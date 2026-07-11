1100 रुपये विधवा पेंशन निकालने बैंक पहुंची थी महिला, करोड़ों का बैलेंस देख बिगड़ी तबीयत
बैलेंस देखकर महिला की तबीयत बिगड़ी, बैंक कर्मचारियों ने कई बार खाते का बैलेंस चेक किया लेकिन स्क्रीन पर भारी-भरकम राशि हर बार प्रदर्शित हुई.
Published : July 11, 2026 at 7:35 PM IST
नवादा: बिहार के नवादा जिले में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. विधवा पेंशन की राशि निकालने के बाद एक महिला के बैंक खाते में अचानक 740 करोड़ रुपये से अधिक की राशि दिखाई देने लगी. इस अप्रत्याशित बैलेंस को देखकर महिला की तबीयत बिगड़ गई, जबकि बैंक कर्मचारी भी सकते में आ गए.
महिला के खाते में आए 740 करोड़: नवादा शहर के वार्ड नंबर-28 स्थित नीम टोला की रहने वाली रेखा देवी के साथ यह अजीबो-गरीब घटना घटी है. रेखा देवी, जो स्वर्गीय उदय नारायण पांडे की पत्नी हैं, बिहार पेंशन दिवस के अवसर पर अपने बैंक खाते से ₹1,100 की विधवा पेंशन राशि निकालने बैंक पहुंची थीं.
बैलेंस देख बिगड़ी तबीयत: राशि निकासी के बाद उन्होंने बैंक कर्मियों से अपने खाते में शेष राशि की जानकारी मांगी. जब बैंक कर्मचारी ने उनके खाते का बैलेंस चेक किया, तो स्क्रीन पर ₹740 करोड़ 68 लाख 72 हजार 895 रुपये की राशि दिखाई दी. यह देखकर पहले तो खुद महिला हैरान रह गईं, वहीं बैंक कर्मियों को भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ. वहीं बैंलेस देखकर महिली की तबीयत बिगड़ गई.
"मैं हार्ट की मरीज हूं. मैंने जीवन में कभी इतनी बड़ी रकम नहीं देखी. खाते में इतना पैसा देखकर मेरी तबीयत बिगड़ गई. मुझे डर लगने लगा कि कहीं इस वजह से मुझे किसी परेशानी का सामना न करना पड़े."- रेखा देवी
कर्मचारियों ने कई बार चेक किया बैलेंस: मामले की पुष्टि के लिए बैंक कर्मचारियों ने दोबारा और फिर कई बार खाते की जांच की, लेकिन हर बार स्क्रीन पर वही भारी-भरकम राशि दिखाई देती रही. इस बीच बैंक में मौजूद अन्य लोगों को भी इसकी जानकारी मिल गई और देखते ही देखते यह खबर पूरे इलाके में फैल गई.
बैंक में उमड़ी भीड़: कुछ ही देर में बैंक परिसर के बाहर लोगों की भीड़ जुटने लगी. कोई इसे बैंकिंग सिस्टम की तकनीकी गड़बड़ी बता रहा था, तो कोई इस असामान्य बैलेंस को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं करने लगा. कई लोग इसे चमत्कार तक कहने लगे, हालांकि बैंक कर्मियों ने इसे गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी.
टेक्निकल गड़बड़ी का मामला: बताया जा रहा है कि महिला की तबीयत बिगड़ने पर परिजनों ने उन्हें संभाला और घर ले गए. फिलहाल उनकी स्थिति सामान्य बताई जा रही है. उधर, बैंक प्रबंधन ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है. प्रारंभिक तौर पर इसे तकनीकी त्रुटि (टेक्निकल गड़बड़ी) माना जा रहा है. बैंक अधिकारियों का कहना है कि सिस्टम में आई किसी गलती के कारण खाते में गलत बैलेंस दिखा है, जिसे जल्द ही सुधार लिया जाएगा.
फिलहाल जांच जारी: बैंक द्वारा खाते की विस्तृत जांच की जा रही है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि आखिर इतनी बड़ी राशि खाते में कैसे प्रदर्शित हुई. अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही वास्तविक स्थिति सामने आ जाएगी और ग्राहक को किसी तरह की परेशानी नहीं होने दी जाएगी.
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