पलामू में रोजगार मेला में 1198 युवाओं को मिली नौकरी, जॉब के नाम पर ठगी करने वालों को प्रशासन की चैतावनी
रोजगार मेला में नौकरी देने के नाम पर ठगी करने वालों के खिलाफ पलामू जिला प्रशासन ने कार्रवाई की तैयारी है. रिपोर्ट- नीरज कुमार.
Published : November 25, 2026 at 7:37 PM IST
पलामू: रोजगार मेला में नौकरी देने के नाम पर अभ्यर्थियों से ठगी करने वाले कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है. पलामू जिला प्रशासन ने रोजगार मेले में भाग लेने वाली कंपनियों के लिए चेतावनी भी जारी की है.
दरअसल, बुधवार को पलामू के मेदिनीनगर के टाउन हॉल में दंतोपंत ठेंगड़ी रोजगार मेले का आयोजन किया गया. रोजगार मेले का उदघाटन पलामू डीसी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने किया.
रोजगार मेले में 1198 युवाओं को मिली नौकरी
रोजगार मेले में 23 कंपनियों ने भाग लिया था. रोजगार मेले के माध्यम से पलामू के 1198 युवाओं को नौकरी दी गई है. कई युवाओं को राज्य से बाहर नौकरी मिली है, जबकि कई युवाओं को पलामू जिला एवं झारखंड के दूसरे हिस्से में नौकरी मिली. इसी रोजगार मेले में संबोधित करते हुए डीसी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने कहा कि पलामू को आत्मनिर्भर बनाना है.
कंपनी पर अभ्यर्थियों से पैसों की मांगने का आरोप
इसी दौरान डीसी ने कहा कि पिछले बार के रोजगार मेले में बड़ी संख्या में युवाओं को नौकरी दी गई थी. रोजगार मिलने के बाद शिकायत पहुंची थी कि नौकरी देने वाले कंपनी के लोगों ने अभ्यर्थियों से पैसों की मांग की है. पैसे मिलने के बाद कंपनी के कर्मियों ने मोबाइल बंद कर लिया था. ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है और रोजगार मेले में भाग लेने वाली कंपनियों को चेतावनी भी दी जा रही है कि अभ्यर्थियों के साथ गलत करने वालों को जेल भेजा जाएगा. जिला प्रशासन ने सोच समझकर कंपनियों का चयन किया है.
रोजगार मेले में युवाओं को रोजगार के अवसर
दरअसल, पलामू में 2026 में चार रोजगार मेलों का आयोजन किया जाना है. जिसमें से अब तक 3 रोजगार मेलों का आयोजन हुआ है. पलामू में रोजगार मेला के माध्यम से अब तक 2300 से अधिक युवाओं को रोजगार मिल चुका है. रोजगार मेला का आयोजन श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के द्वारा किया जा रहा है. हालांकि रोजगार मेला में बड़ी संख्या में युवाओं को नौकरी राज्य से बाहर मिल रही है. रोजगार मेले में युवाओं को 10000 से लेकर 30000 तक के वेतन वाली नौकरी मिल रही है.
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