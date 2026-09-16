रिश्वत लेते पकड़े गए SHO के घर मिली पांच किलो से ज्यादा चांदी एवं लाखों के स्वर्णाभूषण...जयपुर में विला

रिश्वत लेते पकड़े गए SHO के घर मिली पांच किलो से ज्यादा चांदी एवं लाखों के स्वर्णाभूषण...जयपुर में विला
एसीबी ने सांभर लेक SHO को 50 हजार की रिश्वत लेते पकड़ा. सड़क निर्माण का काम बिना व्यवधान चलने की एवज में ली थी घूस.
Published : September 16, 2026 at 9:46 AM IST
जयपुर: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने सांभर लेक थाने के थानाधिकारी (SHO) राममिलन मीणा को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था. थानाधिकारी मीणा के ठिकानों से नकदी, सोना-चांदी और नकदी मिली है. इसके अलावा संपत्ति के दस्तावेज भी मिले हैं. इनकी एसीबी पड़ताल कर रही है.
सरकारी क्वार्टर में मिले 50 हजार: एसीबी के डीजी गोविंद गुप्ता ने बताया, एसीबी जयपुर नगर-प्रथम इकाई ने 13 सितंबर को सांभर लेक थाने के थानाधिकारी राममिलन मीणा को 50 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ ट्रैप किया था. आरोपी के सांभर लेक थाना परिसर स्थित सरकारी क्वार्टर की तलाशी ली. तलाशी में सरकारी क्वार्टर में 50 हजार रुपए नकद और राममिलन मीणा के नाम रजिस्टर्ड एक कार मिली है. मीणा को जयपुर ग्रामीण जिले में सड़क निर्माण का काम बिना व्यवधान चलने देने के बदले 50 हजार रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया था.
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लॉकर में मिले सोना-चांदी: आरोपी एसएचओ राममिलन मीणा का घर जयपुर के जगतपुरा में महादेव नगर में है. एसीबी के सीआई देवेंद्र प्रसाद ने आरोपी के घर की तलाशी ली. तलाशी में मिले दस्तावेजों में सामने आया, महादेव नगर स्थित यह विला आरोपी के नाम है. साथ ही आरोपी व उसके पिता के नाम से बैंक ऑफ इंडिया, एमआई रोड, जयपुर और एसबीआई, मंडावरी, दौसा में संयुक्त लॉकर होना पाया गया. दोनों बैंक लॉकरों की नियमानुसार तलाशी लेने पर 5.25 किलोग्राम चांदी (अनुमानित बाजार कीमत 12.50 लाख रुपए), और करीब 20 तोला सोने के आभूषण (अनुमानित कीमत 29 लाख रुपए) मिले हैं.
एसीबी जुटी जांच में: बैंक लॉकरों की तलाशी के दौरान मिली संपत्ति और दस्तावेजों के संबंध में प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर संपत्ति के स्रोत, स्वामित्व एवं आय के ज्ञात स्रोतों से इस संबंध में अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा. डीआईजी ओमप्रकाश मीणा के सुपरविजन में एएसपी भूपेंद्र चौधरी के नेतृत्व में पुलिस निरीक्षक मनोज कुमार शर्मा ने यह कार्रवाई की. इस मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत अग्रिम अनुसंधान जारी है.
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एईएन मामले में जांच:एसीबी के डीजी गोविंद गुप्ता ने बताया, भरतपुर के पंचायत समिति के सहायक अभियंता गोविंद प्रसाद के घर से मिले 43.38 लाख रुपए नकद और 20 किलो चांदी की सिल्लियों की जांच की जा रही है. एसीबी चौकी भरतपुर इकाई ने 14 सितंबर को एईएन गोविंद प्रसाद को 30 हजार रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था. उसके रिहायशी मकान की तलाशी में 43,38,500 रुपए नकद और 20 किलो चांदी की सिल्लियां मिली थी. इसके अलावा हिंडौन में दो दुकान, मानसरोवर, जयपुर में हाउसिंग बोर्ड के एक मकान तथा अन्य भू-संपत्तियों से संबंधित दस्तावेज भी मिले थे, जिनकी एसीबी जांच कर रही हैं.
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