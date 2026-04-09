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बोकारो में स्कूल बस और ट्रक की सीधी भिड़ंत, हादसे में एक दर्जन से अधिक बच्चे घायल, एक की हालत गंभीर

बोकारो में सड़क दुर्घटना में कई स्कूली बच्चे घायल हो गए हैं.

School Bus Accident in Bokaro
दुर्घटनाग्रस्त स्कूल बस. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 9, 2026 at 4:56 PM IST

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बोकारो: जिले के चंद्रपुरा थाना क्षेत्र के राजाबेड़ा के पास एक निजी स्कूल बस को एक ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी. जिससे बस में बैठे करीब एक दर्जन से अधिक बच्चे घायल हो गए हैं. घायल सभी स्कूली बच्चों को चंद्रपुरा अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां घायल बच्चों का प्राथमिक इलाज किया जा रहा है. वहीं गंभीर रूप से घायल एक बच्चे को बेहतर इलाज के लिए बोकारो जनरल अस्पताल रेफर किया गया है.

घटना के संबंध में प्रत्यक्षदर्शी रमेश कुमार ने बताया कि राजाबेड़ा टर्निंग के पास निजी स्कूल बस को सामने से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी. जिससे बस में सवार करीब एक दर्जन से अधिक बच्चे घायल हो गए. बस में 35 से 40 बच्चे सवार थे. प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार बस भी काफी तेज रफ्तार में थी और सामने से आ रहे ट्रक की गति भी तेज थी. हादसे के बाद स्थानीय लोग राहत-बचाव कार्य में जुट गए. स्थानीय लोगों ने बच्चों को गाड़ियों में बैठाकर अस्पताल पहुंचाया.

बेरमो एसडीओ मुकेश मछुआ का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद बेरमो एसडीओ मुकेश मछुआ अस्पताल पहुंचे और बच्चों का हाल जाना. छात्रों से मिलने के बाद अस्पताल के बाहर मीडिया से बातचीत में एसडीओ ने कहा कि स्कूल बस दुर्घटना में कई बच्चे घायल हो गए हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि सभी खतरे से बाहर हैं. उन्होंने बताया कि हादसे में तररीबन 10 से 12 बच्चे घायल हो गए हैं. जिसमें से चार बच्चों को बोकारो जनरल अस्पताल भेजा गया है. एक बच्चे की हालत थोड़ी गंभीर है. एसडीओ ने कहा कि मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी.

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