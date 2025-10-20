हरियाणा सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विस के दो दर्जन से अधिक अधिकारियों का हुआ तबादला, नौ की जिला एवं सत्र न्यायाधीश पद पर पदोन्नति
हरियाणा सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विस के दो दर्जन से अधिक अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है.
Published : October 20, 2025 at 6:20 PM IST
पंचकूला: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सोमवार को हरियाणा सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विस के दो दर्जन से अधिक अधिकारियों के एकसाथ तबादला और नियुक्ति आदेश जारी किए. कुल 27 अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को नई जगहों पर पदस्थ किया गया है. इनमें से नौ अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर पदोन्नत किया गया है.
पदोन्नति के आदेश जारी: फरीदाबाद से अनिल कुमार बिश्नोई को जिला एवं सत्र न्यायाधीश औद्योगिक न्यायाधिकरण-कम-लेबर कोर्ट-I पर पदस्थ किया गया, जबकि सीबीआई कोर्ट चंडीगढ़ से अलका मलिक को वापस बुलाकर हिसार में जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति दी गई है. जगजीत सिंह को जगाधरी से सोनीपत, अजय पराशर को भिवानी से कैथल में जिला एवं सत्र न्यायाधीश पद पर भेजा गया है. जगदीप सिंह को गुरुग्राम से पंचकूला भेजा गया, जहां वे हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव के रूप में कार्यभार संभालेंगे. करनाल से डॉ. गगनदीप कौर सिंह को परिवार न्यायालय की प्रधान न्यायाधीश के पद पर पदोन्नत किया गया. जबकि डॉ. सुशील कुमार गर्ग को नूंह में जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति दी गई.
इन्हें इन जिलों में दी नियुक्ति: हिसार की पूनम सुनेजा को जींद, रोहतक की राज गुप्ता को पलवल में जिला एवं सत्र न्यायाधीश नियुक्त किया गया. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीशों में झज्जर के सुधीर जीवन को फरीदाबाद भेजा गया. भावना जैन को कुरुक्षेत्र से चंडीगढ़ बुलाकर सीबीआई कोर्ट में नियुक्त किया गया.
तीन जिलों में फास्ट ट्रैक अदालत स्थापित: सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार पंचकूला, फरीदाबाद और गुरुग्राम में पॉक्सो एक्ट के मामलों की सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित की गई हैं. इसके लिए संजय कुमार शर्मा, अभिषेक फुतेला, राजेश कुमार यादव और मनीष दुआ समेत कई अधिकारियों को नियुक्ति दी गई है.
सांसदों-विधायकों के मामले होंगे स्थानांतरित: हाईकोर्ट ने सभी अधिकारियों को तुरंत अपने मौजूदा पदों का कार्यभार छोड़कर नई नियुक्ति का कार्यभार संभालने के निर्देश दिए हैं. हालांकि, केवल मनीष दुआ का तबादला 3 नवंबर 2025 से प्रभावी होगा. जिन अधिकारियों के पास सांसदों या विधायकों से संबंधित मामले लंबित हैं, उन्हें उन सभी मामलों को तुरंत अन्य सक्षम अदालतों में स्थानांतरित करने के आदेश भी जारी किए गए हैं.