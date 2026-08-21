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हिमाचल में वीवीआईपी के विदेश दौरे, सीएम, डिप्टी सीएम, मंत्रियों, माननीयों व अफसरों पर 20 करोड़ से अधिक का खर्च

शिमला: हिमाचल प्रदेश के सीएम, डिप्टी सीएम, मंत्रियों व माननीयों के विदेश दौरों पर बीस करोड़ रुपए से अधिक की रकम खर्च हुई है. ये विदेश दौरे जनवरी 2023 से 31 जुलाई 2025 तक की अवधि के हैं. ये जानकारी हिमाचल विधानसभा के मानसून सेशन में भाजपा सदस्यों राकेश जम्वाल व रणधीर शर्मा के संयुक्त सवाल के लिखित जवाब में सामने आई है. कुल मिलाकर विदेश दौरों को लेकर 228 एंट्रियां सामने आई हैं. सवाल सामान्य प्रशासन विभाग से जुड़ा है, लिहाजा सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से लिखित जवाब आया है. भाजपा के दो सदस्यों का संयुक्त सवाल था कि जनवरी 2023 से जुवाई 2025 तक सरकार के नुमाइंदे व अफसरों ने कितने विदेश दौरे किए और उन पर कितना खर्च आया? सीएम सुक्खू की तरफ से इस सवाल का विस्तार से लिखित जवाब दिया गया है.

कुछ अहम दौरे व उन पर आया खर्च

सीएम सुखविंदर सुक्खू की तरफ से दी गई लिखित जानकारी के अनुसार इस अवधि में पहला दौरा दुबई का था. सीएम सुखविंदर सुक्खू, आरएस बाली, सीएम के सलाहकार सुनील बिट्टू, आईएएस भरत खेड़ा, देवेश कुमार, मानसी सहाय, रोहन चंद ठाकुर व विवेक भाटिया ने दुबई का दौरा किया. ये दौरा 13 से 16 दिसंबर 2023 तक हुआ. कुल 8 लोगों के इस दौरे पर 11.73 लाख रुपए से अधिक की रकम खर्च हुई. ये दौरा पर्यटन में निवेश लाने के मकसद से किया गया था.

फिर डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री, तत्कालीन सीपीएस सुंदर ठाकुर, आईएएस आरडी नजीम व रोपवे कारपोरेशन के निदेशक अजय शर्मा ने विदेश दौरा किया. ये दौरे स्विटजरलैंड व आस्ट्रिया के थे. इन पर 37 लाख रुपए से अधिक का खर्च आया. इसके अलावा उद्यान विभाग के अफसरों ने 17 से 21 अप्रैल के बीच नीदरलैंड का दौरा किया. इस दौरे पर 30.37 लाख रुपए से अधिक का खर्च हुआ.

कैबिनेट मंत्री जगत नेगी, एमएलए मोहन लाल ब्राक्टा सहित अन्य अफसरों के आस्ट्रेलिया दौरे पर 25.43 लाख रुपए से अधिक का खर्च आया. दौरे का मकसद पौधों के स्वास्थ्य प्रशिक्षण कार्यक्रम में हिस्सा लेना था. विश्व बैंक पोषित बागवानी विकास परियोजना में 36 अफसरों ने सर्बिया का दौरा किया, जिस पर 97 लाख रुपए से अधिक का खर्च आया.