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रेल यूनियन की वार्षिक सभा में उठेगा खाली पदों को भरने का मुद्दा; पदाधिकारी बोले-2 लाख से ज्यादा वैकेंसी

रेल यूनियन की वार्षिक सभा में उठेगा खाली पदों को भरने का मुद्दा. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के केंद्रीय महामंत्री शिव गोपाल मिश्र ने चारबाग स्थित एनआरएमयू के कार्यालय में आयोजित महिला संगोष्ठी को संबोधित किया. उन्होंनें कहा कि भारतीय रेलवे में संरक्षा कोटि के तकरीबन दो लाख पद खाली हैं. ट्रेनों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है. इसके चलते ट्रैक मेंटेनर सहित ग्रुप डी के रेलकर्मियों का शोषण हो रहा है. साथ ही ट्रेनों की सुरक्षा भी दांव पर है.

उन्होंने कहा कि ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन विजयवाड़ा में 02-03 दिसंबर को आयोजित होने वाली 102वीं सामान्य वार्षिक सभा में इन रिक्त पदों को जल्द भरने की मांग उठेगी. केंद्रीय महामंत्री शिव गोपाल मिश्र ने एनआरएमयू के कार्यालय में आयोजित महिला संगोष्ठी को संबोधित किया.