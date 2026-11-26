रेल यूनियन की वार्षिक सभा में उठेगा खाली पदों को भरने का मुद्दा; पदाधिकारी बोले-2 लाख से ज्यादा वैकेंसी
ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन विजयवाड़ा में 02-03 दिसंबर को वार्षक सभा का आयोजन करने जा रहा है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 26, 2026 at 6:55 AM IST
लखनऊ: ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के केंद्रीय महामंत्री शिव गोपाल मिश्र ने चारबाग स्थित एनआरएमयू के कार्यालय में आयोजित महिला संगोष्ठी को संबोधित किया. उन्होंनें कहा कि भारतीय रेलवे में संरक्षा कोटि के तकरीबन दो लाख पद खाली हैं. ट्रेनों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है. इसके चलते ट्रैक मेंटेनर सहित ग्रुप डी के रेलकर्मियों का शोषण हो रहा है. साथ ही ट्रेनों की सुरक्षा भी दांव पर है.
उन्होंने कहा कि ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन विजयवाड़ा में 02-03 दिसंबर को आयोजित होने वाली 102वीं सामान्य वार्षिक सभा में इन रिक्त पदों को जल्द भरने की मांग उठेगी. केंद्रीय महामंत्री शिव गोपाल मिश्र ने एनआरएमयू के कार्यालय में आयोजित महिला संगोष्ठी को संबोधित किया.
उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि सभा का प्रमुख मुद्दा आउटसोर्सिंग होगा. केंद्रीय महामंत्री शिव गोपाल मिश्र ने कहा कि प्वाइंट्स मैन और ट्रैकमैन जैसे पदों को आउटसोर्सिंग से भरने की तैयारी की जा रही है.
इसमें भी नियमित रूप से तैनात रेलकर्मियों से 12 घंटे और आउटसोर्सिंग पर तैनात कर्मियों से आठ घंटे ड्यूटी लेने की बात हो रही है. यह गंभीर मुद्दा है. सिर्फ कर्मियों की संख्या कम नहीं होगी, बल्कि सुरक्षा इससे बड़ा मुद्दा है.
आउटसोर्सिंग वालों को 15 दिन की ट्रेनिंग देकर तकनीशियन बना देंगे, जबकि इसके लिए दो साल का प्रशिक्षण अनिवार्य है. वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी अरिमा भट्नागर ने उन सभी महिला ट्रैक मेंटेनर को बधाई दी जिनका कोटि परिवर्तन हुआ है.
इस अवसर पर एआइआरएफ की महिला विंग की अध्यक्ष प्रवीणा सिंह, एनआरएमयू के मंडल मंत्री विभूति मिश्रा, अध्यक्ष सुधीर तिवारी, सहायक महामंत्री प्रीति सिंह, संयोजिका बबिता शाही मौजूद रहीं.
मांगों को लेकर किया प्रदर्शन: लोको वर्कशाप में रेल कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर बुधवार को प्रदर्शन हुआ. पदाधिकारी जगदंबा तिवारी, प्रवीण तिवारी, बृजेश वर्मा और अनिल पाल ने कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना बहाल करने, रिक्त पदों को शीघ्र भरने, आठवें वेतन आयोग की रिपोर्ट शीघ्र प्रकाशित करने, महंगाई भत्ते की फ्रीज की गई तीन किस्तों का भुगतान करने और ठेकेदारी प्रथा पर रोक लगाने की मांग की.
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