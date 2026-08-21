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हिमाचल में वीवीआईपी के विदेश दौरे, सीएम, डिप्टी सीएम, मंत्रियों, माननीयों व अफसरों पर 20 करोड़ से अधिक का खर्च

हिमाचल प्रदेश के सीएम, डिप्टी सीएम, मंत्रियों व माननीयों के विदेश दौरों पर बीस करोड़ रुपए से अधिक की रकम खर्च हुई है

हिमाचल प्रदेश विधानसभा
हिमाचल प्रदेश विधानसभा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 21, 2026 at 3:43 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश के सीएम, डिप्टी सीएम, मंत्रियों व माननीयों के विदेश दौरों पर बीस करोड़ रुपए से अधिक की रकम खर्च हुई है. ये विदेश दौरे जनवरी 2023 से 31 जुलाई 2025 तक की अवधि के हैं. ये जानकारी हिमाचल विधानसभा के मानसून सेशन में भाजपा सदस्यों राकेश जम्वाल व रणधीर शर्मा के संयुक्त सवाल के लिखित जवाब में सामने आई है. कुल मिलाकर विदेश दौरों को लेकर 228 एंट्रियां सामने आई हैं. सवाल सामान्य प्रशासन विभाग से जुड़ा है, लिहाजा सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से लिखित जवाब आया है. भाजपा के दो सदस्यों का संयुक्त सवाल था कि जनवरी 2023 से जुवाई 2025 तक सरकार के नुमाइंदे व अफसरों ने कितने विदेश दौरे किए और उन पर कितना खर्च आया? सीएम सुक्खू की तरफ से इस सवाल का विस्तार से लिखित जवाब दिया गया है.

कुछ अहम दौरे व उन पर आया खर्च

सीएम सुखविंदर सुक्खू की तरफ से दी गई लिखित जानकारी के अनुसार इस अवधि में पहला दौरा दुबई का था. सीएम सुखविंदर सुक्खू, आरएस बाली, सीएम के सलाहकार सुनील बिट्टू, आईएएस भरत खेड़ा, देवेश कुमार, मानसी सहाय, रोहन चंद ठाकुर व विवेक भाटिया ने दुबई का दौरा किया. ये दौरा 13 से 16 दिसंबर 2023 तक हुआ. कुल 8 लोगों के इस दौरे पर 11.73 लाख रुपए से अधिक की रकम खर्च हुई. ये दौरा पर्यटन में निवेश लाने के मकसद से किया गया था.

फिर डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री, तत्कालीन सीपीएस सुंदर ठाकुर, आईएएस आरडी नजीम व रोपवे कारपोरेशन के निदेशक अजय शर्मा ने विदेश दौरा किया. ये दौरे स्विटजरलैंड व आस्ट्रिया के थे. इन पर 37 लाख रुपए से अधिक का खर्च आया. इसके अलावा उद्यान विभाग के अफसरों ने 17 से 21 अप्रैल के बीच नीदरलैंड का दौरा किया. इस दौरे पर 30.37 लाख रुपए से अधिक का खर्च हुआ.

कैबिनेट मंत्री जगत नेगी, एमएलए मोहन लाल ब्राक्टा सहित अन्य अफसरों के आस्ट्रेलिया दौरे पर 25.43 लाख रुपए से अधिक का खर्च आया. दौरे का मकसद पौधों के स्वास्थ्य प्रशिक्षण कार्यक्रम में हिस्सा लेना था. विश्व बैंक पोषित बागवानी विकास परियोजना में 36 अफसरों ने सर्बिया का दौरा किया, जिस पर 97 लाख रुपए से अधिक का खर्च आया.

एक दौरा 11 करोड़ का भी

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर सहित आशीष बुटेल व शिक्षा विभाग के अफसरों के अलावा 353 टीचर्स व 50 बच्चे सिंगापुर, कंबोडिया आदि की यात्रा पर गए. ये दौरा समग्र शिक्षा के स्टार प्रोजेक्ट के तहत था. इस पर 11 करोड़ रुपए से अधिक की रकम खर्च हुई. जाहिर है, दल बड़ा था तो यात्रा खर्च भी अधिक आया. फिर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, पांच विधायकों व अफसरों ने नवंबर 2024 में बल्क ड्रग पार्क व मेडिकल डिवाइस पार्क को लेकर जर्मनी, बेल्जियम, नीदरलैंड व चैक रिपब्लिक का दौरा किया. इस दौर पर 2.91 करोड़ रुपए खर्च हुए. पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार व दो विधायकों सहित अफसरों ने पेरिस में विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया. इस दौरे पर 32.58 लाख का खर्च हुआ.

मंत्रियों, माननीयों की एक्सपोजर विजिट पर 72 लाख खर्चे

कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह सहित चार कांग्रेस विधायकों व अफसरों के एक्सपोजर विजिट पर 72 लाख रुपए से अधिक का खर्च किया गया. ये दौरा जुलाई 2025 में किया गया और इसका मकसद शहरी विकास विभाग से जुड़ा था. दल ने दक्षिण कोरिया व जापान का 11 दिवसीय दौरा किया था. कुछ दौरे प्रायोजित भी थे, जिनका खर्च संबंधित एजेंसियों ने उठाया.

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