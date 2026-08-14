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हिमाचल के सरकारी विभागों में एक लाख से अधिक पद खाली, हाईकोर्ट में सरकार के हलफनामे में खुलासा

हिमाचल सरकार के विभिन्न विभागों में कर्मचारियों के एक लाख से भी अधिक पद खाली चल रहे हैं.

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू
सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 14, 2026 at 9:13 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों से जुड़े मामले बहुत अधिक चर्चा में रहते हैं. इसी बीच, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में राज्य सरकार की तरफ से दाखिल किए गए हलफनामे में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है. हिमाचल सरकार के विभिन्न विभागों में कर्मचारियों के एक लाख से भी अधिक पद खाली चल रहे हैं. इस प्रकार हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरियों को लेकर एक महत्वपूर्ण आंकड़ा सार्वजनिक हो गया है.

दरअसल, एक मामले में हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने हलफनामा पेश किया था. इस हलफनामे में खुलासा हुआ है कि सरकारी विभागों में एक लाख से अधिक पद रिक्त चल रहे हैं. अदालत में आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्तियों को लेकर एक मामले की सुनवाई चल रही थी. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से अदालत में एक आंकड़ा पेश किया गया. ये आंकड़ा हलफनामे की शक्ल में था.

ताजा सरकारी आंकड़ों के अनुसार हिमाचल प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में इस समय एक लाख से अधिक पद खाली हैं. मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया व न्यायमूर्ति बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ के समक्ष हो रही है. सरकार ने यह आधिकारिक डेटा हलफनामे के जरिए प्रस्तुत किया है. हाईकोर्ट के समक्ष आए मुख्य आंकड़ों के अनुसार हिमाचल प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में कुल स्वीकृत पदों की संख्या 3 लाख, 36 हजार 542 है. इनमें से भर्ती नियमों के तहत वर्तमान में 2 लाख 28 हजार 891 पदों पर ही कर्मचारी तैनात हैं. ऐसे में हिमाचल प्रदेश में इस समय कुल 1 लाख 07 हजार 466 पद खाली चल रहे हैं. ये ऐसे पद हैं, जिन्हें भरा जाना बाकी है.

राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान में कुल 14,619 लोगों को आउटसोर्स के माध्यम से काम पर लगाया गया है. सरकार ने अदालत को बताया कि 1 जनवरी 2023 से लेकर अब तक भर्ती प्रक्रियाओं में तेजी लाई गई है. कुल साढ़े तीन साल में भर्ती नियमों के अनुसार सीधे तौर पर 10,989 पद भरे गए हैं. राज्य लोक सेवा आयोग और हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के माध्यम से 12,004 पदों पर नियुक्तियां की गई हैं.

इसी मामले से जुड़ी एक अन्य याचिका की सुनवाई के दौरान अदालत ने आउटसोर्सिंग के जरिए स्टाफ नर्सिज की भर्ती के टेंडर में पारदर्शिता की कमी पर भी कड़ा रुख अपनाया है. इस याचिका के साथ ही स्टाफ नर्स भर्ती मामले के साथ जुड़ी एक अन्य याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने आउटसोर्स आधार पर 60 स्टाफ नर्सेज की आपूर्ति के लिए दी गई टेंडर मंजूरी पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं.

अदालत ने कमेटी की बैठक की कार्यवाही के रिकॉर्ड का संज्ञान लेते हुए कहा कि टेंडर प्रक्रिया में शामिल अन्य दावेदार कंपनियों को बाहर करने का कोई वैध और स्पष्ट आधार बैठक के ब्यौरे में नहीं दिखाई देता. किस आधार पर अन्य दावेदारों को अयोग्य ठहराकर एक विशेष कंपनी के पक्ष में मांग तय की गई, यह रिकॉर्ड में स्पष्ट नहीं है. इस विसंगति को देखते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के वकील को इस टेंडर प्रक्रिया के संबंध में एक अतिरिक्त हलफनामा दायर करने के आदेश दिए हैं. अदालत में याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने सरकार की तरफ से पेश किए गए इन नए हलफनामों और आंकड़ों का अध्ययन करने के लिए कोर्ट से समय मांगा है. खंडपीठ ने इस टेंडर विवाद और मुख्य आउटसोर्स भर्ती मामले से जुड़ी सभी याचिकाओं को एक साथ जोड़ते हुए अगली सुनवाई 8 सितंबर को तय की है.

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