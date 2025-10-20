ETV Bharat / state

हरियाणा सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विस के दो दर्जन से अधिक अधिकारियों का हुआ तबादला, नौ की जिला एवं सत्र न्यायाधीश पद पर पदोन्नति

पंचकूला: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सोमवार को हरियाणा सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विस के दो दर्जन से अधिक अधिकारियों के एकसाथ तबादला और नियुक्ति आदेश जारी किए. कुल 27 अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को नई जगहों पर पदस्थ किया गया है. इनमें से नौ अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर पदोन्नत किया गया है.

पदोन्नति के आदेश जारी: फरीदाबाद से अनिल कुमार बिश्नोई को जिला एवं सत्र न्यायाधीश औद्योगिक न्यायाधिकरण-कम-लेबर कोर्ट-I पर पदस्थ किया गया, जबकि सीबीआई कोर्ट चंडीगढ़ से अलका मलिक को वापस बुलाकर हिसार में जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति दी गई है. जगजीत सिंह को जगाधरी से सोनीपत, अजय पराशर को भिवानी से कैथल में जिला एवं सत्र न्यायाधीश पद पर भेजा गया है. जगदीप सिंह को गुरुग्राम से पंचकूला भेजा गया, जहां वे हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव के रूप में कार्यभार संभालेंगे. करनाल से डॉ. गगनदीप कौर सिंह को परिवार न्यायालय की प्रधान न्यायाधीश के पद पर पदोन्नत किया गया. जबकि डॉ. सुशील कुमार गर्ग को नूंह में जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति दी गई.

इन्हें इन जिलों में दी नियुक्ति: हिसार की पूनम सुनेजा को जींद, रोहतक की राज गुप्ता को पलवल में जिला एवं सत्र न्यायाधीश नियुक्त किया गया. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीशों में झज्जर के सुधीर जीवन को फरीदाबाद भेजा गया. भावना जैन को कुरुक्षेत्र से चंडीगढ़ बुलाकर सीबीआई कोर्ट में नियुक्त किया गया.