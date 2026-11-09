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दिल्ली के हजरत निजामु्द्दीन रेलवे स्टेशन पर मचा हड़कंप, हैदराबाद से पार्सल में आया एक टन से ज्यादा संदिग्ध मांस

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नई दिल्ली: हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन (HNRS) यार्ड में रविवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया, जब दक्षिण एक्सप्रेस से आए पार्सल में कथित तौर पर संदिग्ध मांस होने की सूचना मिली. रेलवे विजिलेंस और पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए करीब 1,286 किलोग्राम संदिग्ध मांस जब्त किया है. फिलहाल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) और पशु चिकित्सकों की टीम मौके पर पहुंचकर नमूनों की जांच में जुट गई है.

डीसीपी बी भारत रेड्डी ने बताया, "8 नवंबर की सुबह लगभग 9 बजे बड़ौदा हाउस स्थित रेलवे विजिलेंस यूनिट को इनपुट मिला था कि ट्रेन के जरिए अवैध रूप से संदिग्ध मांस दिल्ली लाया गया है. सूचना मिलते ही स्थानीय जांच अधिकारी (IO) और थाना प्रभारी (SHO) पुलिस बल के साथ तुरंत हजरत निजामुद्दीन रेलवे यार्ड पहुंचे. इसके साथ ही राजकीय रेलवे पुलिस (GRP) और रेलवे सुरक्षा बल (RPF) की टीमें भी मौके पर तैनात हो गईं.