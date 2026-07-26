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होटलों में अनैतिक गतिविधियों की शिकायत पर एक्शन, दो होटल संचालक सहित 3 गिरफ्तार

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी ( सोर्स- जयपुर पुलिस. )

जयपुर : राजधानी जयपुर में होटलों में अनैतिक गतिविधियों की शिकायत पर हरकत में आई पुलिस ने दो होटल संचालकों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक अन्य संदिग्ध को भी पकड़ा है. पड़ताल में सामने आया कि होटल संचालक महिलाओं और अन्य लोगों को अनैतिक गतिविधियों के लिए कमरे किराए पर देते थे. अब दोनों संचालकों से पूछताछ की जा रही है. दोनों होटल के मालिकों की इन गतिविधियों में संलिप्तता को लेकर जांच जारी है. जयपुर (पश्चिम) डीसीपी प्रशांत किशोर ने बताया कि दो होटल संचालक और एक अन्य संदिग्ध व्यक्ति को शांतिभंग के आरोप में गिरफ्तार किया है. शहर में होटल संचालकों की ओर से तय मानकों के खिलाफ जाकर कमरे किराए पर देने और संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी मिलने पर सिंधी कैंप थानाधिकारी वंदना नरूला के नेतृत्व में सिंधी कैंप बस स्टैंड के आसपास संचालित होटलों पर निगरानी रखी गई. इस दौरान सामने आया कि कुछ होटल संचालक महिलाओं और संदिग्ध लोगों को अनैतिक कार्यों के लिए कमरे किराए पर देते थे. इस पर एरिया के होटलों में आकस्मिक चेकिंग की गई. इस दौरान एक होटल और एक गेस्ट हाउस पर कार्रवाई की गई. पढ़ें. स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार का खुलासा, विदेशी युवतियों से करवाते थे वेश्यावृत्ति, संचालक सहित 2 गिरफ्तार