसूस कराया.” बीमारी ने उनके पारिवारिक और आर्थिक जीवन को भी गहराई से प्रभावित किया. बच्चों को बेहतर शिक्षा देने का उनका सपना आर्थिक संघर्ष के कारण अधूरा रह गया. वह कहते हैं, “मेरा सपना था अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाऊं, लेकिन आर्थिक संघर्ष के कारण ऐसा नहीं कर पाया, पर इसका अफसोस है. हम आर्थिक रूप से कमजोर परिवार नहीं थे, लेकिन बीमारी ने हमें आर्थिक तंगी में धकेल दिया.”