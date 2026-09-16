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रिश्वत लेते पकड़े गए SHO के घर मिली पांच किलो से ज्यादा चांदी एवं लाखों के स्वर्णाभूषण...जयपुर में विला

जयपुर: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने सांभर लेक थाने के थानाधिकारी (SHO) राममिलन मीणा को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था. थानाधिकारी मीणा के ठिकानों से नकदी, सोना-चांदी और नकदी मिली है. इसके अलावा संपत्ति के दस्तावेज भी मिले हैं. इनकी एसीबी पड़ताल कर रही है.

सरकारी क्वार्टर में मिले 50 हजार: एसीबी के डीजी गोविंद गुप्ता ने बताया, एसीबी जयपुर नगर-प्रथम इकाई ने 13 सितंबर को सांभर लेक थाने के थानाधिकारी राममिलन मीणा को 50 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ ट्रैप किया था. आरोपी के सांभर लेक थाना परिसर स्थित सरकारी क्वार्टर की तलाशी ली. तलाशी में सरकारी क्वार्टर में 50 हजार रुपए नकद और राममिलन मीणा के नाम रजिस्टर्ड एक कार मिली है. मीणा को जयपुर ग्रामीण जिले में सड़क निर्माण का काम बिना व्यवधान चलने देने के बदले 50 हजार रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया था.

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लॉकर में मिले सोना-चांदी: आरोपी एसएचओ राममिलन मीणा का घर जयपुर के जगतपुरा में महादेव नगर में है. एसीबी के सीआई देवेंद्र प्रसाद ने आरोपी के घर की तलाशी ली. तलाशी में मिले दस्तावेजों में सामने आया, महादेव नगर स्थित यह विला आरोपी के नाम है. साथ ही आरोपी व उसके पिता के नाम से बैंक ऑफ इंडिया, एमआई रोड, जयपुर और एसबीआई, मंडावरी, दौसा में संयुक्त लॉकर होना पाया गया. दोनों बैंक लॉकरों की नियमानुसार तलाशी लेने पर 5.25 किलोग्राम चांदी (अनुमानित बाजार कीमत 12.50 लाख रुपए), और करीब 20 तोला सोने के आभूषण (अनुमानित कीमत 29 लाख रुपए) मिले हैं.