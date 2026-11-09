दिल्ली के हजरत निजामु्द्दीन रेलवे स्टेशन पर मचा हड़कंप, हैदराबाद से पार्सल में आया एक टन से ज्यादा संदिग्ध मांस
हैदराबाद से दक्षिण एक्सप्रेस से करीब एक टन संदिग्ध मांस पार्सल के जरिए पहुंचा है. सूचना मिलते ही एफएसएल की टीम मौके पर पहुंच गई.
Published : November 9, 2026 at 5:54 PM IST
नई दिल्ली: हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन (HNRS) यार्ड में रविवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया, जब दक्षिण एक्सप्रेस से आए पार्सल में कथित तौर पर संदिग्ध मांस होने की सूचना मिली. रेलवे विजिलेंस और पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए करीब 1,286 किलोग्राम संदिग्ध मांस जब्त किया है. फिलहाल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) और पशु चिकित्सकों की टीम मौके पर पहुंचकर नमूनों की जांच में जुट गई है.
डीसीपी बी भारत रेड्डी ने बताया, "8 नवंबर की सुबह लगभग 9 बजे बड़ौदा हाउस स्थित रेलवे विजिलेंस यूनिट को इनपुट मिला था कि ट्रेन के जरिए अवैध रूप से संदिग्ध मांस दिल्ली लाया गया है. सूचना मिलते ही स्थानीय जांच अधिकारी (IO) और थाना प्रभारी (SHO) पुलिस बल के साथ तुरंत हजरत निजामुद्दीन रेलवे यार्ड पहुंचे. इसके साथ ही राजकीय रेलवे पुलिस (GRP) और रेलवे सुरक्षा बल (RPF) की टीमें भी मौके पर तैनात हो गईं.
'मटन' के नाम पर बुक हुआ था कंसाइनमेंट
जांच में सामने आया कि यह कंसाइनमेंट ट्रेन संख्या 12721 (दक्षिण एक्सप्रेस) के जरिए हैदराबाद (HYB) से दिल्ली के न्यू वाशिंग लाइन (NZM) पहुंचा था. पार्सल की बुकिंग 'मटन' और 'मीट' के नाम पर कराई गई थी. मौके पर कुल 20 थर्माकोल कार्टन मिले, जिनमें संदिग्ध मीट भरा हुआ था. इसका कुल वजन लगभग 1,286.35 किलोग्राम मापा गया है.
#WATCH | दिल्ली: हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन के पार्सल यार्ड में 1,286 किलोग्राम संदिग्ध मांस की खेप ज़ब्त किए जाने पर दिल्ली पुलिस की रेलवे यूनिट के DCP बी. भारत रेड्डी ने बताया, "8 नवंबर को हमें सूचना मिली थी कि हैदराबाद से दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर आने वाली एक… pic.twitter.com/nFyuiSQgQV— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 9, 2026
एफएसएल की टीम जांच में जुटी
मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए तुरंत FSL टीम और पशु चिकित्सक को मौके पर बुलाया गया. वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाने के लिए 'ई-साक्ष्य' (e-sakshya) पोर्टल के जरिए डिजिटल रिकॉर्डिंग और कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि सैंपल कलेक्शन के बाद नियमानुसार इसके निस्तारण (Disposal) की प्रक्रिया पूरी की जाएगी. पुलिस कंसाइनर और कंसाइनी (भेजने और मंगाने वाले) की पहचान कर पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है.
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