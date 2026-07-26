होटलों में अनैतिक गतिविधियों की शिकायत पर एक्शन, दो होटल संचालक सहित 3 गिरफ्तार
गतिविधियां संदिग्ध पाए जाने पर गेस्ट हाउस के संचालक कालूराम और होटल के संचालक हेमंत को गिरफ्तार किया गया.
Published : July 26, 2026 at 5:14 PM IST
जयपुर : राजधानी जयपुर में होटलों में अनैतिक गतिविधियों की शिकायत पर हरकत में आई पुलिस ने दो होटल संचालकों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक अन्य संदिग्ध को भी पकड़ा है. पड़ताल में सामने आया कि होटल संचालक महिलाओं और अन्य लोगों को अनैतिक गतिविधियों के लिए कमरे किराए पर देते थे. अब दोनों संचालकों से पूछताछ की जा रही है. दोनों होटल के मालिकों की इन गतिविधियों में संलिप्तता को लेकर जांच जारी है.
जयपुर (पश्चिम) डीसीपी प्रशांत किशोर ने बताया कि दो होटल संचालक और एक अन्य संदिग्ध व्यक्ति को शांतिभंग के आरोप में गिरफ्तार किया है. शहर में होटल संचालकों की ओर से तय मानकों के खिलाफ जाकर कमरे किराए पर देने और संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी मिलने पर सिंधी कैंप थानाधिकारी वंदना नरूला के नेतृत्व में सिंधी कैंप बस स्टैंड के आसपास संचालित होटलों पर निगरानी रखी गई. इस दौरान सामने आया कि कुछ होटल संचालक महिलाओं और संदिग्ध लोगों को अनैतिक कार्यों के लिए कमरे किराए पर देते थे. इस पर एरिया के होटलों में आकस्मिक चेकिंग की गई. इस दौरान एक होटल और एक गेस्ट हाउस पर कार्रवाई की गई.
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मालिकों की भूमिका को लेकर होगी पूछताछ : उन्होंने बताया कि गतिविधियां संदिग्ध पाए जाने पर गेस्ट हाउस के संचालक कालूराम और होटल के संचालक हेमंत को गिरफ्तार किया गया. इसके साथ ही सीकर जिले के बीजावाली निवासी पवन सिंह को भी गिरफ्तार किया गया है. संदिग्ध गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई आगे जारी रहेगी. होटल संचालकों के जरिए अनैतिक गतिविधियों के संचालन को लेकर होटल व गेस्ट हाउस मालिकों से भी पूछताछ होगी.
एटीएम मशीन को हैंग कर ठगी का आरोपी पकड़ा : वहीं, सिंधी कैंप थाना पुलिस ने एटीएम मशीन को हैंग कर ठगी की वारदात करने के मामले में पांच साल से फरार चल रहे आरोपी को भी गिरफ्तार किया है. थानाधिकारी वंदना ने बताया कि एटीएम मशीन को हैंग कर ठगी की वारदात को अंजाम देने के मामले में वांछित आरोपी अब्बास को जैसलमेर जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया गया है. उसने अपने साथियों के साथ एसबीआई की एटीएम मशीन को हैंग कर करीब 4.50 लाख रुपए की ठगी की वारदात की थी. इस मामले में वह पांच साल से फरार चल रहा था. उसके साथियों के बारे में उससे पूछताछ जारी है.