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पलामू में रोजगार मेला में 1198 युवाओं को मिली नौकरी, जॉब के नाम पर ठगी करने वालों को प्रशासन की चैतावनी

दरअसल, बुधवार को पलामू के मेदिनीनगर के टाउन हॉल में दंतोपंत ठेंगड़ी रोजगार मेले का आयोजन किया गया. रोजगार मेले का उदघाटन पलामू डीसी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने किया.

पलामू डीसी का बयान (ETV BHARAT)

रोजगार मेले में 1198 युवाओं को मिली नौकरी

रोजगार मेले में 23 कंपनियों ने भाग लिया था. रोजगार मेले के माध्यम से पलामू के 1198 युवाओं को नौकरी दी गई है. कई युवाओं को राज्य से बाहर नौकरी मिली है, जबकि कई युवाओं को पलामू जिला एवं झारखंड के दूसरे हिस्से में नौकरी मिली. इसी रोजगार मेले में संबोधित करते हुए डीसी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने कहा कि पलामू को आत्मनिर्भर बनाना है.

कंपनी पर अभ्यर्थियों से पैसों की मांगने का आरोप

इसी दौरान डीसी ने कहा कि पिछले बार के रोजगार मेले में बड़ी संख्या में युवाओं को नौकरी दी गई थी. रोजगार मिलने के बाद शिकायत पहुंची थी कि नौकरी देने वाले कंपनी के लोगों ने अभ्यर्थियों से पैसों की मांग की है. पैसे मिलने के बाद कंपनी के कर्मियों ने मोबाइल बंद कर लिया था. ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है और रोजगार मेले में भाग लेने वाली कंपनियों को चेतावनी भी दी जा रही है कि अभ्यर्थियों के साथ गलत करने वालों को जेल भेजा जाएगा. जिला प्रशासन ने सोच समझकर कंपनियों का चयन किया है.